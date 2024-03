Americká viceprezidentka Kamala Harris ostře zkritizovala Izrael za "humanitární katastrofu" v Gaze

4. 3. 2024

čas čtení 5 minut

Americká viceprezidentka vyzvala k zastavení palby a okamžitému propuštění rukojmích, což se zdá být zatím nejostřejším prohlášením amerického představitele k situaci v Gaze.



Americká viceprezidentka Kamala Harrisová ostře zkritizovala Izrael, že nedělá dost pro zmírnění "humanitární katastrofy" v Gaze. Bidenova administrativa čelí rostoucímu tlaku, aby svého blízkého spojence zkrotila, zatímco ten vede válku s ozbrojenci Hamásu.



Harrisová v nedělním projevu před mostem Edmunda Pettuse v alabamské Selmě, kde před téměř šesti desetiletími státní vojáci bili účastníky pochodu za občanská práva v USA, vyzvala k okamžitému příměří v Gaze a naléhavě vyzvala Hamás, aby přijal dohodu o propuštění rukojmích výměnou za šestitýdenní zastavení bojů.



Většinu svého prohlášení však zaměřila na Izrael. Byla to zřejmě dosud nejostřejší kritika ze strany vysokého představitele americké vlády vůči situaci v Gaze.

"Lidé v Gaze hladoví. Podmínky jsou nelidské a naše společná lidskost nás nutí jednat," řekla Harrisová na akci k 59. výročí krvavé neděle v Alabamě.

"Izraelská vláda musí udělat více pro výrazné zvýšení příchodu pomoci. Žádné výmluvy," řekla Harrisová.





Její výroky odrážely silnou frustraci uvnitř americké vlády z války, která poškodila postavení prezidenta Joea Bidena u levicově orientovaných voličů.





Spojené státy provedly v sobotu první letecký výsadek pomoci do Gazy a Harrisová se má v pondělí v Bílém domě setkat s členem izraelského válečného kabinetu Bennym Gantzem, kde se očekává, že přednese podobnou otevřenou kritiku.





Po příjezdu delegace Hamásu řekl jeden z palestinských představitelů tiskové agentuře Reuters, že dohoda "ještě není uzavřena". Izrael se k tomu oficiálně nevyjádřil.





"Musí otevřít nové hraniční přechody. Nesmí uvalit žádná zbytečná omezení na dodávky pomoci. Musí zajistit, aby humanitární personál, místa a konvoje nebyly terčem útoků, a musí se snažit obnovit základní služby a podpořit pořádek v Gaze, aby se k potřebným dostalo více potravin, vody a paliva."







Podrobnosti v angličtině ZDE

Harrisová uvedla, že Izrael musí otevřít nové hraniční přechody, neukládat "zbytečná omezení" na dodávky pomoci, chránit humanitární personál a konvoje před tím, aby se staly terčem útoků, a pracovat na obnově základních služeb a podporovat pořádek, aby se "k potřebným dostalo více potravin, vody a paliva".V neděli dorazila do Káhiry delegace Hamásu na poslední kolo jednání o příměří, které mnozí označovali za poslední možnou překážku pro uzavření příměří, ale nebylo jasné, zda došlo k nějakému pokroku. Internetová verze izraelského listu Yedioth Ahronoth uvedla, že Izrael rozhovory bojkotuje poté, co Hamás odmítl jeho požadavek na předložení kompletního seznamu rukojmích, kteří jsou stále naživu."Hamás tvrdí, že chce dosáhnout příměří. Na stole je přece dohoda. A jak jsme již řekli, Hamás musí na tuto dohodu přistoupit," řekl Harris. "Pojďme dosáhnout příměří. Spojme rukojmí s jejich rodinami. A poskytněme okamžitou pomoc obyvatelům Gazy".Washington trvá na tom, že dohoda o příměří je blízko, a usiluje o to, aby příměří bylo uzavřeno do začátku ramadánu, který nastane za týden. Jeden americký představitel v sobotu uvedl, že Izrael se dohodl na rámcové dohodě.Dohoda by přinesla první prodloužené příměří ve válce, která dosud zuřila pět měsíců s pouhou týdenní přestávkou v listopadu. Výměnou za stovky zadržovaných Palestinců by byly propuštěny desítky rukojmích držených bojovníky Hamásu.V neděli dorazili do egyptského hlavního města také katarští a američtí zprostředkovatelé.Jednání o příměří přicházejí po smrti více než 100 Palestinců, kteří se minulý týden blížili k nákladnímu autu s humanitární pomocí v Gaze, což Harrisová připomněla během svého projevu."Viděli jsme, jak se hladoví a zoufalí lidé blíží k nákladním vozům s pomocí, když se jednoduše snažili zajistit jídlo pro svou rodinu poté, co se na sever Gazy týdny nedostávala téměř žádná pomoc, a setkali se se střelbou a chaosem," uvedla Harrisová.Izrael v neděli uvedl, že při prvotním přezkoumání incidentu zjistil, že většina zabitých nebo zraněných zemřela v tlačenici v davu.Vojenský mluvčí Daniel Hagari uvedl, že izraelské jednotky na místě zpočátku střílely pouze varovně, ačkoli později střílely na některé "rabující", kteří se "přiblížili k našim jednotkám a představovali bezprostřední hrozbu".Muatasem Salah, člen výboru pro mimořádné události na ministerstvu zdravotnictví v Gaze, řekl agentuře Reuters, že izraelská verze je v rozporu se střelbou ze samopalu.Harrisová ve svém komentáři uvedla konkrétní způsoby, jak by izraelská vláda mohla do Gazy pustit více pomoci.