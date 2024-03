Trump stejně jako Biden podporuje vražednou izraelskou kampaň v Gaze

7. 3. 2024

čas čtení 5 minut

Donald Trump v úterý telefonoval do pořadu "Fox and Friends", a prolomil tak své dlouhé mlčení ohledně izraelského tažení proti Gaze. Jeden z moderátorů, Brian Kilmeade, se Trumpa zeptal: "Souhlasíte se způsobem, jakým IDF vede boj v Gaze?" Trump odpověděl: "Ano.

"Musíte ten problém vyřešit. Proběhla tam strašná invaze, která by se mimochodem nikdy nestala, kdybych byl prezidentem. Jak víte, Briane, Írán byl na mizině. Neměl peníze pro Hamás ani pro Hizballáh. Tohle by se nikdy nestalo - a z jiného důvodu by to neudělali mně. To vám garantuju. Udělali to, protože si Bidena neváží. A upřímně řečeno vyměkli. A to, co se tady stalo, je neuvěřitelné. To se nikdy nemělo stát. Stejně tak by Rusko nikdy nezaútočilo na Ukrajinu," chvástal se Trump, informuje Juan Cole.