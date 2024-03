Kaderkov a Berbrov řídí chod Tykačovy a Křetínského gubernie

7. 3. 2024 / Pavel Veleman

Dnes nám do mraveniště prázdnoty her a zapomnění - přiváží toxická oligarchie ČR Liverpool, za týden Milán - děkujeme Dane a Pavle… Máme vůbec ještě v této zemi občany nebo už jen ksichty, role, šarže, škleby? Nevím. Všechny ti vizitkoví prezidenti, manažeři, politici sedící v VIP zóně a všechny ty desítky tisíc drobných sloužících na stadioně (pozor, i oni patří většinou mezi ty bohatší v prekarizované české společnosti), typologii vlastníci Klausových privatizačních bytů, tzv. čeští SVJ, jak nás přesně ukázal ve filmu režisér Jiří Havelka v roce 2019….



Každý nakonec obsluhuje svůj úkol v mraveništi oligarchických mravenečniků, kteří svými sosáčky sosají miliardy od chudého státu a do svého mraveniště vtahují vše zajímavé, životné, tvořivé, duchovní, aby to proměnili třeba v mluvčí desáté divize podřízeného ministerského mraveniště. Kdeže jsou sny, talent a svět skvělé sociální fotografky a novinářky s velmi sociálními reportážemi také o klientech, které jsem znal…Šup a už je tam, jak by řekl Babiš.

Stáváme se vlastně společností mravenců, jakýchsi pomocníků moci, kde Vás nakonec neosvobodí ani tuny zlata nebo milionů na účtech. Rozhodnou se všichni ti sportovci nebo spíše otroci, nádeníci ve zlatých klecích k odporu proti až středověké arogancí oligarchie a začnou se chovat svobodně? Odpověď je NE (viz poslední sportovní kauzy, které jsou tak podobné) a ukazují nám, že systém otrocké moci vtahuje každého, i ty, kteří by nemuseli kvůli své finanční svobodě - mravenečníky podporovat….

Nakonec poslouchají své psychopatické nadřízené - stejně jako moji klienti v Amazonu, kteří však narozdíl od nich, ekonomicky nemají na vybranou- ….

Můžete být vítězi všech tenisových turnajů, můžete hrát v nejlepším klubu planety, může váš dres viset třeba v oblacích – stejně jste pořád vlastně duší otrok.

Poslouchám bývalého předsedu úřednické vlády Rusnoka a bývalého šéfa ČNB, který nemá morální problém být finančním “poradcem” rodiny Kellnerových a jedné velké pojišťovny (střet zájmů v této zemi nikdo nevnímá). A tak vidíme, jak jsme přecenili pozici mravence ČNB - i on má své hlavní místo nakonec jako VIP mravenec (opět ve zlaté kleci) běhající uličkami mraveniště rodiny Kellnerových - uzavřený svět morální bídy v Česku 2024…

To já řeším bídu faktickou - třeba Rom Tom, dnes zcela sám, vychováván pěstouny, kteří zemřeli, bydlel s nimi a SVJ ho připravil o byt, který následně prodalo samo sobě. Vše pochopitelně zcela legální. “On to byl takový černý blbeček se psem”, sdělil mi předseda SVJ do telefonu, který má na svědomí společně s těmi skvělými a hodnými vlastníky Tomovo současné trápení po ubytovnách (bude velmi těžké, aby se Tom v životě vůbec dostal k nájemní smlouvě) -

Tom si nezaplatí asi ani přenosy z fotbalových (oligarchických) mravenišť v televizi, fotbal miluje, ale nemá peníze na placené kanály. Na současné ubytovně platí dvě lůžka, aby mohl být se svým psem, vlastně skoro celý plat (pracuje v prádelně za 20 tisíc a když si bere víkendy, má tak v měsíci dva dny volna - vydělá si i 23 000, jak mi hrdě říká, jenže pejsek je tam pořád sám...

A úkol sociálního pracovníka: Sehnat byt v Praze, o který se ucházejí a na jeho prohlídky dnes chodí i třeba deset lidí dohromady...













































