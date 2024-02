Trump měl špatný týden u soudů, a bude to pro něj zřejmě nyní ještě horší

20. 2. 2024

čas čtení 6 minut



Exprezident se po vynesení rozsudku v jeho procesu o podvodu snaží sehnat 450 milionů dolarů, na obzoru se rýsuje další případ



Donald Trump se již potýkal s četnými právními neúspěchy, když newyorský soudce minulý týden uštědřil bývalému prezidentovi ohromující porážku v jeho civilním případu podvodu a nařídil mu zaplatit státu zhruba 450 milionů dolarů poté, co ho shledal odpovědným za spiknutí s cílem manipulovat se svým majetkem.



Rozhodnutí soudce Arthura Engorona završilo problematický týden pro Trumpa u soudu. Ten sledoval, jak se jeho právníci pokoušejí získat přístup k zapečetěným spisům v případu utajovaných dokumentů na Floridě, a poté sledoval, jak jeho právníci prohráli pokus o odložení jeho prvního trestního procesu v New Yorku.



Možná přijde ještě něco horšího. Donald Trump se již potýkal s četnými právními neúspěchy, když newyorský soudce minulý týden uštědřil bývalému prezidentovi ohromující porážku v jeho civilním případu podvodu a nařídil mu zaplatit státu zhruba 450 milionů dolarů poté, co ho shledal odpovědným za spiknutí s cílem manipulovat se svým majetkem.Rozhodnutí soudce Arthura Engorona završilo problematický týden pro Trumpa u soudu. Ten sledoval, jak se jeho právníci pokoušejí získat přístup k zapečetěným spisům v případu utajovaných dokumentů na Floridě, a poté sledoval, jak jeho právníci prohráli pokus o odložení jeho prvního trestního procesu v New Yorku.Možná přijde ještě něco horšího.





Bezprostřední prioritou pro Trumpovu právní agendu zůstává podle lidí obeznámených se záležitostí vyřešit, jak přijít k 450 milionům dolarů - je to částka, která zahrnuje i úroky z doby před vynesením rozsudku - nebo najít společnost, která by mu byla ochotna pomoci složit kauci do 30 dnů od vynesení rozsudku, aby se mohl proti trestu odvolat.





Trump vnímal rozsudek jako dvojí zásah proti své osobnosti: pravděpodobně mu téměř úplně vyčerpá hotovost z účtů a na tři roky mu zakáže řídit firmu Trump Organization, nástroj, který používal k šíření svého "věhlasu".





Výběr poroty v tomto případu je nyní naplánován na 25. března, a to navzdory poslednímu pokusu Trumpových právníků soud odvrátit.





Před slyšením o potvrzení termínu soudního procesu si Trumpovi poradci zachovali určitou naději, že by mohl být odložen, i když se domnívali, že jde o politicky nejvýhodnější případ ze všech jeho čtyř trestních obvinění.



Pokud by Trump musel čelit trestnímu řízení před listopadovými volbami, vybrali by si případ právě těchto peněz pornoherečce, protože Trumpovi nemusí hrozit vězení, i kdyby byl odsouzen, což by mohlo přimět voliče bagatelizovat ostatní federální trestní kauzy, které se před ním rýsují.



V pátek však Trump v Atlantě utrpěl další právní neúspěch poté, co se on a jeho spoluobvinění, které obvinil okresní prokurátorka Fultonu kvůli jeho snahám o zvrácení voleb v roce 2020, snažili argumentovat, že by měla být diskvalifikována z podání žaloby.



Druhý den důkazního slyšení, které zkoumalo, zda romantický vztah Fani Willisové s jejím nejvyšším zástupcem Nathanem Wadem představoval nějaký druh úplatků, který by postačoval ke vzniku střetu zájmů, dopadl pro obžalované špatně.



Obžalovaní předvolali Terrence Bradleyho, bývalého Wadeova rozvodového právníka, aby vypověděl, že jejich vztah začal ještě předtím, než Willisová najala Wadea k práci na případu Trump 1. listopadu 2021, a aby tak vyvrátil výpovědi Willisové a Wadea. Cílem bylo, aby Bradley pod přísahou popřel svědectví Willise a Wadea a dokázal, že se dopustili křivé výpovědi, a přesvědčil předsedajícího vrchního soudce okresu Fulton Scotta McAfeeho, aby jejich svědectví zdiskreditoval.



Bradley byl však obzvláště neochotný svědek a vypověděl, že má sice důvěrné informace o tom, kdy vztah začal, ale ne osobní poznatky.



Ke konci dne se zdálo nejisté, zda obžalovaní splnili své důkazní břemeno, aby Willisovou donutili odejít a trestní obvinění v Georgii zmizelo.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

56

Trump dává přednost tomu, aby během odvolání nepoužíval své vlastní peníze, a jeho právníci oslovili několik společností, aby poskytly kauci, která by v podstatě zajistila státu, že Trump má peníze na zaplacení rozsudku, pokud by svou výzvu prohrál.Aby Trump kauci získal, musel by nejprve najít společnost, která by byla ochotna ji přijmout. Poté by musel dluhopisové společnosti zaplatit podstatnou částku a nabídnout zástavu, pravděpodobně v podobě svého nejcennějšího majetku, která by se úročila úroky a poplatky.Pokud bude trest v odvolacím řízení potvrzen, bude Trump čelit obrovské finanční zátěži. V loňském rozhovoru pod přísahou s úřadem newyorského generálního prokurátora Trump uvedl, že má 400 milionů dolarů v hotovosti a peněžních ekvivalentech, ačkoli tento údaj nebylo možné ověřit.Část této částky pochází z prodeje dvou Trumpových nemovitostí poté, co opustil Bílý dům.Tyto obchody měly Trumpovi poskytnout peněžní polštář pro případ náhlého finančního selhání. Ale i kdyby Trumpovo tvrzení o 400 milionech dolarů bylo přesné, v případě, že by se pokuta ve výši 450 milionů dolarů z velké části potvrdila, o tuto částku by Trump zjevně přišel.K celkové částce, kterou musí Trump odevzdat, se přidává rozsudek ve výši 83,3 milionu dolarů, který byl proti němu vynesen minulý měsíc poté, co prohrál druhý soudní proces o pomluvu týkající se spisovatelky E. Jean Carrollové. Tato částka není splatná okamžitě, ale je to další obrovská částka, za kterou Trump nese odpovědnost.Trump se nakonec může ocitnout bez dostatečného finančního polštáře a bude muset zastavit nebo prodat některé své nemovitosti. Ačkoli se neočekává, že by Trump zbankrotoval - jeho celkový majetek se pohybuje v řádu miliard -, znamenalo by to pro bývalého prezidenta obzvláště ponižující moment.Právní potíže sahají dál než jen k tomu, že mu způsobují finanční bolest. Ve čtvrtek bylo potvrzeno, že Trump bude stát před soudem v New Yorku kvůli obvinění, že před volbami v roce 2016 zfalšoval obchodní záznamy ohledně plateb za mlčení pornoherečce.