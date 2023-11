Lže izraelská armáda?

25. 11. 2023

čas čtení < 1 minuta

Chyba! Izraelská televize Kanál 12 omylem ukázala, že zbraně údajně "nalezené" v nemocnici al Šifa NEPATŘILY Hamásu, mají na sobě znaky Palestinského islámského džihádul Palestinský islámský džihád je menšinová organizace, která neměla přístup do nemocnice al Šifa. Jakpak se tam asi ty její zbraně dostaly?

Opps.. Israel's Channel 12 accidentally reveals the weapon stash "found" at al-Shifa does NOT belong to Hamas. It has the "Palestinian Islamic Jihad (PIJ)" emblem.



PIJ is a more minor group & doesn't have gov access to al-Shifa, which raises a possibility of implanted evidence! pic.twitter.com/FePlX0y3Pe