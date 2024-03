Orbán platí kampaň na podporu českých populistů

Takže imigrace jako téma dobře prosperuje, jelikož v Češích zjevně vyvolává strach. Jak to souvisí s Orbánem a jeho pomocí populistům, zejména Babišovi? Jednoduše. Maďarská vláda si v roce 2023 vyzkoušela, jaké to je přímo se vměšovat do politických záležitostí svých partnerů v EU a NATO. Server Vsquare

přinesl statistiku

o tom, jak Maďarsko, a to přímo z rozpočtu kabinetu premiéra, platilo nejen v Česku, ale i na Slovensku, v Polsku, Německu, Rakousku, Itálii a Belgii video kampaň, ve které znovu přihřívá téma hrozby imigrace. Podle uvedené statistiky měla jen v Česku obě videa v součtu minimálně 1 700 000 shlédnutí (vůbec nejvíce ze všech zemí).