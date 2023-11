Rolnické vědomí Rusů s urbanizací nezmizelo, protože venkovská města jsou spíše pevnostmi než městy v evropském smyslu

29. 11. 2023

Za méně než sto let se Rusko změnilo z převážně venkovského na převážně městské. Ale tato změna Rusy nezměnila způsobem, jakým se podobné změny odehrály jinde, protože města v zemi jsou ve skutečnosti spíše pevnosti vytvořené shora než města v evropském smyslu, říká Alexej Roščin. Za méně než sto let se Rusko změnilo z převážně venkovského na převážně městské. Ale tato změna Rusy nezměnila způsobem, jakým se podobné změny odehrály jinde, protože města v zemi jsou ve skutečnosti spíše pevnosti vytvořené shora než města v evropském smyslu,

Výsledkem je, že obyvatelé měst v Rusku stále sdílejí základní hodnoty vesnice: že žijí na okraji věcí a že o všem rozhodnou páni, místo toho, aby převzali zodpovědnost za své životy a situaci.

To se může se zdát podivné těm, kteří znají historii středověkých měst v Evropě, kde existovalo dokonce přísloví: "Městský vzduch osvobozuje!" Ale to platilo o evropských městech, která vyrostla především z ekonomických důvodů a nebyla vytvořena státem pro jeho vlastní účely.

Situace v Rusku je úplně jiná, říká Roščin. Město v Rusku bylo vždy hlavně pevností, to znamená, že bylo vytvořeno administrativně státem. Výsledkem bylo, že neučinilo lidi svobodnými ani za Sovětů, ani za Ruské federace, i když existovalo krátké období v devadesátých letech, kdy se zdálo, že by se to mohlo změnit.

V ruských městech neexistuje samospráva, a proto tamní města přísně vzato nejsou městy. Místo toho jsou to vojenské kolonie. A nezáleží na tom, jak jsou velká nebo kolik vícepodlažních bytových domů mají. Tyto věci z nich nedělají město ve starém evropském smyslu.

To je jedno hlavních prokletí ruského života. Rolnický duch vidláctví a servilita nezmizí, i když rolnictvo na venkově přestává existovat, protože se jeho členové přestěhovali do městských oblastí, která by se ve skutečnosti vůbec neměla nazývat městy.

