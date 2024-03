Biden kritizoval Trumpovo setkání s Orbánem v Mar-a-Lago

9. 3. 2024

Joe Biden poukázal na to , že maďarský premiér usiluje o diktaturu



Joe Biden kritizoval svého volebního soupeře Donalda Trumpa za schůzku s Viktorem Orbánem a řekl, že maďarský premiér "usiluje o diktaturu".



Orbán v pátek odcestoval na Floridu, kde se setkal se svým "dobrým přítelem" Trumpem. Orbán často vyjadřuje naději na Trumpův návrat k moci.



"Víte, s kým se dnes setká v Mar-a-Lago?" zeptal se Biden svých příznivců na předvolebním shromáždění, kde opakovaně kritizoval Trumpa.



"S Orbánem z Maďarska, který na rovinu prohlásil, že si myslí, že demokracie nefunguje, a usiluje o diktaturu."



A dodal: "Vidím budoucnost, kdy budeme demokracii bránit, ne ji oslabovat."



Orbán v pátek zveřejnil na Facebooku fotografii sebe a bývalého amerického vůdce před tím, co vypadalo jako Trumpova rezidence Mar-a-Lago.



"Udělejte Ameriku znovu velkou, pane prezidente!". Orbán napsal v angličtině.



"Návštěva zdůraznila budování vztahů mezi americkými a maďarskými konzervativci a přínosy, které by mohlo přinést listopadové zvolení prezidenta Trumpa," řekl agentuře Agence-France Presse Orbánův poradce Gladden Pappin a potvrdil, že se setkání uskutečnilo.



Biden se o Orbánově schůzce zmínil bezprostředně poté, co Trumpa kritizoval za to, že povzbudil ruského prezidenta Vladimira Putina k invazi do zemí NATO, které neplatí své finanční příspěvky.

