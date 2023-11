Gaza: Ošetřoval jsem devítiletou holčičku bez anestezie. Křičela

28. 11. 2023

Moderátorka, Channel 4 News, pondělí 27. listopadu 2023, 19 hodin:



Mluvila jsem s doktorem Ghassanem Abu Sitahem, válečným chirurgem, který se nedávno vrátil z Gazy po 41 dnech strávených v pásmu Gaza. Začala jsem tím, že jsem ho požádal, aby nám přiblížil podmínky a zranění, která tam řešil. Mluvila jsem s doktorem Ghassanem Abu Sitahem, válečným chirurgem, který se nedávno vrátil z Gazy po 41 dnech strávených v pásmu Gaza. Začala jsem tím, že jsem ho požádal, aby nám přiblížil podmínky a zranění, která tam řešil.



Lékař: Takže v Gaze bývalo 36 nemocnic, nyní jich tam funguje jen devět. A těchto devět se snaží zajistit léčbu pro více než 35 000 zraněných a tito pacienti s těmito zraněními jsou ohroženi na životě. Tato zranění jsou každý den obětí zanícení. A jak o tom mluvíme. existuje riziko, že tyto desítky tisíc zraněných zemřou, pokud nebude zdravotnický systém nejprve napraven a poté nebude zvýšena jeho kapacita.



Moderátorka: Přibližte nám, jak to tam vypadalo ze dne na den, když jste tam byl?





Lékař: Měli jsme takový nedostatek zásob a raněných bylo tak ohromné množství, že jsme museli provádět zákroky bez anestezie. Byl jsem nucen provádět výměny obvazů na masivních ranách, nesnesitelně bolestivých ranách. Byla tam holčička s celým tělem zraněným střepinami. A to jí bylo devět let. Musel jsem tyto rány převlékat a čistit. Bez anestetik a bez analgetik se mi podařilo najít nějaký nitrožilní paracetamol, který jsem jí dal. Víte, její otec plakal. Já jsem brečel a chudák dítě řvalo na celé kolo.





Lékař: Přepadne vás pocit viny a vzpomínáte na pacienty, které jste nemohl ošetřit. A vzpomínáte na pacienty, kteří ještě potřebovali další léčbu. A na kolegy, kteří zůstali v nesnázích, dokonce i teď si tak nějak vždycky vzpomenete na ty pacienty, kteří potřebují vaši pomoc, je něco na způsobu, jakým jsme tady v Británii vyškoleni, když jsme školeni jako lékaři na zdejších lékařských fakultách a pak ve státním zdravotnictví. Říká se tomu vlastnictví, odpovědnost, že se stávají vašimi pacienty.





Mluvíte o nemocničním systému v celé Gaze, který se v podstatě zhroutil. Víme, že Izraelci položili zdravotnickému personálu otázku. Pracoval jste v Al Šífě. Izraelci a jejich kampaň se zaměřili na to, že ji Hamás využíval jako základnu, a ukázali záběry, na kterých podle nich byly tunely fungující pod nemocnicí. Ukazovali záběry zbraní. Dali také jasně najevo, že personál podle nich musel vědět, co se děje. Jen by mě zajímalo, co byste na to řekl vy, který jste tam pracoval,Takže jsem tam byl nejen v této válce, ale i v předchozích válkách a v této válce, když se věci začaly hroutit. Chodil jsem doslova shánět spotřební materiál, obvazy z různých budov, o kterých jsem si myslel, že v nich jsou sklady, nebo z některých jiných operačních sálů. Takže jsem si v podstatě mohl na začátku dne sehnat jen to, co jsem potřeboval, takže jsem měl úplný přístup všude. Víte, al Šifa byla vládní nemocnice třetího světa, která se vzhledem nijak nelišila od jakékoli jiné vládní nemocnice třetího světa. Ale otázka zní, takže když necháme stranou al Šifu, proč zničili čtyři další nemocnice? Dětskou nemocnici? Proč zničili onkologickou nemocnici? Proč zničili nemocnici pro raně nemocné?Mohu se vás na závěr zeptat, vzhledem k vašemu angažmá v Gaze, jak říkáte, byl jste tam mnohokrát za strašných okolností. Jaké to pro vás bylo? Vrátit se odtamtud a nechat tam lidi.