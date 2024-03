Izrael čelí rostoucímu tlaku, aby vyšetřil úmrtí lidí v Gaze, kteří šli ve čtvrtek pro potravinovou pomoc

1. 3. 2024

Francie vyzývá k nezávislému vyšetřování a Německo trvá na tom, že armáda musí podat vysvětlení poté, co bylo zabito více než 100 Palestinců



Izrael čelí rostoucímu mezinárodnímu tlaku na vyšetřování poté, co bylo ve čtvrtek zabito více než 100 Palestinců v Gaze, když se zoufalé davy shromáždily kolem nákladních aut s humanitární pomocí a izraelské jednotky zahájily palbu.



Izrael uvedl, že lidé zemřeli v tlačenici nebo byli přejeti kamiony s humanitární pomocí, ačkoli připustil, že jeho jednotky zahájily palbu na to, co nazval "davem". Vedoucí nemocnice v Gaze však uvedl, že 80 % přivezených zraněných mělo střelná zranění. Izrael čelí rostoucímu mezinárodnímu tlaku na vyšetřování poté, co bylo ve čtvrtek zabito více než 100 Palestinců v Gaze, když se zoufalé davy shromáždily kolem nákladních aut s humanitární pomocí a izraelské jednotky zahájily palbu.Izrael uvedl, že lidé zemřeli v tlačenici nebo byli přejeti kamiony s humanitární pomocí, ačkoli připustil, že jeho jednotky zahájily palbu na to, co nazval "davem". Vedoucí nemocnice v Gaze však uvedl, že 80 % přivezených zraněných mělo střelná zranění.





Francie vyzvala k nezávislému vyšetření okolností neštěstí a Německo uvedlo, že izraelská armáda musí plně vysvětlit, co se stalo. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila: "Je třeba vyvinout veškeré úsilí k vyšetření toho, co se stalo, a zajistit transparentnost."



Hamasem řízené ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvedlo, že 112 lidí bylo zabito a více než 750 dalších bylo zraněno, když se davy lidí vrhly ke konvoji nákladních aut s potravinovou pomocí.



Výpovědi o tom, co se stalo, se liší. Svědci v Gaze a někteří ze zraněných uvedli, že izraelské síly zahájily palbu na dav, což vyvolalo paniku. Dr. Mohammed Salha, zastupující ředitel nemocnice al-Awda v severní Gaze, řekl agentuře Associated Press, že do zařízení bylo přivezeno 176 zraněných, z nichž 142 mělo střelná zranění. Dalších 34 osob mělo zranění způsobená při tlačenici.



Izraelský vojenský mluvčí tvrdil, že "desítky" lidí byly zabity v tlačenici nebo přejety nákladními auty, když se snažily uniknout, ačkoli také uvedl, že vojáci Izraelských obranných sil "zahájili palbu" poté, co se cítili ohroženi.



Admirál Daniel Hagari řekl: "Desítky obyvatel Gazy byly zabity v důsledku přeplnění a palestinská nákladní auta je bohužel přejela při pokusu o odjezd. Jednotka IDF, která zajišťovala bezpečnost v oblasti, prošla kolem davu a zahájila palbu až ve chvíli, kdy se setkala s nebezpečím, když se dav pohnul směrem k ní způsobem, který jednotku ohrozil."



Dodal: "Na rozdíl od obvinění jsme nestříleli na osoby hledající pomoc a nestříleli jsme na humanitární konvoj ani ze země, ani ze vzduchu."



Na dřívějším brífinku izraelský mluvčí uvedl, že vojáci stříleli na malou skupinu, která se od kamionů vzdálila a ohrožovala kontrolní stanoviště.



Navzdory nejasnostem ohledně faktů se v pátek stupňovalo mezinárodní odsouzení. Francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že civilisté byli "terčem útoku izraelských vojáků", a vyzval k okamžitému příměří.



"Hluboké rozhořčení nad záběry přicházejícími z Gazy, kde se civilisté stali terčem útoků izraelských vojáků. Vyjadřuji co nejostřejší odsouzení této střelby a vyzývám k pravdě, spravedlnosti a dodržování mezinárodního práva," napsal na Twitteru.



"Situace v Gaze je strašná. Veškeré civilní obyvatelstvo musí být chráněno. Musí být okamžitě zavedeno příměří, aby bylo možné distribuovat humanitární pomoc."



Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková uvedla, že je zprávami o incidentu šokována. "Lidé chtěli dodávky pomoci pro sebe a své rodiny a skončili mrtví. Zprávy z Gazy mě šokují. Izraelská armáda musí plně vysvětlit, jak mohlo dojít k masové panice a střelbě," napsala na sociální síti.



Bílý dům uvedl, že smrt 112 zoufalých lidí, kteří hledali potraviny pro své rodiny, je "nesmírně znepokojující".



Mluvčí ministerstva zahraničí Matthew Miller uvedl, že USA "naléhavě hledají další informace o tom, co se přesně odehrálo" a že nejsou známa všechna fakta. Dodal, že Washington bude "naléhat na odpovědi".





Rijád Mansúr, palestinský velvyslanec při OSN, uvedl, že na mimořádném zasedání Rady bezpečnosti OSN za zavřenými dveřmi USA zablokovaly rezoluci předloženou Alžírskem, podle níž byla smrt způsobena "zahájením palby izraelskými silami".



Řekl: "Tento nehorázný masakr svědčí o tom, že dokud je Rada bezpečnosti paralyzována a veto je uplatňováno, stojí to palestinský lid životy." Washington již třikrát zablokoval rezoluce Rady bezpečnosti o příměří v Gaze.



Stéphane Séjourné, francouzská ministryně pro Evropu a zahraniční věci, řekla agentuře France Inter: "Budeme požadovat vysvětlení a bude muset být provedeno nezávislé šetření, aby se zjistilo, co se stalo. Francie nazývá věci pravými jmény. To platí, když označujeme Hamás za teroristickou skupinu, ale musíme nazývat věci pravým jménem i v případě, že v Gaze dochází ke zvěrstvům."



Pokud by vyšetřování dospělo k závěru, že izraelská střelba byla válečným zločinem, "pak se to samozřejmě stane záležitostí soudnictví", dodal.



Španělský ministr zahraničí José Manuel Albares prohlásil, že "nepřijatelné" události podtrhují "naléhavost příměří", zatímco šéf zahraničních věcí EU Josep Borrell vyjádřil zděšení nad "dalším krveprolitím mezi civilisty v Gaze, kteří zoufale potřebují humanitární pomoc".



Saúdská Arábie důrazně odsoudila to, co označila za útoky na neozbrojené civilisty, a Kuvajt a Spojené arabské emiráty rovněž vydaly odsouzení. Katar varoval, že izraelská "neúcta k palestinské krvi ... [připraví] půdu pro rozšiřující se cyklus násilí".



Jihoafrická republika odsoudila to, co označila za masakr, Indie uvedla, že je "hluboce šokována" úmrtím, a Brazílie prohlásila, že incident překročil "etické i právní meze".



Egypt uvedl, že stále doufá, že se v rámci rozhovorů iniciovaných Katarem podaří dohodnout příměří v Gaze ještě před začátkem muslimského svatého měsíce ramadánu, který nastane přibližně za 10 dní. "Doufáme, že se nám podaří dosáhnout zastavení nepřátelských akcí a výměny rukojmích," řekl v Turecku ministr zahraničí Sameh Shoukry.





Čtvrteční oběti zvýšily počet obětí v Gaze, který podle ministerstva zdravotnictví řízeného Hamásem přesáhl 30 000. Jednalo se především o ženy a děti.







