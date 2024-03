Ruský demografický úpadek nedokáže zastavit Putinovu expanzivní politiku

6. 3. 2024

čas čtení 3 minuty

Demografický pokles Ruska pokračuje. Ale i když ho ještě zhoršily dodatečné ztráty v důsledku války na Ukrajině, stále to zdaleka nestačí k přinucení Kremlu, aby se odvrátil od své agrese tam i jinde, tvrdí moskevští demografové, kteří hovoří pod podmínkou anonymity. Demografický pokles Ruska pokračuje. Ale i když ho ještě zhoršily dodatečné ztráty v důsledku války na Ukrajině, stále to zdaleka nestačí k přinucení Kremlu, aby se odvrátil od své agrese tam i jinde, tvrdí moskevští demografové, kteří hovoří pod podmínkou anonymity.

"Ukázalo se, že skutečný vliv války na demografickou situaci v Rusku není tak významný, jak se očekávalo," říká anonymní ruský demograf. Experti očekávala snížení počtu narozených dětí o 10 až 15 procent, ale v letech 2022–2023 se snížil.

Většina z nich zaznamenaný pokles odrážející pokles počtu žen v nejlepších věkových kohortách pro rození dětí, říká. A míra plodnosti mezi ruskými ženami se ve skutečnosti zvýšila se zvýšil z 1,16 dítěte na konci 90. let na 1,4 v současnosti.

Stručně řečeno, žen je méně, ale rodí více dětí než na konci devadesátých let. A to znamená, že pravděpodobně porodí dost na to, aby zajistily, aby Moskva měla dostatečnou zásobu odvodů, aby mohla postavit armádu a podporovat Putinovu agresi i do budoucna.

To neznamená, že neexistují žádné problémy, říká demograf. Míra plodnosti je stále tak nízká, že počet obyvatel Ruska bude i nadále klesat o více než procentní bod každý rok – neboli 30 % v průběhu příští generace – což je trend, který tvrdě zasáhne ekonomiku, zejména pokud jsou mladí muži odváděni do armády.

Ale Moskva, která již nalévá peníze do ekonomiky, aby přiměla lidi k boji, by mohla zlepšit situaci tím, že vynaloží jen malý zlomek toho, co vynakládá na válku Ukrajině, aby povzbudila Rusy, aby měli druhé a třetí dítě. V loňském roce to podle demografa čísla to potvrzují.

V roce 2023 počty prvních dětí přestaly padat. U druhých dětí pokles pokračoval, ale zpomaloval. A u třetích byl víceméně stabilní a vedl k dostatečně vysoké porodnosti. říká odborník. Emigrace byla důležitá, ale vzhledem k navrátilcům je příliš malá na to, aby mohla mít významný dopad na celkovou situaci.

To platí to i o bojových ztrátách, říká anonymní demograf. Rusko může mít až 100 000 mrtvých v boji, což bylo mnohem více než Sovětský svaz v Afghánistánu, ale mnohem méně, než utrpělo během 2. světové války. Ztráty nyní nesnížily průměrnou délku života u Rusů o více než šest měsíců na rok.

To znamená, že je to významné, ale ne katastrofické, pokračuje demograf. A Kreml může pokračovat ve své současné agresivní politice "donekonečna". Do branné věkové skupiny bude vstupovat více mladých mužů než vláda potřebuje pro doplnění řad svých vojenských sil.

Ale válka na Ukrajině přece měla jeden vážný demografický důsledek, říká vědec. Znamenala návrat "prokletí supervysoké mužské úmrtnosti sovětských a postsovětských let". Důvod se ale změnil. Dříve byl na vině alkohol a zasáhl muže ve věku 40 a 50 let. Nyní úbytek odráží bojové ztráty a emigraci osob ve věku 30 až 35 let.

V případě, že alkoholici umírají dříve, přinejmenším se pravděpodobně stali otci. Ti, kteří nyní zemřou dříve v boji, však pravděpodobně zemřou bezdětní, což povede k dalšímu celkovému poklesu ruského obyvatelstva.

Zdroj v ruštině: ZDE

0