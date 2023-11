Nejsou peníze na demokracii, má je Babiš

17. 11. 2023 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Celé je to neuvěřitelně bizarní. Andrej Babiš mluví na Národní třídě o tom, že vláda a média chtějí demokracii zprivatizovat. Přemýšlel jsem, k čemu extrémnímu bych to přirovnal, a napadlo mě, že by třeba mluvil na odborářské demonstraci za práva dělníků. Ale to už se přece stalo! Babiš jako nejjasnější příklad splynutí obrovských majetků s politickou mocí, kterou ohýbá ve svůj vlastní privátní prospěch, obviňuje politiky z privatizace demokracie.

Ano, tihle politici, tzv. demokraté, selhávají, v tom má Babiš pravdu. Selhávají zejména v tom, že lidem pořád vnucují demokracii jako skvělou věc z pohledu idejí a hodnot, ale prakticky jim stejně úporně předhazují, že na to a na to nejsou peníze.





Ušetří se půldruhá miliarda na dětech, není to skvělé? Na co děti, školy, kuchařky, učitelé, sestry, lékaři? Vždyť máme demokracii, tak je nepotřebujeme. Najezte se vzpomínek na totalitu a její zločiny.





Čtyři miliony úspor hlásí ministerstvo spravedlnosti. Chybí tisíce učitelů, lékařů, zdravotních sester. Strukturální schodek je 200 miliard (způsobený koalicí vůdčí „demokratické“ strany s Babišem a pravicovými extremisty).





No, to je přece demokracie. Lidem v době krize klesají reálné mzdy tak, že to nemá v moderní historii obdobu, ale Babišovi vzrostlo jmění o desítky miliard. To je přece podle naší vlády ta demokracie, kterou slavíme. V krizi mají přece chudí chudnout a bohatí bohatnout… nebo jak se to říkalo? Že každý ponese břímě? Ono miliardy se nesou těžko, to prázdná kapsa netíží.





Vláda vznikla na konsensu, postaveném především na odporu právě k Andreji Babišovi. Výsledek?





Babiš sahá po rekordní podpoře ve veřejnosti, nejsilnější vládní strana je mu stále blíže a prozápadní, prounijní vládní partaje se v zoufalství opájejí svými ideály.





Nedávno v Radiožurnálu tvrdil předseda poslaneckého klubu pirátů, že podpora jeho strany ve veřejnosti je skvělá.





Je to nějakých 10 procent. Ano, oproti STAN, nemluvě o lidovcích a TOP09, je to opravdu krásné. Dokonce ani ODS na tom není o mnoho lépe. Jenže kdo bude čelit Babišovi? Kdo ovládne český veřejný prostor? Vznešená slova o demokracii mají jen zakrýt únavu, deziluzi a reálnou politiku „po nás potopa“.





A „po nás potopa“ není přehnaný výraz. Stačí se podívat na HDP, na ceny energií, na stav infrastruktury, nerozvoj technologií, digitalizace, obnovitelných zdrojů. Už i v Německu se o ČR píše jako o nemocném muži Evropy.





Vláda v tom má jasno: nejsou peníze. Oč méně peněz na dobré fungování demokratické společnosti a blahobyt, který jediný může demokracii stabilizovat, o to více peněz oligarchům.

