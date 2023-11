Izrael měl vést protiteroristickou operaci proti Hamásu, ne brutální masovou válku proti civilnímu palestinskému obyvatelstvu

20. 11. 2023

Zkušená reportérka Channel 4 News doporučila tuto analýzu izraelského "vedení" války proti Gaze z pera vojenského odborníka Charlieho Herberta: Good thread on how a counter-terrorism strategy might be more effective than the IDF’s current military onslaught in Gaza. https://t.co/IsGfqiRE1g — Lindsey Hilsum (@lindseyhilsum) November 19, 2023 Dlouhé vlákno pro ty, kteří dnes zpochybňovali mou kritiku izraelské strategie, taktiky a zjevného přehlížení civilních obětí. Pouze mé myšlenky - komentáře vítány.



Za prvé, ano, chápu, že civilní oběti jsou realitou války. Vím to. Osobně jsem po sebevražedném atentátu v roce 2010 dával roztrhané, rozbité a ohořelé civilní mrtvoly do pytlů, takže ano, chápu podstatu války...



A chápu, že v mlze války dochází k civilním obětem na všech stranách a ve všech konfliktech. Stačí si vzpomenout na Bagdád, Kábul, Mosul, Helmand, Belfast, abychom si uvědomili, že k nim dochází, ať už se válečné zákony dodržují jakkoli...



Existují však zřejmé způsoby, jak minimalizovat civilní oběti - a na této platformě existuje mnoho vláken o cílení, odhadech vedlejších škod, zbraňovém systému, pozitivní identifikaci, rozlišování, proporcionalitě atd. Takže je zde nehodlám opakovat.



Stejně tak nebudu spekulovat o tom, kolik z 12 000 dosud zabitých Palestinců byli bojovníci. Malé děti jimi určitě nebyly. To stačí, abychom to věděli. I Netanjahu přiznal velmi vysoký počet civilních obětí.



Stejně tak plně nevěřím tvrzení IDF o lidských štítech. Málo důkazů - jen tvrzení. Statisíce lidí údajně uprchly na jih a další odcházejí, jak a kdy musí. Tvrzení o lidských štítech je třeba ověřit.



Pro IDF je pohodlné obviňovat Hamás ze všech civilních obětí, ale tento argument je naprosto vadný a neupřímný. Civilisty zabíjí masivní a zdrcující palebná síla IDF (na rozdíl od přesné palby s nižším účinkem), která je nevybíravá.



Jaká je tedy lepší možnost? Za prvé, uznat, že 7. říjen a následná válka jsou pokračováním konfrontace, která trvá od 40. let 20. století. Nelze na ni nahlížet a řešit ji izolovaně, pokud se Izrael nechce každých několik let vracet ke konfliktu



Je nutno přijmout, že se jedná o politický problém, v němž je vojenský nástroj pouze jednou ze součástí řešení. Prioritně řešte základní příčiny konfliktu - okupaci. V tuto chvíli se však zdá, že se na to klade nulový důraz.



Je pravděpodobné, že akce IDF v Gaze pouze rozzuří a zradikalizují další generaci, stejně jako izraelská rétorika o dlouhodobé budoucnosti Gazy. Izraelské akce na Západním břehu Jordánu od 7. října jen přilévají olej do ohně.



Za druhé, je nutno stanovit realistické a dosažitelné vojenské cíle s jasným konečným stavem a strategií odchodu. A to s čistou hlavou, ne ve vzteku a bolesti. Což je to, co doposud dělají. Nebude to fungovat. Člověk nemůže zničit myšlenku.



Ale když pomineme nedostatky současné strategie a potenciální marnost této kampaně, jak by mohl vypadat lepší plán kampaně - který by nezahrnoval zabíjení desítek tisíc civilistů?



Zpočátku musí Izrael zabezpečit své hranice. Mobilizovat, pak zadržet a izolovat hrozby z území. V podstatě hotovo. Dlouhodobá vojenská aktivita. K 7. říjnu mohlo dojít, protože IDF odvrátily pozornost od Gazy a nechaly jih nechráněný.



Současně IDF naprosto právem neutralizují raketovou hrozbu Hamásu. Iron Dome brání dobře, ale neúnavná kampaň přesných úderů vedených zpravodajskými službami - možná s podporou amerického ISTAR - proti raketovým týmům by byla zcela zákonná a logická.



Všimněte si, že jsem řekl přesné údery. Shazování tisíciliberních bomb do obytných oblastí není přesné. Právě proto jsme svědky tolika obětí. Jistě, cíle mohou být vojenské, ale zjevná neúcta k civilním obětem je důvodem, proč se to zdá být tak nemorální.



Samozřejmě je třeba ještě zabít mnoho vedoucích představitelů Hamásu. Strašně moc. O tom není pochyb. Ale proč to dělat teď. Izrael má snad nejúčinnější program cílených atentátů na světě. Jsou špičkou ve své třídě.



Tak proč si nedat na čas, Izraeli? Dlouhodobý program CT na neutralizaci vedení Hamásu, který bude probíhat současně s dlouhodobým politickým procesem, bude pravděpodobně z dlouhodobého hlediska účinnější. A nebude mít za následek tisíce mrtvých civilistů.



Byla pozemní invaze nezbytná? Samozřejmě. Z politického i vojenského hlediska. Ale ne takového charakteru, jakého jsme svědky. Současný přístup - vedení rozsáhlých válečných operací proti teroristické organizaci - je trochu jako použití motorové pily při operaci srdce.



Jak je vidět, obrněnci IDF mohou v Gaze operovat relativně beztrestně. Časově omezené nájezdy obrněných jednotek, které jsou součástí strategie CT, namířené proti jednotlivým cílům Hamásu - jednotlivcům, skupinám, infrastruktuře, tunelům - by byly vhodnější než současná strategie "vyčistit a zničit".





Jistě, může se to zdát jako "sekání trávy" (abych použil ten hrozný výraz), ale často je úkolem armády získat čas a prostor pro politické procesy, aby přinesly ovoce. Rozhodující vojenská vítězství bývají v konfliktech tohoto charakteru iluzorní a dočasná.



Zničil by takový přístup Hamás? Z krátkodobého hlediska nikoli - pouze by je oslabil. Ale ani současný přístup nezničí. Ve střednědobém horizontu by však mohl Hamás neutralizovat do té míry, že by již nepředstavoval pro Izrael významnou hrozbu.



A to vše bylo možné provést bez zabíjení tisíců dětí, zatímco Izrael, jeho sousedé, spojenci a klíčové zúčastněné strany by se snažili o dlouhodobé politické, diplomatické a ekonomické řešení, které by Hamás a další teroristické skupiny v příštích několika letech učinilo bezvýznamnými.



Fungovalo by to všechno? Nevím. Jen málokterá válka probíhá podle plánu. Ale to jsou jen mé úvahy o tom, jak by Izrael mohl lépe reagovat na 7. říjen, bez tak tragických ztrát na životech civilistů a s alespoň z poloviny slušnou šancí na dlouhodobý úspěch.



Ale jak už řekli jiní, když máte jednu z nejmilitarizovanějších společností na světě, každý problém může až příliš často vypadat tak, že se dá vyřešit pouze použitím síly. Ale podle mých zkušeností to málokdy funguje. Konec.





Chtěl jsem jen dodat, že s dvouhodinovým zpožděním jako postskriptum soucítím se všemi, kteří 7. října přišli o život. Jakákoli kritika Netanjahua nebo IDF v žádném případě nesnižuje naprosté vražedné barbarství Hamásu toho dne. Ti, kdo se na tom podíleli, si zaslouží zvláštní místo v pekle.





Někdo mě upozornil, že jsem se nezmínil o rukojmích. Dobrá připomínka, děkuji, omlouvám se. Tragicky si myslím, že současná izraelská strategie má nejmenší šanci na jejich propuštění. Proč by je Hamás propouštěl teď, po týdnech vyčerpání. Nechápu, co by z toho teď Hamás měl.



Při politicky vedeném přístupu, který obhajuji, by bylo pravděpodobnější, že rukojmí budou propuštěni, ale pouze výměnou za vězně Hamásu. Nepohodlné, to ano, ale právě proto se Hamás zmocňuje rukojmích jako strategického nástroje vyjednávání.



