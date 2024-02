Ukrajinci, váš boj je náš boj: Jsme si vzájemně zavázáni

26. 2. 2024

Ukrajinský odboj: světlo naděje pro evropskou jednotu a prosperitu



Děkujeme vám, Ukrajinci, za vaši houževnatost a odvahu - i jménem zemědělců, kteří vás v Evropě ponižují! Přijměte naši omluvu za to, že jsme ten náš vnitřní konflikt nevyřešili dostatečně brzy, píše Wojciech Przybylski, editor Visegrad Insight,.



I v Polsku jsme se poučili příliš pozdě. Naše vychloubačná tvrzení o odbornosti v ruských záležitostech byla umlčena, když se naši zemědělci dostali pod vliv Moskvy. Měli jsme být ostražitější - Rusko se svými imperialistickými ambicemi nikdy nevynechá příležitost.



Ano, Rusko je neokolonialistická mocnost. Dnešní Evropa je všechno jiné. A současná EU teprve dorůstá do výzev, kterým jste byli příliš dlouho přímo vystaveni.



Po deset let války a dva roky intenzivní invaze bránili Ukrajinci nejen svou vlast, ale i práva polských zemědělců na pokojný protest daleko od frontové linie.



Válečné fronty jsou znepokojivě blízko - pouhých 350 km od nejbližší hranice EU, 500 km od Bukurešti a 1000 km od Varšavy. Pokud Ukrajina neuspěje, bude nová frontová linie 300 km od Budapešti a 700 km od Berlína. Čtěte Putinovi ze rtů - má jisté ambice.



Sen EU o geopolitické unii postavené na levné energii z Ruska, cenově dostupné výrobě z Číny a bezplatné bezpečnosti z USA se rozplynul v kouři - doslova. Bylo zapotřebí vašeho zuřivého odporu posledních let, abyste se probudili. Bylo zapotřebí zuřivého odporu Ukrajiny, aby se EU probudila do reality, že mír je někdy třeba bránit zbraněmi. Nyní je úkolem připomenout EU, že taková úvaha nemá smysl bez výroby munice a dalších opatření.



Mezitím Ukrajinci pomáhají evropským zemědělcům udržet jejich podniky a dotace EU. Kdyby se Ukrajinci Moskvě nebránili, měli by oligarchové k dispozici ještě levnější obilí, které by mohli pašovat do Evropy, než je tomu dnes.



Od roku 2022 Rusové zaplavují trhy EU zemědělskými produkty dotovanými Moskvou. Ano, Rusko způsobilo dumpingové ceny potravin v EU, nikoli Ukrajina!



Přesto necháváme proruské propagandisty svobodně mluvit - daň za demokracii, nejméně nedokonalý ze všech politických režimů.



Jen bychom jim měli častěji připomínat, že jejich děti nejsou kvůli boji Ukrajiny ukradeny, aby se staly potravou pro děla na ruské frontě. A že v Evropě nejsou takoví agitátoři předpokládanými masovými sebevrahy, na rozdíl od mnoha jejich vrstevníků v Moskvě, kteří zahynuli poté, co se odchýlili od putinovského narativu.



Tato válka mezi námi vytvořila pouto, které dláždí cestu naší společné cestě vpřed. Jsme si vzájemně zavázáni.



Středoevropané a Východoevropané jsou nám obzvláště vděční. Vaše úsilí nám nejen poskytuje nárazník z frontové linie, ale také nám pomáhá obnovit morální kompas. Jste zde vítáni jako uprchlíci, přistěhovalci a evropští sousedé.



Naše podpora Ukrajině se netýká jen morálky. Chceme, aby Ukrajina v procesu obnovy vzkvétala a pozvedla i naši prosperitu. Představujeme si Ukrajinu jako plně evropský stát se silnými institucemi, které chrání před domácí korupcí a zajišťují transparentní hospodářskou soutěž. To je velký příslib po válce.



Tato válka se nedá vyjednat. Historie Ruska a dnešní fakta mluví sama za sebe.



Proto stojíme na vaší straně až do vašeho vítězství. Mír nelze předepsat, musí se za něj bojovat. Bůh vám žehnej!



Wojciech Przybylski



Šéfredaktor, Visegrad Insight



Prezident, Nadace Res Publica



w.przybylski@res.publica.pl



Twitter: @wprzybylski

