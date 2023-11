Britská ministerstva sledují sociální sítě svých akademických kritiků s cílem zamezit jim ve vystupování při veřejných a státem sponzorovaných akcích

Britská ministerstva udržují rozsáhlé záznamy a svých kriticích

Záznamy obsahující archiv kritických výroků britských akademiků a veřejných osobností adresovaných vládě sestavilo 15 ministerstev. Systematicky sleduje jejich aktivitu na sociálních sítích





Patnáct britských ministerstev sleduje aktivitu potenciálních kritiků britské vlády na sociálních sítích a sestavuje "tajné archivy jejích výroků", s cílem jim zabránit ve vystupování na veřejných akcích.



Podle pokynů vydaných na jednotlivých ministerstvech, včetně ministerstev zdravotnictví, kultury, médií a sportu a životního prostředí, potravin a venkova, se úředníkům doporučuje kontrolovat účty odborníků na Twitteru, Facebooku, Instagramu a LinkedIn. Mají také provádět vyhledávání těchto osob na Googlu a zjišťovat, zda někdy kritizovali britskou vládu nebo premiéra.



Tato špehovatelská praxe má zabránit tomu, aby na konferencích a dalších akcích pořádaných vládou vystupoval někdo, kdo v předchozích třech až pěti letech kritizoval vládu.



V září týdeník Observer odhalil, jak tři odborníci na předškolní vzdělávání zjistili, že se jim ministerstvo školství snažilo zrušit pozvání k vystoupení na akcích financovaných vládou, protože byli vyhodnoceni jako kritičtí vůči vládní politice. Mnoho dalších odborníků na vzdělávání a zaměstnanců škol od té doby zjistilo, že ministerstvo shromažďuje soubory jejich kritických příspěvků na sociálních sítích.





Nyní se však ukázalo, že tato praxe je rozšířená napříč vládou a pravděpodobně se zaměřuje na velké množství lidí. Rozsah sledování odhalili odborníci na lidská práva z advokátní kanceláře Leigh Day.

Tato odhalení budou pro vládnoucí Konzervativní stranu, která pravidelně tvrdí, že se zasazuje o svobodu projevu, a která se obořila na univerzity za to, že studentům umožňují blokovat vystoupení ultrapravicových mluvčích, s nimiž nesouhlasí, nesmírně nepříjemná.Tessa Gregoryová, partnerka advokátní kanceláře Leigh Day, která vede právní kroky proti vládě jménem nejméně dvou odborníků, uvedla: "Je pravděpodobné, že to bude mít dopad na velké množství jednotlivců, z nichž mnozí nebudou vědět, že na ně státní úředníci vedou tajné spisy. Takové praktiky jsou velmi nebezpečné."Gregoryová upozorňuje, že tyto skryté kontroly jsou nezákonné, jsou v rozporu se zákony na ochranu údajů a potenciálně porušují právní předpisy o rovnosti a lidských právech.Dan Kaszeta, odborník na chemické zbraně, byl v dubnu odvolán z přednášky na konferenci o obraně Spojeného království poté, co úředníci našli na sociálních sítích jeho příspěvky kritizující konzervativní ministry a vládní imigrační politiku. Tento víkend řekl Kaszeta, že ví o dalších 12 lidech, kteří nalezli důkazy o podobném zařazení na vládní černou listinu, a většina z nich se bojí promluvit. Řekl však, že mnohem více z nich nebude vědět, že neprošli tajnou prověrkou.Řekl: "Plný rozsah této situace je šokující a pravděpodobně není plně znám. Měl jsem to štěstí, že jsem dostal jasné a zřejmé důkazy. Je to opravdu hrozné."Kaszeta si najal advokátní kancelář Leigh Day, aby vládu pohnala k soudnímu přezkumu, což vedlo ke zveřejnění důkazů o její politice sledování a nakonec k srpnovému potvrzení, že 15 ministerstev tyto pokyny stáhlo do doby, než je přezkoumá Úřad vlády. V červenci se mu dostalo veřejné omluvy."Nemám povinnost být nestranný. Ani bych neměl," dodal Kaszeta. "Snaha rozšířit na mě kodex státní služby, protože jsem se pouze chystal hovořit s hrstkou úředníků, je naprosto nesprávná. Nejsem žádný revoluční trockista."Defra, DCMS a ministerstvo pro podnikání a obchod uvedly, že kromě prohledávání sociálních médií musejí úředníci měli provádět i kontrolu na Googlu, přičemž mezi užitečné vyhledávací výrazy patří "kritika vlády nebo premiéra".DCMS doporučilo prohlížet "minimálně pět až deset stránek výsledků" pokrývajících období tří až pěti let. Výslovně úředníkům doporučila, aby si vedli spis o dané osobě, a uvedla: "Ujistěte se, že jste si tyto informace zaznamenali pro budoucí použití."Ministerstvo školství mělo konkrétní pokyny pro prověřování lektorů ve svých střediscích praxe - síti pro zaměstnance školek v celé Anglii. V nich se uvádí, že pokud někdo kritizoval ministerstvo nebo jeho politiku v oblasti předškolního vzdělávání, "je nepravděpodobné, že by bylo vhodné tuto osobu angažovat, aby promluvila...". Pokud se daná osoba příznivě vyjádřila k negativnímu příspěvku někoho jiného, je rovněž "nevhodné, aby promluvila".Pokyny ministerstva školství doporučují vyhledávání navrhovaných externích řečníků na Googlu pět let zpětně a také kontrolu sociálních médií. Ale v reakci na žádost FoI od skupiny kampaně Privacy International.