Pochod solidarity s Gazou - neděle 18. února 2024

I nyní vystoupí řada různorodých řečníků. V rámci projevů budou představeny politické teze odrážející východiska a požadavky hnutí Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě, které následně zveřejníme.

Za naprosto zásadní nyní považujeme situaci v příhraničním městě Rafáh, kde je namačkáno na jeden a půl milionu lidí a na který izraelská armáda útočí i přesto, že se mělo i podle jejích pokynů jednat o bezpečnou zónu. Situaci v Rafáhu byla věnována i středeční demonstrace Hands off Rafah před izraelskou ambasádou v Praze. Ta proběhla v rámci širší celosvětové kampaně All Eyes on Rafah.

Humanitární katastrofa, kterou v Rafáhu v souvislosti s izraelským vpádem sledujeme, naplňuje proroctví izraelského novináře Gideona Levyho, který ještě před útokem napsal: „Izraelský vpád do Rafáhu bude útokem na největší tábor pro vysídlené osoby na světě. V jeho důsledku se izraelská armáda nevyhnutelně dopustí válečných zločinů takové závažnosti, že to bude i pro ni samotnou bezprecedentní. Zaútočit na Rafáh nyní není možné, aniž by došlo ke spáchání válečných zločinů. Pokud izraelská armáda vtrhne do Rafáhu, město se promění ve spáleniště.“

Izraelské politické a vojenské vedení světu ukazuje, že nedbá předběžných opatření Mezinárodního soudního dvora v Haagu z 26. ledna, který jej zavázal k ukončení všech operací, jež by mohly mít genocidní povahu či ke genocidě vést. Nedbá-li těchto opatření izraelské vedení, mají povinnost urgentně jednat signatáři Úmluvy na potírání genocidy, tedy i Česká republika.

Vyzýváme proto znova a opakovaně české politické představitele, aby jednali dle závazků České republiky, ukončili bezpodmínečnou podporu Izraele, zrušili obchodní smlouvy s Izraelem vojenské a bezpečnostní povahy, a nečinili tak Českou republiku spoluvinou za válečné zločiny Izraele.

Slepá podpora Izraele se neděje naším jménem!