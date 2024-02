Počet zabitých lidí v Gaze překročí 30 000, Izrael připravuje útok na Rafáh

26. 2. 2024

čas čtení 6 minut





Netanjahu plánuje útok na město, kde je 1,5 milionu Palestinců, zatímco pokračují jednání o příměří a dohodě o propuštění rukojmích



Počet mrtvých v Gaze tento týden překročí chmurnou hranici 30 000, zatímco vyjednavači se snaží uzavřít dohodu o příměří a propuštění rukojmích a izraelská vláda pokračuje v plánech na útok na Rafáh.



Premiér Benjamin Netanjahu svolal v sobotu pozdě večer válečný kabinet na poradu s vyjednavači, kteří byli na jednáních v Paříži.



Vyjednavači Izraele, Kataru, Egypta a USA se během víkendových rozhovorů v Paříži dohodli na "základních obrysech" dohody, řekl CNN poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan, ale konečné detaily je třeba ještě doladit.



Izraelská média informovala, že potenciální dohoda by umožnila propuštění 30 nebo 40 rukojmích - žen, starších lidí a zraněných - výměnou za až 300 palestinských vězňů a příměří trvající až šest týdnů.



Během pauzy by obě strany pokračovaly v jednáních o dalším propuštění a trvalém příměří, řekl agentuře Associated Press egyptský představitel.



Přerušení bojů by se vztahovalo na muslimský svatý měsíc ramadán, který začíná letos kolem 10. března, a dohoda by zahrnovala zvýšení zoufale potřebné pomoci. Dohoda byla navržena po silném mezinárodním tlaku kvůli vysokým ztrátám na životech civilistů a nebezpečí ještě horšího krveprolití v Rafáhu. Po úvodních rozhovorech v Paříži se uskuteční následná jednání v Dauhá a Káhiře, uvedly egyptské bezpečnostní zdroje pro agenturu Reuters.



Většina z 2,3 milionu obyvatel Gazy trpí hladem, někteří z nich zoufalým, a humanitární organizace popisují "hladové kapsy" na tomto území. Rychle se šíří infekční nemoci a přístup k lékařské péči je omezený - z 34 nemocnic v Gaze jich funguje jen 13, ať už částečně, nebo minimálně.



Plány na útok na bojovníky Hamásu v Rafáhu, kde se ukrývá tolik zoufalých civilistů, vyvolaly rozsáhlé mezinárodní výzvy Izraeli ke zdrženlivosti, a to i ze strany nejdůležitějšího spojence Izraele, USA.



Netanjahu, který slíbil "totální vítězství", však prohlásil, že útok na Rafáh je "nezbytný" k vykořenění čtyř praporů bojovníků Hamásu, které se zde nacházejí.



"Nemůžeme nechat Hamás na místě. Nemůžeme nechat v Rafáhu čtvrtinu praporů Hamásu a říct, no, to je v pořádku," řekl v rozhovoru pro CBS. "Pokud se dohodneme, [operace v Rafáhu] se poněkud zpozdí. Ale dojde k ní. Pokud dohodu mít nebudeme, uděláme ji tak jako tak. Musí se to udělat."



V Gaze je drženo jako rukojmí asi 130 Izraelců, i když se předpokládá, že asi čtvrtina z nich je mrtvá. Více než 100 dalších bylo propuštěno na základě listopadové dohody výměnou za týdenní přerušení bojů a propuštění palestinských vězňů.





Poté, co tato dohoda zkrachovala, Hamás prohlásil, že bez trvalého příměří a propuštění vězněných vysoce postavených bojovníků další rukojmí nepropustí. Netanjahu prohlásil, že Izrael nemůže přijmout tyto podmínky ani Gazu, která je stále pod kontrolou Hamásu.

"Jsme tu uvězněni, nemůžeme se přesunout kvůli těžkému bombardování," řekl agentuře Associated Press Ayman Abu Awad, obyvatel čtvrti Zaytoun ve městě Gaza.





Pokračující boje připomínají, jakým výzvám čelí izraelské síly v terénu, když sledují Netanjahuův cíl "zničit Hamás" po přeshraničních útocích ze 7. října, při nichž zahynulo přibližně 1 200 lidí a více než 200 jich bylo zajato jako rukojmí.



Navzdory vysokému počtu mrtvých civilistů byl zabit jediný vrcholný představitel Hamásu byl zasažen bezpilotním letounem v Bejrútu. Američtí představitelé se rovněž domnívají, že až 80 % sítě tunelů, které Hamás využívá k manévrům a logistice, zůstává neporušeno, uvedl minulý měsíc deník Wall Street Journal.



Na znamení rostoucího tlaku na Netanjahua uvnitř Izraele použila policie v noci na sobotu v Tel Avivu vodní dělo proti protivládním demonstrantům, kteří požadovali dohodu o rukojmích. Mezi napadenými byly rodiny lidí zadržovaných v Gaze a nejméně jeden navrácený rukojmí, Ilana Gritzewsky.



Několik lidí bylo zraněno, včetně Morany Michelové, které policejní kůň zlomil nohu. "Tato akce způsobí, že bude demonstrovat více lidí," řekla deníku Haaretz, "jsou tu mladí lidé, kteří se vrátili po čtyřech měsících v Gaze, a vodní dělo je nevyděsí".



Organizátor Amir Haskel, který byl zadržen, řekl listu Haaretz, že protestující chtějí okamžité volby, které by vytvořily vládu, jež by se více angažovala za osvobození rukojmích.







Podle zdravotnických úřadů ve správě Hamásu izraelské nálety od října zabily v Gaze 29 692 Palestinců, z toho dvě třetiny žen a dětí, a 69 879 jich zranily.Další tisíce neidentifikovaných těl jsou uvězněny pod bombardovanými budovami a intenzivní útoky pokračují, od soboty zahynulo nejméně 86 lidí, uvedli v neděli zdravotníci.Tento počet obětí nerozlišuje mezi civilisty a bojovníky. Izrael uvedl, že v Gaze zabil více než 10 000 bojovníků Hamásu, aniž by poskytl důkazy.Americký prezident Joe Biden opakovaně varoval Izrael před přesunem do Rafáhu bez "věrohodného" plánu na ochranu civilistů. Sullivan uvedl, že Biden nebyl o izraelských plánech na útok v Rafáhu informován.Netanjahu uvedl, že Izrael pracuje na plánu přesunu palestinských civilistů do "vyklizených zón" na severu, ačkoli těžké bombardování zdevastovalo budovy a infrastrukturu v těchto oblastech a boje pokračují i v částech na severu, které patřily k prvním cílům Izraele.