Příspěvek na smrt

15. 2. 2024 / Petr Haraším

čas čtení 12 minut

Co si budeme stále něco nalhávat. Tento ubohý canc zvaný zvýšení příspěvku na péči z ruky a dílny ministra Jurečky je tatáž odpornost jako falešný konsolidační balíček, jako protizákonné přidušení mimořádné valorizace posvěcené Nejvyššími kapacitami a jako katastrofické následky zrušení SHM v roce 2020 v režii ODS a Petra Fialy. Dle Jurečky zde na karikatuře zvýšení příspěvku na péči v součinnosti a bratrské píli spolupracovala celá koaliční mašinérie, pracovala celé dva měsíce. Co si budeme stále něco nalhávat. Tento ubohý canc zvaný zvýšení příspěvku na péči z ruky a dílny ministra Jurečky je tatáž odpornost jako falešný konsolidační balíček, jako protizákonné přidušení mimořádné valorizace posvěcené Nejvyššími kapacitami a jako katastrofické následky zrušení SHM v roce 2020 v režii ODS a Petra Fialy. Dle Jurečky zde na karikatuře zvýšení příspěvku na péči v součinnosti a bratrské píli spolupracovala celá koaliční mašinérie, pracovala celé dva měsíce.

A s tímto tvrdě odpracovaným paskvilem koalice vystoupila před roztrpčený národ zdravotně postižených a jejich rodin prostřednictvím prostředníka Jurečky na nejtrapnější tiskové konferenci všech dob.





Slizký tvor Jurečka si náramně pogratuluje nad dobře podvedenou prací a pak se holedbá hladkým svistotem kanály a anály celé sněmovny. Tato velice závažná změna v životech 360 000 zdravotně postižených jen tak bude přilepena do druhého čtení jako výborový pozměňovací odpad.





Veškeré změny v příspěvku na péči jsou ku prospěchu zájmových skupin, nikoli ku prospěchu zdravotně postižených, čímž se ani ministr, ani celá koalice věrných nijak moc netají, tak, co jako?





Poslušní poslanci potvrdí druhé i třetí rozečtení, koalice opozici ústavně vyslechne a převálcuje za halasného cinkotu umíráčku Ústavního soudu, Senát plný okresních politiků přeci fandí postiženým menšinám a prezident je už jen pravicový nosič vody.







Kvůli ekonomicky idiotské vládě ODS, která tradičně zaručila inflaci, pokles životní úrovně, platů a ekonomiky nejvíce trpí a trpěli zdravotně postižení občané i s rodinami, ostatně vláda české pravice se nikdy netajila tím, že je nemá vůbec ráda.





Tvrdá fialová pěst kapitalistické třídy dopadla přímo drasticky na zdravotně postižené v prvním i druhém stupni závislosti na pomoci druhých. Tady svetrová diplomacie načančané soudružky Pekarové fakt nepomohla.





Jedná se o občany české oligarchické říše, kteří nezvládají sami až 4 respektive až 6 základních životních potřeb.





První stupeň pomoci můžeme rovnou odepsat, tady si Fialova vláda smí udělat zářez na pažbě, a druhý stupeň ve své podstatě stojí rovněž za tentýž fialový zářez. Pro info: v druhém stupni jsou nevidomí.





Ano, ulevili si vinní pravicoví politici, že vždy dnes trpět, znamená zítra hodně slavit, leč rozhodně tento signál premiéra Fialy neplatí u lidí, kteří potřebují okamžitou dennodenní pomoc. Dopadlo a dopadne to vždy stejně, chudý a nemocný trpí a bohatý kmotr či oligarcha bohatne a slaví, přičemž se kolem kouká, co by si ještě nacpal do tlamy věčně hladové bestie. A opět vykoukali a vykoumali.





Křesťanský fašista Jurečka zasalutoval a šel na věc. Oslavovat masovou vraždu bylo posledním mementem, kdy měl tento člověk být odvolán, povolán k odpovědnosti a zbaven navždy funkce. Bohužel, Fialova vláda potřebuje právě takové politiky a političky na špinavou odpornou práci a zde je lidovec Jurečka nenahraditelný.





Došlo tedy k nechutné tiskové konferenci, kde se ministr předváděl jako cirkusový šašek, kdy obklopen nohsledy jedněm bral a druhým dával. Záměrně vypustil do veřejnosti narativ, že přidává zdravotně postiženým až 7800 peněz měsíčně, aby voliči viděli, jakýže to je pašák.





Možná rozumí hnoji, možná rozumí dotacím pro bratra Jurečku a možná rád plnil Babišovi každé přání, ale vůbec nerozumí problematice zdravotně postižených.





Uzná s úšklebkem, že příspěvek na péči má za prvořadý úkol zvyšovat kvalitu života zdravotně postižených občanů, aby v následující větě vyřkl ortel nad 200 tisíci z nich, že nic, a že ta inflace tady vůbec nebyla.





Nekalé živly vedené křesťanským extrémistou natvrdo rozhodly, že pomoc náleží převážně třetímu stupni, a hlavně pak stupni čtvrtému, které potřebují větší podporu a péči, protože jejich schopnosti jsou významně omezeny. Což jsou opravdu slova hodna páru facek přes ministerskou hubu.





Zdravotně postižený v druhém stupni závislosti se nijak moc neliší od toho ve třetím stupni, ale finančně je propast obrovská. A úřady, lékaři a ministerstvo bedlivě hlídají, aby dvojka nikdy nebyla nová trojka, ale naopak z trojky rádi dělají nové dvojky.





Čtvrtý stupeň je pak opravdu o něčem jiném. V podstatě v první a druhé kategorii si zdravotně postižený může akorát zoufat, neboť příspěvek nepokryje zhola téměř nic.





Proč se tak Jurečka rozhodl? Protože ministr navázal příkladnou spolupráci s organizacemi profesionální péče a osobní asistence a ty potřebují, aby byly navýšeny právě jen a pouze kategorie 3 a 4, neboť z jedničky a dvojky toho fakt moc nevytlučou.





Loni ještě Jurečka pod vlivem určitých kruhů zájmových uskupení požadoval a navrhoval, aby zdravotně postižený povinně odevzdal kus vlastního krajíce na péči právě soukromým poskytovatelům.





Snad to v současné novele už není. Doufám, že to tam není. Dnes slíbené a zítra prosazené miliardové navýšené prostředky směle poputují k těmto uskupením a do budoucna předpokládám, že se právě zde zacílí a zaměří oligarchické kruhy lidových kapitalistických milicí, které pomalu a jistě obkličují celé zdravotnictví a sociální oblast. Rodinným pečovatelům nic, vše pro vyšší byznys.





Jurečka chce přidáním peněz zařizovat aktivní život a pracovní nasazení především pro lidi ve čtvrté kategorii závislosti. Nic proti, ale měl by si předem zjistit, o čem a o jakých lidech to vlastně lže. Povede to k tomu, že se zlepší kvalita jejich života a k jejich aktivizaci? ať už tím myslí cokoli hrozného.





Fakt by si měl zemědělský ministr křesťanského původu zjistit, kdo asi tak spadá do čtvrté kategorie a nikoli mu plánovat sport a práci. To by měl prioritně dělat pro první a druhý stupeň, což ho nikterak nezajímá.





Navýšením peněz o 40 % pro čtvrtý stupeň si budou moci lidé v této kategorii dovolit mnohem více osobní asistence denně. Navíc pro ty, kdo mají 80 hodin asistence měsíčně, je tady loni i letos státní dotace pro možnost navýšení peněz.





Nikdo z jedničky, dvojky a ani trojky si 80 hodin péče měsíčně nemůže dovolit zaplatit, a ne že by to nepotřebovali. Humpolácký ministr Jurečka se k tomu ještě pochlubil, že platí společný závazek (s kým) a dohoda (s čím), že do konce této neoliberální vlády dojde k nastavení systému plnohodnotné osobní asistence (za kolik?), což je jasný startovací signál pro dobré oligarchické skupiny každého ražení.





Nestydatý ministr se slzou v oku děkuje všem lidem, kteří se starají o postižené. Chce on ale víc denní osobní asistence. Chce 12 hodin, 24 hodin či 48 hodin osobní asistence denně. Víc peněz, víc mnohem víc pro soukromé asistenční služby přizvukuje a tleská do rytmu uslzený účastník tiskové konference na straně ministra Jurečky Štěpán čipera Lohr.





Bohužel, jako absurdní vrchol trapnosti vystoupí na podporu kroků ministra Jurečky a čipery Lohra paní, která děkuje za zvýšení příspěvku na péči ve čtvrté kategorii. Bude moci více jezdit na trénink a pak na sportovní kolbiště, což rozhodně není účelem pomoci v této kategorii. Kdyby ji viděl můj dlouholetý nejvíce nenávistný kamarád posudkový lékař z Karviné, tak by ji nechal zabavit i kolečka u invalidního vozíku a bez milosti dal stupeň jedna.





Jurečka chce nahradit rodinnou péči, za kterou tak moc bojuje, osobní asistencí, za kterou lobuje a bojuje ještě mnohem více, aby pečující rodinní příslušníci mohli do práce a žít si vlastní život. Což popírá ovšem celý princip rodinné péče u příspěvku na péči, kterou se tak moc chlubí.





Štěpán čipera Lohr je rád, že Jurečka zmínil neformální pečující, což jsou rodinní příslušníci. Starají se o své blízké a jejich situace je zoufalá, proto jim na jeho radu a na rozhodnutí ministra v prvém a druhém stupni za trest téměř vůbec nic nepřidali.





Hovořil jsem s panem Václavem Krásou. Předseda Národní rady zdravotně postižených mi potvrdil, čeho jsem se obával, a to, že Jurečka jede sólo akci, aniž by se dotázal na názor zdravotně postižených, rodinných pečujících a jednotlivých organizací postižených, kterých se změna nejvíce týká.





Jurečka naslouchá bedlivě jen zájmovým skupinám kolem velkých miliard pro zdravotně postižené. Proč tak asi činí? Ví někdo?





Pan Krása mi potvrdil, že se NRZP kdysi účastnila jednání o navýšení příspěvku. Velice propracované návrhy na zvýšení příspěvku na péči byly Jurečkou a Stanjurou a vůbec celou lidumilnou koalicí poslány slušně řečeno k šípku.





Opozice se na prosby NRZP pana Krásy snažila problematiku zdravotně postižených řešit na mimořádné schůzi, když řádná nebyla na dohled, leč vše marno, odpovědná vláda neměla chuť ani čas.





Aktuálně se NRZP vedená panem Krásou pokusí ještě skrze opoziční poslance a stínového ministra Juchelky stav zvrátit a situaci zlepšit, ale jak známo koalice je pevná jako kámen a tvrdá jako morálka fašistů.





Shodli jsme se, že práce ministra Jurečky je velmi ostudná. Nehraje fér, podvádí a lže. Peníze pro zdravotně postižené odpovídají minulému století a nikoli době neoliberální vysokooktanové inflace a době oligarchických set miliardových zisků.





Ministr křesťan Jurečka zasívá mezi postižené záměrně rozpory, aby je i jejich rodiny zdárně rozkmotřil.





Jurečka jedná ve prospěch určitých zájmů, ale zájmy zdravotně postižených jsou mu u zadku. Vždyť na 200 tisíc zdravotně postižených a jejich rodin záměrně kašle, dva roky slibuje alespoň dorovnání inflace a pravidelnou valorizaci, přísahá na Boha a pak provede tuto absolutní pravicovou „prasáreň“.





Já jako nevidomý jsem uvržen na věky věků do druhé kategorie závislosti. Ano, vůbec to neodpovídá zákonům, nařízením a metodikám samotného ministerstva, ale v Česku jsme zvyklí.





Karvinský posudkový ortopéd, na kterém to celé stojí, má ohledně zrakového postižení velké jasno a nenechá si do svého rozhodování nikým mluvit. Podruhé již dostal napomínání ve vytýkacím listu z ministerstva, leč on hrdina si dál jede svou.





Uznané kategorie mění jako smradlavé ponožky, vždy ale tak, aby nevidomý nepřeskočil o kategorii nahoru, neměl se na jeho úkor lépe, nebo náhodou tak nezpůsobil ohromné hospodářské škody nebohému státu.





A to jsou příklady lajdácké práce posudkových, ale i praktických lékařů ohledně příspěvku na péči ještě mnohem, ale mnohem horší.





Posílají tím zdravotně postižené na další životní martyrium.





S úřadem práce a s ministerstvem řeším svou žádost již od roku 2022 a nejsme ani v polovině litého boje. Nepomůže ombudsman, nepomohou organizace pro nevidomé, nepomůže zdravý rozum, tady nepomůže vůbec nic, jen ta paní v názvu tohoto článku.





Haraším Petr Orlau

Pohledem nevidomého na příspěvek na péči a komentář skutků ministra Jurečky

0