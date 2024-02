Gaza: Trapný a šokující chaos v britské Dolní sněmovně

22. 2. 2024

Středa měla být "opozičním dnem" Skotské nacionální strany, která měla mít právo předložit Dolní sněmovně k hlasování svou rezoluci požadující okamžité příměří v Gaze. S předsedou Dolní sněmovny v kuloárech jednali vedoucí představitelé Labouristické strany, kteří požadovali, aby dal přednost jejich rezoluci o příměří v Gaze, které se od té skotských nacionalistů odlišovala jen minimálně. Vedoucí představitelé labouristů se obávali, že pokud bude parlament smět hlasovat o rezoluci skotských nacionalistů, velká část labouristických poslanců se vzbouří proti své straně a bude hlasovat pro rezoluci skotských nacionalistů, Podle nepotvrzených zpráv vyhrožovali vedoucí činitelé Labouristické strany předsedovi parlamentu Hoylemu, že pokud nepotlačí skotskou rezoluci a nedá přednost hlasování o labouristické rezoluci, až labouristé vyhrají všeobecné volby, vyhodí ho z funkce, Součástí debaty s předsedou parlamentu bylo prý také varování, že by někteří labourističtí poslanci mohli být osobně ohroženi ve svých volebních okrscích, pokud by nebyl neutralizován potenciální konflikt ohledně Gazy v Labouristické straně.

Předseda britské Dolní sněmovny se omluvil poté, co se debata o příměří v Gaze zvrhla v chaos







Britská vláda se rozhodla precedentní hlasování, které zachránilo šéfa strany Starmera před labouristickou vzpouru, konzervativní poslanci a poslanci skotských nacionalistů se rozzuřili na předsedu parlamentu Lindsay Hoyleho

Předseda Dolní sněmovny se bezprecedentně omluvil po bouřlivé a občas chaotické parlamentní debatě o Gaze.Poslanci odhlasovali labouristickou rezoluci vyzývající k "okamžitému humanitárnímu příměří" v Gaze, ale až poté, co Lindsay Hoyle porušil léta parlamentního precedentu a umožnil této straně v den, který měl být rezervovaný pro skotské nacionalisty, předložit svou rezoluci h k hlasování.Poslanci Konzervativní a Skotské národní strany zuřivě reagovali na Hoyleovo rozhodnutí, které umožnilo předsedovi labouristů Starmerovi vyhnout se největší vzpouře za dobu jeho vedení strany. běžnou praxi a postavili se proti němu v parlamentních volbách.Labouristická rezoluce nakonec prošela bez námitek poté, co poslanci toryů a SNP odešli ze sálu. Starmer je poté obvinil, že "dali přednost politickým hrám před seriózními řešeními".V nečekaném prohlášení předseda sněmovny řekl zaplněné sněmovně: "Je jasné, že dnešní den neukázal sněmovnu v tom nejlepším světle. Samozřejmě se nad svým podílem na tom budu zamýšlet."Dodal: "Snažil jsem se udělat to, co jsem považoval za správné pro všechny strany této sněmovny. Je politováníhodné a omlouvám se, že rozhodnutí nedopadlo tak, jak jsem si přál."Omluva přišla na konci dramatického dne ve Westminsteru, během něhož Starmer osobně lobboval u předsedy Dolní sněmovny, aby se o jeho rezoluci hlasovalo.Labourističtí poslanci Starmera varovali, že až 100 z nich je připraveno vzbouřit se proti stranickému řádu a hlasovat pro rezoluci Skotské národní strany vyzývající k okamžitému příměří, pokud labouristé nenabídnou vlastní podobnou alternativu. Zdroje uvedly, že nejméně dva ministři stínového kabinetu byli připraveni kvůli této otázce rezignovat.Labouristé v úterý oznámili, že budou prosazovat svou vlastní rezoluci o Gaze vyzývající k "okamžitému humanitárnímu příměří", k němuž by podle nich mohlo dojít pouze za určitých okolností, například pokud by Hamás již nevyhrožoval násilím vůči Izraeli.Znění labouristické rezoluce stačilo k tomu, aby přesvědčilo desítky poslanců, aby souhlasili s hlasováním pro něj namísto rezoluce SNP, proti níž se labouristé postavili s odůvodněním, že není dostatečně jasná, pokud jde o podmínky nutné pro příměří.Labourističtí poslanci však varovali, že pokud jim bude odepřena možnost hlasovat pro vlastní rezoluci, budou hlasovat pro rezoluci SNP, což by znamenalo největší přímé zpochybnění Starmerova vedení od jeho nástupu do funkce.Několik labouristických poslanců, kteří se v listopadu zdrželi hlasování o podobné rezoluci SNP, uvedlo, že od té doby čelili urážkám a osobním výhrůžkám, a protože se před Westminsterem shromáždily stovky protestujících, nechal se Hoyle přesvědčit, aby jim umožnil bezpečný odchod.Konzervativní poslanec William Wragg poté předložil parlamentní návrh na vyslovení nedůvěry předsedovi parlamentu. Do středečního večera Wraggův návrh podepsalo 33 poslanců, většinou skotských nacionalistů.Po často rozhořčené debatě v Dolní sněmovně oznámila předsedkyně Dolní sněmovny Penny Mordauntová, že vláda se hlasování nezúčastní, čímž labouristickému pozměňovacímu návrhu otevřela cestu k tomu, aby prošel bez námitek.Stephen Flynn, vedoucí představitel SNP ve Westminsteru, řekl: "Byli jsme svědky toho, jak se opoziční den SNP změnil v opoziční den Labouristické strany, a obávám se, že to je zacházení se mnou a s mými kolegy ze Skotské národní strany s naprostým opovržením. Budu potřebovat značné přesvědčování, aby váš postoj nebyl nyní neúnosný."Podrobnosti v angličtině ZDE