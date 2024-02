USA se poprvé po více než 50 letech vrátily na povrch Měsíce

23. 2. 2024

Sonda Odysseus společnosti Intuitive Machines přistála po 73 minutách sestupu v blízkosti jižního pólu Měsíce.





Spojené státy se poprvé po více než 50 letech vrátily na povrch Měsíce poté, co soukromá kosmická loď Odysseus završila 73minutový sestup z oběžné dráhy přistáním poblíž jižního pólu Měsíce.



Uprostřed oslav, které Nasa přivítala jako "obrovský skok vpřed", nebyl bezprostředně potvrzen stav modulu, kromě toho, že dosáhl plánovaného místa přistání v kráteru Malapert A.



Později však texaská společnost Intuitive Machines, která postavila první komerční plavidlo, jež přistálo na Měsíci, uvedla, že modul je "ve vzpřímené poloze a začíná odesílat data".



V prohlášení na Twitteru se uvádí, že manažeři mise "pracují na stažení prvních snímků z měsíčního povrchu".



Čtvrteční takzvané "měkké přistání", kterému zakladatel společnosti Steve Altemus dával pouze 80% šanci na úspěch, mělo otevřít novou éru výzkumu Měsíce. Nasa pracuje na plánované misi na konci roku 2026, která by tam vyslala lidi.



"Vítejte na Měsíci," řekl Altemus při přistání, když bylo nakonec potvrzen přistání v 17:23, tedy po zhruba 10 minutách, kdy se s Odysseem nepodařilo navázat kontakt.



Bylo to poprvé, co na Měsíci přistála kosmická loď vyrobená v USA od poslední návštěvy Nasa s posádkou, mise Apollo 17 v prosinci 1972, a první návštěva komerčního vozidla po neúspěchu Peregrine One, dalšího partnerství kosmické agentury a soukromé společnosti Astrobotic z minulého měsíce.



"Dnes se Spojené státy poprvé po více než půl století vrátily na Měsíc. Dnes poprvé v historii lidstva odstartovala a cestu nahoru vedla komerční společnost, americká společnost," řekl Bill Nelson, správce Nasa.



"Jaký to triumf. Odysseus dobyl Měsíc. Tento výkon je obrovským skokem vpřed pro celé lidstvo."



Z plně autonomního sestupu Odyssea, který ve výšce 33 stop nad povrchem zpomalil na rychlost asi 2,2 km/h, nebyl pořízen žádný videozáznam. Kamera sestrojená studenty floridské Embry-Riddleovy letecké univerzity však byla navržena tak, aby pořizovala snímky bezprostředně před přistáním, a kamery Nasa byly nastaveny tak, aby snímaly zem z kosmické lodi.



Šestinohý přistávací modul Nova-C o délce 14 stop (4,3 metru), kterému zaměstnanci společnosti Intuitive Machines láskyplně přezdívají Odie, je součástí iniciativy Nasa Commercial Lunar Payload Services (CLPS), v rámci které agentura zadává zakázky soukromým partnerům, převážně na podporu programu Artemis.



Nasa přispěla na jeho rozjezd částkou 118 milionů dolarů a společnost Intuitive Machines financovala dalších 130 milionů dolarů před jeho startem 15. února z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX Elona Muska.



Mise IM-1, stejně jako ztroskotaná mise Peregrine, nese náklad vědeckého vybavení určeného ke sběru dat o měsíčním prostředí, konkrétně ve skalnaté oblasti vybrané jako místo přistání mise Artemis III s posádkou, kterou Nasa plánuje za dva roky.



Podle Nelsona se jedná o nebezpečnou oblast - "posetou všemi těmi krátery" -, která však byla vybrána proto, že se předpokládá, že je bohatá na zmrzlou vodu, která by mohla pomoci udržet stálou lunární základnu, jež bude mít zásadní význam pro budoucí mise lidí na Mars.



Vědci loni oznámili, že se domnívají, že drobné skleněné kuličky rozeseté po povrchu Měsíce obsahují potenciálně "miliardy tun vody", kterou by bylo možné získat a využít při budoucích misích.





Nelson ve čtvrtek řekl CNN, že riziko stojí za to, "abychom zjistili, zda je tam vody dostatek. Protože pokud je tam voda, je tam i raketové palivo: vodík a kyslík. A na jižním pólu Měsíce bychom mohli mít čerpací stanici."



Plánovaná provozní doba sondy poháněné sluneční energií je pouhých sedm dní, než se místo přistání vzdálené asi 186 kilometrů od jižního pólu Měsíce přesune do zemského stínu. Nasa však doufá, že to bude dostatečně dlouhá doba na analýzu toho, jak tamní půda reagovala na dopad přistání.



Další přístroje se zaměří na vliv kosmického počasí na měsíční povrch, zatímco bude rozmístěna síť značek pro komunikaci a navigaci.





"Odysseus, poháněný společností Intuitive Machines, vynesený na raketě SpaceX, nesoucí spoustu vědeckých přístrojů Nasa, nese sen o novém dobrodružství v oblasti vědy, inovací a amerického vedení ve vesmíru," řekl Nelson.







Prostřednictvím programu Artemis, který je součástí programu Nasa pro návrat na Měsíc a který má také dlouhodobější vizi misí s posádkou na Mars v příštích dvou desetiletích, se USA snaží udržet si náskok před Ruskem a Čínou, které plánují vlastní přistání lidí na Měsíci.





Předtím zde přistáli astronauti pouze v USA, a to v rámci šesti misí Apollo v letech 1969-1972, zatímco pět zemí zde umístilo kosmické lodě bez posádky. K USA, Rusku, Číně a Indii se minulý měsíc připojilo Japonsko, když jeho sonda Smart Lander for Investigating the Moon (Slim) po tříměsíčním letu úspěšně, i když rozpačitě přistála.



Další dva starty Intuitive Machines jsou naplánovány na konec letošního roku, včetně vrtáku na led, který má získat ingredience pro raketové palivo, a dalšího modulu Nova-C obsahujícího malé vozítko Nasa a čtyři malé roboty, kteří budou zkoumat povrchové podmínky.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Pouze USA již dříve přistály s astronauty na