Tato země potřebuje silnou opozici proti mentální koalici ODS-Ano-SPD

23. 11. 2023 / Boris Cvek

Je stále jasnější, že potřebujeme v tomto státě výraznou politickou sílu, která by dokázala jít proti Babišovi a ODS zároveň. Babiš a ODS jedno jsou, ostatně Babiš se k tomu hlásil už po volbách 2017. Babiš a jeho lidé nekritizují Fialovu vládu za to, že má nízké daně, že neřeší zvětšující se propast mezi nejbohatšími a naprostou většinou národa. Je stále jasnější, že potřebujeme v tomto státě výraznou politickou sílu, která by dokázala jít proti Babišovi a ODS zároveň. Babiš a ODS jedno jsou, ostatně Babiš se k tomu hlásil už po volbách 2017. Babiš a jeho lidé nekritizují Fialovu vládu za to, že má nízké daně, že neřeší zvětšující se propast mezi nejbohatšími a naprostou většinou národa.

Přitom jsou tu jasná data a jasné zájmy širokých mas, se kterými by šikovná opozice měla ve jménu směřování země na Západ proti Babišovi i ODS pracovat. Kromě toho Babišovo hnutí s ODS stále více spojují nové korupční skandály, poskytující opět dokonalou palebnou sílu argumentů pro silnou opozici.







Jenže my demokratickou opozici ve Sněmovně nemáme. Nemáme ji vlastně ani v politickém spektru, které by mohlo mít vůbec nějaké ambice oslovit širší veřejnost. Je zjevné, že proti politice Ano a ODS by demokracii mohli hájit nejlépe piráti, ti naprosto nejlépe zosobňují protiklad vůči ODS i Ano zároveň. Dokonce jednoznačně prozápadní protiklad.





Jenže piráti místo toho, aby dělali to, co nejlépe umějí, aby do politiky přinesli skutečnou demokratickou opozici a narušili hegemonii diskursu, který diktuje ODS spolu s Ano, dřepí ve vládě na korytech a osud země, soudě podle jejich role ve veřejné debatě a jejím směřování, je jim lhostejný.