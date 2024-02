Německo se chová vůči masovému vraždění Palestinců Izraelem v Gaze naprosto ostudně. Viz scéna na Berlinale

28. 2. 2024

Německo má - zcela pochopitelně - ze své nacistické minulosti - obrovský komplex vůči židům a Izraeli, který většině německých politiků brání vnímat vraždění v Gaze objektivně. Nekriticky se staví na stranu izraelského vraždění Palestinců a přehlížejí systematický izraelský teror vůči Palestincům, využívající vyhladovění dětí a srovnávání celé Gazy se zemí, včetně škol, mešit, kostelů, univerzit a kulturních památek.



Kritika ultrapravicové Netanjahuovy vlády, která se bratří s Trumpem a Orbánem a jejíž členové tvrdí, že palestinská území všechna patří Izraeli a Palestinci by z nich měli být vyhnání, "protože po nich kráčel král David", není antisemitismem, by si měli Němci uvědomit. Jejich jednání je obscénní. Kromě toho to vede k trapným, komickým scénám, viz reportáž níže: (JČ)







Německá ministryně se brání, že na Berlinale prý tleskala jen izraelskému filmaři, nikoli jeho palestinskému spolupracovníkovi!

Německá ministryně kultury nyní trvá na tom, že tleskala pouze izraelské, ale nikoli palestinské polovině filmařské dvojice, která získala jednu z hlavních cen na politicky vypjatém závěrečném ceremoniálu berlínského filmového festivalu.







Na sobotním večerním udílení cen vystoupili v sobotu na pódium palestinský filmař Basel Adra a izraelský novinář Yuval Abraham, aby společně převzali cenu za nejlepší dokumentární film za jejich společný snímek Žádná jiná země, který mapuje likvidaci palestinských vesnic na Západním břehu Jordánu.





K tomu: Brutální reportáž o likvidaci palestinských vesnic na Západním břehu Jordánu odvysílal Channel 4 News v pondělí. K zhlédnutí je

Třetí obrázek, na němž byl zobrazen muž na koni, obsahoval nápis "Svobodná Palestina - od řeky k moři". Heslo "Od řeky k moři" sice předcházelo současné válce na Blízkém východě o několik desetiletí, ale po 7. říjnu zastánci Izraele tvrdí, že má genocidní význam. Heslo však používá i izraelská ultrapravice. Přesto, loni v říjnu berlínské státní zastupitelství oznámilo, že tato fráze podléhá trestnímu postihu, protože popírá existenci Izraele.





"Tato prohlášení nepocházejí z festivalu a nepředstavují jeho postoj," uvedl berlínský filmový festival ve svém prohlášení. "Příspěvky byly okamžitě smazány a bylo zahájeno vyšetřování, jak k tomuto incidentu mohlo dojít."





Němci se chovají jako blbci. Je to vážné, protože svou nekritickou obhajobou izraelského vraždění ztrácí Západ ve většině světa důvěryhodnost, což destabilizuje svět. Lidé Západ nyní považují ho za pokrytce. Německo především.









Zdroj v angličtině ZDE

Adra prohlásil, že těžko slaví úspěch svého filmu, zatímco lidé v Gaze jsou "vyvražďováni a masakrováni", a vyzval Německo, aby zastavilo vývoz zbraní do Izraele. Bezprostředně poté Abraham ve svém projevu odsoudil "situaci apartheidu", která znamená, že jeho filmový partner nemá stejná volební práva a svobodu pohybu, přestože žijí jen 30 minut od sebe.Abraham zakončil svou děkovnou řeč výzvou k příměří v Gaze a k "politickému řešení, které by ukončilo okupaci". Tento moment byl jedním z několika, jimiž filmaři během večera vyjádřili solidaritu s palestinskou věcí v konfliktu. Masakr spáchaný bojovníky Hamásu 7. října byl zmíněn jednou, a to v úvodním prohlášení spolurežisérky Berlinale Mariëtte Rissenbeekové, která vyzvala k propuštění izraelských rukojmích.V Německu, kde se vláda od začátku konfliktu silně staví za izraelskou vládu, politici událost rychle odsoudili. Berlínský konzervativní starosta Kai Wegner označil projevy na závěrečném ceremoniálu Berlinale za "nepřijatelnou relativizaci".Naprosto v souladu s propagandistickou linií izraelské vlády napsal Wegner na Twitteru, že "Plnou zodpovědnost za hluboké utrpení v Izraeli a pásmu Gazy nese Hamás." Tento ostudný výrok už dávno není platný: Izrael vyvraždil třicetkrát více lidí než Hamás, z toho drtivou většinu žen a dětí.Přestože vítěze desetidenního filmového festivalu vybírají nezávislé poroty složené z mezinárodních filmových profesionálů, opoziční politici obvinili z odpovědnosti za výroky pronesené na pódiu také německou spolkovou komisařku pro kulturu, političku strany Zelených Claudii Rothovou.Delegát Křesťanskodemokratické unie (CDU) vyzval Rothovou k rezignaci, zatímco politik Svobodné demokratické strany (FDP) navrhl, aby bylo filmovému festivalu odebráno státní financování.Berlinale, jeden ze tří velkých evropských filmových festivalů vedle Cannes a Benátek, letos financoval německý stát částkou přibližně 12,9 milionu eur, což je zhruba třetina jeho celkového rozpočtu.Roth v pondělí reagovala defenzivním prohlášením, v němž označila výroky na galavečeru za "šokující a jednostranné, vyznačující se hlubokou nenávistí vůči Izraeli", a uvedl, že absence zmínky o teroristickém útoku Hamásu je "nepřijatelná".Záběry z předávání cen však na ministryni vyvinuly další tlak: na panoramatickém záběru sálu na konci Adry a Abrahamova děkovného projevu je jasně vidět, jak Roth a Wegner tleskají.V pondělním prohlášení na Twitteru se úřad Rothové snažil objasnit, že její potlesk "byl určen židovsko-izraelskému novináři a filmaři Yuvalu Abrahamovi, který se vyslovil pro politické řešení a mírové soužití v regionu".Zatímco konflikt na Blízkém východě rozděluje názory napříč západními společnostmi, v německém kulturním sektoru se ukazuje jako obzvláště výbušný, protože silný proizraelský konsenzus hlavních politických stran a vydavatelů médií se potírá s politicky heterogennějším davem mezinárodních umělců, které do Berlína přilákala jeho liberální pověst a štědré kulturní dotace.Samostatnou událostí bylo pondělní oznámení ředitelů berlínského filmového festivalu, že podali trestní oznámení po hackerském útoku na účet jeho sekce Panorama na Instagramu, který byl využíván ke zveřejňování vzkazů na podporu Palestiny. Podle německých zákonů může být nejméně jeden ze zveřejněných sloganů klasifikován jako antisemitský a nezákonný.Na jednom ze snímků zveřejněných v neděli byly zobrazeny zřejmě palestinské děti vedle vzkazu "Příměří hned - Zastavte genocidu v Gaze", zatímco na dalším bylo napsáno: "Gaza, mon amour - Ukončete státní teror financovaný Německem".