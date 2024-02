Pohřebním službám v Moskvě bylo zakázáno uspořádat Navalného pohřeb

28. 2. 2024

čas čtení 2 minuty

Spolupracovníkům Alexeje Navalného je odepřen prostor pro veřejné rozloučení s politikem, uvedla jeho tisková mluvčí Kira Jarmyšová. Spolupracovníkům Alexeje Navalného je odepřen prostor pro veřejné rozloučení s politikem, uvedla jeho tisková mluvčí Kira Jarmyšová.

Podle ní tým Nadace proti korupci obvolal většinu soukromých i veřejných pohřebních ústavů v Moskvě. "Někde říkají, že prostory jsou obsazené. Někde odmítají zmínit jméno "Navalnyj". Na jednom místě nám přímo řekli, že pohřební ústavy s námi nesmějí spolupracovat. O den později už se nehledá místo, kde se rozloučit," napsala Jarmyšová na sociální síti X.

Den předtím oznámila, že rozloučení s Navalným se má konat v Moskvě "na konci tohoto pracovního týdne". Vyzvala ty, kteří mají vhodné prostory, aby kontaktovali politikovy spolupracovníky.

Úřady mezitím nechtějí, aby se Navalného pohřeb konal ve stejný den jako poselství Federálnímu shromáždění ruského prezidenta Vladimira Putina, které je naplánováno na 29. února, sdělily Věrstce zdroje blízké Kremlu.

Podle nich se smuteční obřad může změnit v demonstraci nebo protesty a před poselstvím by měla být situace "co nejklidnější". Proto by podle nich mohl být "ideálním datem" 1. březen. Samotný pohřeb se pravděpodobně uskuteční na Borisovském hřbitově v Moskvě. Tuto informaci Věrstce potvrdil zdroj z pohřebního průmyslu.

16. února oznámila Federální vězeňská služba Jamalsko-něneckého autonomního okruhu smrt Alexeje Navalného v nápravné kolonii č. 3 ve vesnici Charp. Ministerstvo uvedlo, že politik během procházky onemocněl, téměř okamžitě ztratil vědomí. Lékaři se ho snažili resuscitovat více než půl hodiny, ale život se jim zachránit nepodařilo.

Poté bylo Navalného tělo převezeno z kolonie v Charpu do Salechardu. Zástupci ruského Vyšetřovacího výboru řekli právníkům a politikově matce Ljudmile Navalné, že jeho tělo bylo odesláno na chemické vyšetření, které bude trvat 14 dní. Během této doby jim byl odepřen přístup k němu.

24. února však bylo Navalného tělo předáno jeho matce. Předtím vyšlo najevo, že lékařská zpráva o úmrtí uváděla, že příčiny smrti politika byly přirozené.

Zdroj v ruštině: ZDE

