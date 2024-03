Německo potvrdilo odposlouchávání hovorů Bundeswehru o Ukrajině

4. 3. 2024

čas čtení 3 minuty

Kancléř Olaf Scholz přislíbil rychlé prošetření ruského úniku tajných hovorů o válce na Ukrajině. Německá armáda potvrdila, že hovory byly skutečné, ale nemohla vyloučit, že nahrávka byla upravena. Kancléř Olaf Scholz přislíbil rychlé prošetření ruského úniku tajných hovorů o válce na Ukrajině. Německá armáda potvrdila, že hovory byly skutečné, ale nemohla vyloučit, že nahrávka byla upravena.

Ministerstvo obrany v sobotu potvrdilo autentičnost nahrávky důvěrného rozhovoru mezi vysoce postavenými důstojníky Bundeswehru o válce na Ukrajině, kterou zveřejnila ruská státní média.

"Podle našeho hodnocení byl zachycen rozhovor v oddělení letectva. V současné době nejsme schopni s jistotou říci, zda došlo ke změnám v nahrané nebo přepsané verzi, která koluje na sociálních sítích," uvedla mluvčí ministerstva.

Šéfka ruské státní televize RT Margarita Simonjanová v pátek zveřejnila audionahrávku mezi německými důstojníky, včetně velitele letectva generálporučíka Ingo Gerhartze.

Německý kancléř Olaf Scholz to označil za "velmi vážnou věc".

"Nyní to bude vyšetřeno velmi pečlivě, velmi intenzivně a velmi rychle," řekl Scholz v sobotu během návštěvy Říma.

Co dalšího bylo na audiu

Jak Simonjanová odvysílala na Telegramu, audio obsahuje diskusi o tom, zda by střely s plochou dráhou letu Taurus byly schopny zničit most, což je zjevně odkaz na nový most spojující Ruskem okupovaný Krym s ruskou pevninou přes Kerčský průliv.

Nahrávka byla zřejmě pořízena z videokonference čtyř důstojníků Luftwaffe, kteří diskutovali o ruské válce na Ukrajině.

Na audionahrávce hovořili o způsobech, jak by němečtí důstojníci mohli Ukrajincům dodávat informace o cílech, aniž by to vypadalo, že jsou přímo zapojeni do konfliktu s Ruskem.

Klip také obsahuje zmínku o tom, že Britové mají "několik lidí na zemi" v souvislosti s rozmístěním svých střel s plochou dráhou letu Storm Shadow dodaných na Ukrajinu.

Německý deník Der Spiegel uvedl, že virtuální schůzka se nekonala přes zabezpečenou linku, ale přes platformu Webex.

Němečtí zákonodárci jsou znepokojeni

"Pokud se tento příběh ukáže jako pravdivý, bude to velmi problematický incident," řekl Konstantin von Notz, předseda parlamentního výboru Bundestagu, rozhlasové stanici Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Politik Strany zelených řekl, že by se mělo určit, "zda se jedná o jednorázový incident nebo o strukturální bezpečnostní problém".

Roderich Kiesewetter ze středopravicové Křesťanskodemokratické unie a místopředseda parlamentního výboru pro dohled nad parlamentem Bundestagu řekl, že se zdá, že Rusko rozhovor nechalo uniknout, aby vyvinulo tlak na Německo, aby nedodávalo střely Taurus na Ukrajinu.

"Řada dalších rozhovorů bude jistě zachycena a může být později zveřejněna ve prospěch Ruska," řekl televizi ZDF.

Scholz zatím odmítl poslat střely Taurus na Ukrajinu.

Začátkem tohoto týdne řekl, že dolet střel a pravděpodobná potřeba pomoci německých jednotek Bundeswehru jsou problematické a lze je vykládat jako přímou nebo nepřímou účast ve válce.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová požadovala, aby Německo "neprodleně" poskytlo vysvětlení, a tvrdila, že nahrávka je důkazem "hybridní války", kterou Západ vede proti Rusku.

Zdroj v angličtině: ZDE

