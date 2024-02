Globální oteplování: Letošní únor překoná nebývalý počet teplotních rekordů

17. 2. 2024

čas čtení 6 minut

Bylo zaznamenáno rychlé oteplování oceánů a neobvykle horké zimní dny v důsledku globálního oteplování způsobeného člověkem v kombinaci s jevem El Niño



Podle meteorologů je únor na cestě k překonání rekordního počtu teplotních rekordů. Globální oteplování způsobené lidskou činností a přirozený klimatický jev El Niño zvyšují teploty na pevnině i v oceánech po celém světě.



Po něco málo více než polovině nejkratšího měsíce v roce je prudký nárůst oteplování tak výrazný, že klimatické grafy vstupují na nové území, zejména pokud jde o teploty mořské hladiny.



"Planeta se otepluje stále rychleji. Jsme svědky rychlého nárůstu teploty oceánu, který je největším zásobníkem tepla v klimatu," řekl Dr. Joel Hirschi, zástupce vedoucího oddělení modelování mořských systémů v britském Národním oceánografickém centru. "Amplituda, o kterou byly v roce 2023 a nyní v roce 2024 překonány dosavadní rekordy teploty povrchu moře, překonává očekávání, i když pochopení toho, proč tomu tak je, je předmětem probíhajícího výzkumu." Podle meteorologů je únor na cestě k překonání rekordního počtu teplotních rekordů. Globální oteplování způsobené lidskou činností a přirozený klimatický jev El Niño zvyšují teploty na pevnině i v oceánech po celém světě.Po něco málo více než polovině nejkratšího měsíce v roce je prudký nárůst oteplování tak výrazný, že klimatické grafy vstupují na nové území, zejména pokud jde o teploty mořské hladiny."Planeta se otepluje stále rychleji. Jsme svědky rychlého nárůstu teploty oceánu, který je největším zásobníkem tepla v klimatu," řekl Dr. Joel Hirschi, zástupce vedoucího oddělení modelování mořských systémů v britském Národním oceánografickém centru. "Amplituda, o kterou byly v roce 2023 a nyní v roce 2024 překonány dosavadní rekordy teploty povrchu moře, překonává očekávání, i když pochopení toho, proč tomu tak je, je předmětem probíhajícího výzkumu."



Podle Zekeho Hausfathera, vědce z Berkeley Earth, je lidstvo na cestě zažít nejteplejší únor v zaznamenané historii, a to po rekordním lednu, prosinci, listopadu, říjnu, září, srpnu, červenci, červnu a květnu.



Podle něj je nárůst v posledních týdnech na cestě k oteplení o 2C nad předindustriální úroveň, ačkoli by se mělo jednat o krátký, vrcholný dopad El Niña, pokud se bude ubírat cestou předchozích let a v následujících měsících se začne svět ochlazovat.



To by za normálních okolností byla dobrá zpráva, pokud by následovala La Niña snižující teplotu, ale Hausfather uvedl, že chování klimatu se stalo nevyzpytatelnějším a hůře předvídatelným. "[Loňský rok] se natolik vymykal očekáváním, že je těžké mít takovou důvěru v přístupy, které jsme k těmto předpovědím používali v minulosti," řekl. "Řekl bych, že únor 2024 je favoritem na překonání předchozího rekordu z roku 2016, ale v tuto chvíli to v žádném případě není předem dané, protože modely počasí naznačují, že globální teploty v nadcházejícím týdnu opět poklesnou. Takže i když si myslím, že tyto extrémní teploty poskytují určitý důkaz o zrychlení tempa oteplování v posledních letech - což klimatické modely očekávají, pokud emise CO2 neklesnou, ale aerosoly ano -, nemusí to být nutně horší, než jsme si mysleli."



První polovina února pozorovatele počasí šokovala. Maximiliano Herrera, který píše blog o extrémních teplotách po celém světě, označil prudký nárůst teplotních rekordů tisíců meteorologických stanic za "šílenství", "totální šílenství" a "přepisování klimatických dějin". Ohromil ho nejen počet rekordů, ale i to, jak moc mnohé z nich překonaly všechny předchozí.



Uvedl, že v Maroku zaznamenalo 12 meteorologických stanic teploty vyšší než 33,9 °C, což byl nejen národní rekord pro nejteplejší zimní den, ale také více než 5 °C nad průměrem pro červenec. Severočínské město Harbin muselo ukončit zimní ledový festival, protože teploty se tento měsíc nebývale dlouho pohybovaly nad bodem mrazu.



V uplynulém týdnu zaznamenaly měsíční teplotní rekordy monitorovací stanice v Jižní Africe, Saúdské Arábii, Thajsku, Indonésii, Kazachstánu, Kolumbii, Japonsku, Severní Koreji, na Maledivách a v Belize.



V první polovině tohoto měsíce podle Herrery překonalo měsíční teplotní rekordy 140 zemí, což je podobný počet jako konečné údaje posledních šesti rekordně nejteplejších měsíců roku 2023 a více než trojnásobek všech měsíců před rokem 2023.



Teplo na povrchu oceánu nadále udivuje zkušené pozorovatele a zvyšuje vyhlídky na intenzivní bouře v pozdější části roku. Specialista na hurikány Michael Lowry na Twitteru uvedl, že teplota povrchu moře v hlavní oblasti vývoje Atlantiku, kde se formuje většina amerických hurikánů kategorie 3 a silnějších, "je dnes v polovině února stejně teplá jako obvykle v polovině července. Neuvěřitelné."





Podle Hirschiho se globální teploty povrchu moře nacházejí na "neprobádaném území" a očekává, že březen překoná rekord z loňského srpna o 0,1 až 0,2 °C. Březen je pro oceány obvykle nejteplejším obdobím roku, protože na jižní polokouli, kde se nachází většina velkých světových moří, je pozdní léto.







Tato rizika se budou každoročně zvyšovat, pokud se nesníží lidské emise uhlíku a nezvrátí kácení lesů. "Zpomalit, zastavit nebo zvrátit trajektorii oteplování, na které se nacházíme, je podobné jako změnit kurz supertankeru. Výsledky se nedostaví okamžitě, ale čím dříve začneme jednat, tím snáze se vyhneme potížím," řekl.







Podrobnosti v angličtině ZDE

2

536

Výkyvy teplot se očekávaly, i když jejich amplituda byla překvapením. Klimatologové nyní zkoumají, jak přisoudit váhu různým příčinám takových anomálií.Silný jev El Niño zvýšil teploty, ale Francesca Guglielmo, vedoucí vědecká pracovnice programu Copernicus, poznamenala, že to je pouze jeden z několika ohřívacích faktorů, které působí v kombinaci. Každá další tuna oxidu uhličitého vypuštěná lidstvem zvyšuje tlak na oceány. V některých oblastech anomální teplo zesílily také slabé pasáty, letargický jet stream, výkyvy v severoatlantické cirkulaci a snížení aerosolového znečištění, čímž je větší část oceánu vystavena slunečnímu záření.Katharine Hayhoeová, vedoucí vědecká pracovnice organizace The Nature Conservancy, uvedla, že nejistota ohledně vzájemného působení různých faktorů připomíná, že plně nerozumíme všem aspektům toho, jak složitý zemský systém reaguje na bezprecedentní radiační působení. "Děje se tak mnohem rychleji, než bylo kdy v minulosti zdokumentováno," řekla. "Pokud něco, pak je mnohem pravděpodobnější, že dopad těchto změn na lidskou společnost podceníme, než že je přeceníme."El Niño nyní slábne, což by mělo od konce jara nebo začátku léta zmírnit teploty v rovníkovém Pacifiku. Pokud v té době zůstane severní Atlantik teplý, mohlo by to předznamenat intenzivní hurikánovou aktivitu, varoval Hirschi.