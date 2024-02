"Byla to velmi těžká cesta." Režisér filmu Mistr a Markétka o jeho nepravděpodobném ruském úspěchu

Mistr a Markétka, román ruského spisovatele Michaila Bulgakova (1891-1940) o tom, jak do Moskvy za stalinské éry pronikne ďábel - ve formě "profesora Wolanda", ale jeho činy v zločinném stalinském systému paradoxně přinesou dobro, je jednim z nejlepších a určitě nejčtivějších děl ruské literatury. Zcenzurovaná verze románu vyšla v Rusku až po Bulgakově smrti, časopisecky, v časopise Moskva ve vydáních z listopadu 1966 a ledna 1967. Český překlad Aleny Morávkové, viz fotografie, vyšel před Vánocemi 1969, doslov Miluše Očadlíkové v knize je datován "srpen 1968". Dostal jsem tuto knihu tehdy jako vánoční dárek o Vánocích 1969 a přečetl jsem knihu na posezení - nedala se tehdy o Vánocích odložit. I v Rusku je toto jedna z nejpopulárnějších knih. Nyní byl tento román zfilmován a s velkým úspěchem běží právě teď v ruských kinech - k velké zuřivosti putinovského establishemntu. (JČ)



Filmová adaptace Bulgakovova mistrovského díla bojujícího proti cenzuře od režiséra Michaela Lockshina se v Rusku navzdory všem předpokladům stala kasovním trhákem



Paradoxně, kina v Rusku nyní za války proti Ukrajině v Rusku ovládla ironická adaptace díla Michaila Bulgakova Mistr a Markétka, která ostře odsuzuje cenzuru a kterou natočil americký režisér, jenž je otevřeně a hlasitě proti válce na Ukrajině.



Jeden z předních filmových kritiků, Anton Dolin, konstatoval, že se jedná o "nejlepší komerční film, jaký byl kdy v Rusku (Vladimíra) Putina natočen". Velký úspěch filmu může nyní v Rusku působit proti němu: film musel projít ostrou kritikou prokremelských propagandistů a cenzorů a v pravém hollywoodském stylu zvítězil navzdory nepřízni osudu.





Režisér Michael Lockshin v telefonátu z Los Angeles, kde žije, řekl, že je to "zázrak", že se jeho film dostal v Rusku do kin. "Od doby, kdy začala válka, to bylo všechno velmi těžké," řekl.



Řadu týdnů po uvedení filmu se Lockshin většinou vyhýbal tisku. Důvod byl prostý: armáda internetových trollů a prokremelských komentátorů požadovala, aby byl zatčen. Nelíbily se jim jeho protiválečné názory, ani to, že film pranýřuje totalitu, ani to, že část z odhadovaného rozpočtu 17 milionů dolarů - jednoho z největších ruských filmových rozpočtů vůbec - šla ze státem podporovaného Ruského filmového fondu.



"Víme, že když dnes někdo natáčí film, píše nebo točí film o současnosti," řekl Dolin. "A tady je to zcela zřejmé. Protože je to moment, kdy v Rusku zuří cenzura, a tenhle film je ostře proti cenzuře a netvrdí, že cenzura je pro diváky inspirativní."



Prokremelské kanály na Telegramu požadovaly, aby byl Lokshin vyšetřován za diskreditaci ruské armády, a označily ho za teroristu. Napadli ho Margarita Simonjanová, šéfka státem kontrolované televize RT, a Vladimir Solovjov, jeden z nejznámějších prokremelských moderátorů talkshow. Ruské bulvární noviny zveřejňují údaje o tom, kde Lokshin bydlí (naštěstí často chybné) a bylo mu vyhrožováno smrtí.



Lockshin řekl, že to bylo "velmi nepříjemné" a že hněv zaměřený na něj byl znepokojující. "Vždycky jsem byl tak trochu jen ten člověk za kamerou, nikdy jsem neměl rád, když se na mě upírala velká pozornost. Bylo děsivé to sledovat a zároveň jsem měl pocit, že už to nemám pod kontrolou... jako by si ten film žil vlastním životem."



Největší obavy měl z toho, jak budou diváci reagovat na jeho umělecké zpracování Bulgakovova klasického románu, který obsahuje tři narativy: proces Piláta Pontského s Ješuou Ha-Nokri (Ježíšem) v Jeruzalémě, příjezd ďábla Wolanda s jeho družinou do Moskvy a příběh Mistra a jeho milenky Markétky.



Aby příběhy propojil, nechává Lockshin Mistra napsat román Mistr a Markétka, čímž přidává metapříběh, který Bulgakovův originál neobsahuje. Tato umělecká licence by mohla být považována za rouhání: román je nejpopulárnějším ruským dílem 20. století a nikdy dosud nenašel důstojnou filmovou adaptaci.



Místo toho se Lockshin, herci a producenti ocitli v politické bouři, která se dostala až do Státní dumy a celostátní televize. "Týden jsme ani nevěděli, jestli film nezakážou," řekl. "Opravdu se o tom diskutovalo."



Zatímco se toto drama odehrávalo, témata stalinské cenzury ve filmu se odehrávala v reálném čase v současném Rusku. A tyto události připomínají život samotného Bulgakova, jehož román byl vydán až desítky let po jeho smrti.



"Jen jsem žasl nad ironií toho všeho, protože to tak trochu kopírovalo to, co se stalo s knihou a Bulgakovem v jeho době," řekl Lockshin. "Lidé, kteří po mně šli, a propagandisté [si neuvědomovali], jak moc napodobují postavy z mého filmu."



Lockshin je americko-ruský filmař, který se narodil v USA a v roce 1986 se přestěhoval do Sovětského svazu. Jeho první celovečerní film Stříbrné brusle, dobový dobrodružný snímek odehrávající se v Petrohradě na konci století, měl premiéru v roce 2020 a následující rok jej získala společnost Netflix.



Umění je v Rusku pod drobnohledem. Kreml uvěznil protiválečné umělce, ale také potrestal některé své vlastní "loajální" popové hvězdy po udání v sovětském stylu za projev dekadence: účast na "téměř nahém" večírku v moskevském klubu před Novým rokem.



Poté, co si vojáci stěžovali Putinovi na video z večírku, účastníci se se slzami v očích omlouvali na Instagramu (který byl rovněž zakázán) nebo se objevovali na okupovaných územích východní Ukrajiny, kde představeními vojákům omlouvali svou vinu.



Zatímco krajně pravicoví propagandisté hledali další skalp, na velkém plátně se objevil film Mistr a Markétka. Film byl natočen v roce 2021 a šel do postprodukce předtím, než Putin zahájil svou invazi na Ukrajinu. Lockshin a scénárista Roman Kantor vypracovali scénář již před lety.





Lockshin uvedl, že si tehdy mysleli: "Byla to cesta, kudy by se Rusko mohlo ubírat, pokud se věci nezmění. Na druhou stranu jsme ale nevěděli, co se stane za dva roky a že se v roce 2024 skutečně dostaneme na úroveň stalinských čistek, na kterou jsme se dostali dnes."





Dolin, filmový kritik, uvedl: "Po skandálu, který tento film vyvolal, si myslím, že se dočkáme mnohem větší aktivity cenzury."







Válka vše změnila, ale Lockshin zůstal otevřený. "Všichni ... kdo tu invazi začali, jsou váleční zločinci a všichni by měli být souzeni, a to je můj postoj k tomu," řekl. Nebyl ochoten mlčet ani proto, aby zachránil film, "a to jen způsobilo, že film šel do ztracena".Společnost Universal Pictures, která se upsala distribuci filmu, z projektu v roce 2022 odešla. Ruští producenti, znepokojeni jeho veřejným postojem, odstranili Lockshinovo jméno z propagačních materiálů filmu a později vydali veřejné prohlášení, v němž uvedli, že Lockshin od roku 2021 "nemá s filmem nic společného".Tento moment by mohl připomínat scénu z počátku filmu, kdy je Mistr, mladý dramatik v podání Jevgenije Cyganova, předveden před Svaz sovětských spisovatelů, kde jsou jeho hry zakázány a kde je veřejně odsouzen jeho vydavatel.Producenti se však projektu nevzdali, poznamenal Lockshin, přestože "za to sklidili spoustu odporu" a byli vyřazeni ze státního Ruského filmového fondu. Přesto se film se v zemi stal nepravděpodobným hitem.Reakce veřejnosti byla něco, co nemohl předvídat, řekl Lockshin, protože nebylo "prakticky žádné předběžné promítání tohoto filmu, žádné focus groups". "Opravdu jsem netušil, jak budou lidé tento film vnímat, dokud nešel do kin. Mohl jsem jen doufat. A reakce byla, řekl bych, to nejlepší, co jsem mohl od lidí, kterých si vážím, očekávat."I když film zaznamenal úspěch, události v Rusku jsou stále temnější. Nyní zemřel v arktické vězeňské kolonii Alexej Navalnyj, což mnozí považují za politickou vraždu. "Odrážel vnitřní svobodu, i když byl ve vězení, a nikdy neprojevil zbabělost," řekl Lockshin o Navalném. "To se silně promítá i do témat tohoto filmu."Vzhledem k tomu, že Rusko je stále represivnější, je možné, žeby mohl být jedním z posledních filmů svého druhu, velkofilmu, který kritizuje stát. A jeho popularita může působit jako "katalyzátor ... pro to, aby se režim stal ještě represivnějším," řekl Lockshin.