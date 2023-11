Jak to vypadá v Gaze během příměří? 47 až 59 % budov bylo těžce poškozeno nebo zcela zničeno

28. 11. 2023

Moderátorka, BBC World at One, úterý 28. 11. 2023, 13 hodin: V Gaze je další den relativního klidu, protože příměří o propuštění rukojmích bylo prodlouženo o další dva dny. Někdo, s kým jsme již dříve hovořili v Rádiu 4 o životě pod bombardováním v Chánisu, jmenuje se Akram, nám dnes ráno poslal fotografie velké kádě s připravovaným jídlem a hromady chleba u pece. Byl to velmi odlišný obraz tamního života, takže jsme si řekli, že stojí za to se s ním nyní spojit. Zmiňuje se o UNRWA. To je Agentura OSN pro pomoc a práci, orgán OSN, který pracuje s palestinskými uprchlíky.

Akram: Život v Gaze je úplně jiný než kdysi. Lidé teď nemají téměř nic. Většina z nich přišla o domov, ti, které jste viděli péct, jsou lidé, kteří přišli o všechno. Žijí v hostitelských komunitách a nežijí v útulcích OSN, protože ty dosáhly maximální kapacity. Nemohou přijmout více lidí a tito lidé žijí doslova na ulici, doslova na volném prostranství a v celé komunitě na jeden konkrétní dům v Gaze byste nenašli jednu rodinu. Našli byste sedm, osm nebo devět rodin, které žijí dohromady v jednom domě, sdílejí své domovy, sdílejí kuchyň, kdekoli si mohou lehnout a spát, hledat Krista a respekt. Takže situace je katastrofální a lidé jsou natolik odolní, že se snaží bojovat vším, co jim může pomoci. Díval jsem se na nějaké západní pořady o dovednostech přežití. Jak se spojíte se světem, jak přežijete, jak si uvaříte, jak se najíte, jak se vyhnete útokům zvířat, jak pokračujete v životě, tak jak je. No a lidé v Gaze to teď předvádějí a lidé v Gaze se snaží ze všech sil zůstat naživu, protože přežití je teď pro lidi v Gaze jedinou prioritou.

Moderátorka: Jaký je rozdíl posledních několika dní? Myslím tím to, že lidé mohou vyjít ven a neslyší drony a nemají strach z ostřelování.





Akram: Upřímně řečeno, lidé jsou uvolnění. Lidé jsou klidní. Lidé jsou teď schopni spát. Moje sestra přišla ke mně domů, protože jejich dům byl v oblasti, která nebyla příliš bezpečná, a hned první den příměří se ráno probudila a řekla mi, konečně můžu spát. Aniž by byla vystrašená kvůli zvuku bezpilotních letounů, které se vznášely všude kolem, což je zkušenost, která platí i pro mě a platí i pro mnoho mých přátel, kteří se nyní probudili v tichu.





50 dní slyšíte drony. Zvuk bezpilotních letounů, 16 tryskáčů, prostě všechny typy tryskáčů, které se vznášejí nad přízemní oblastí, a vy se velmi bojíte. A teď je to pocit pohodlí, pocit lehkosti a také klidu.





Moderátorka: A vědomí, že jsme právě v prodloužení o dva dny formálního příměří. Máte strach, že to všechno začne znovu?





Akram: Ta obava už tu je. Lidé si užívají toho klidu, ale ten klid s sebou nese i obavy a strach, protože se bojí, že by mohlo dojít k obnovení vojenských operací v Gaze. Když je vidím, jak jdou po ulicích, a teď vidíte stovky a stovky lidí, jak jdou po ulici, protože například v mé oblasti bývalo 7000 lidí, 7000 obyvatel. Teď jich máme asi 30 000, takže když jdou lidé po ulici, vidíte jít obrovské množství lidí. Ale vidíte, že jdou v klidu, užívají si klidu a doufají, že se ta válka a ten konflikt neobnoví. Doufejme, že by se neobnovil. Všechno, co máme, všechno, co teď máme, je jen doufat, že to nebude obnoveno.









Akram: Lidé dostávají jídlo od UNRWA. Také bílou mouku pro různé rodiny podle konkrétní objednávky. Rodina, která má asi 11 členů, dostává 4 pytle pšeničné mouky. Co tedy přispívá k zajištění jedné z nejdůležitějších věcí, které jsou nyní s moukou potřeba? Aby lidé mohli péct tak, jak jste je viděli a na fotografiích. A také zajišťují nějaké konzervy. Palestinská samospráva také distribuuje nějaké stany a potravinové i nepotravinové zboží. Takže ano, věci, které byly do Gazy vpuštěny pod kontrolou. Aby se zlepšila situace a pomohlo se lidem a poskytly se jim některé potraviny, které jim pomohou dát na stůl pro jejich děti a pro jejich starší lidi. Takže ano, je tu změna.





Moderátorka: To se mnou mluvil Akram. Tak to je pohled z místa na život v Gaze. A co pohled shora? Z bezpilotních letounů a dokonce i ze satelitů? Co ukazují? Daniel Palombo z BBC Verify vyhodnocuje škody způsobené izraelskými útoky. Co jste viděl při pohledu na letecké snímky?





Daniel Palombo: Ano, zdravím. 23. listopadu se nám podařilo získat satelitní snímek ve vysokém rozlišení, a jak jsme skutečně očekávali, viděli jsme rozsáhlou destrukci zejména v severní části pásma Gazy. Podařilo se nám porovnat několik videozáznamů, které jsme ověřovali v posledních několika týdnech v některých z těchto oblastí, a to jak uvnitř Gazy, města Gazy, ale také v takzvaném uprchlickém táboře, což není tábor, ale vlastně plná čtvrť. Severně a jižně od města, zejména tam, kde jsme věděli, že IDF soustřeďuje letecké údery. Byly to dvě další oblasti, ve kterých jsme viděli nejvíce destrukce, zejména proto, že IDF také přivezla nejen tanky, ale i buldozery, aby vyčistila cestu. Aby mohla zaručit snadnější přístup těžké obrněné technice.





Moderátorka: Je možné uvést nějaký odhad, kolik procent obytných oblastí zmizelo?





Daniel Palombo: Samozřejmě je těžké pochopit míru poškození jedné konkrétní budovy. Nicméně jsme v kontaktu s výzkumníkem z Městské univerzity v New Yorku a Arizonské univerzity a ti používají speciální satelit programu Evropské kosmické agentury Copernicus, výzkum dat nám skutečně ukazuje, že v severní části pásma Gazy by se odhad pohyboval zhruba mezi 47 a 59 % budov bylo těžce poškozeno nebo zcela zničeno. Vidíme obrovské plochy této čtvrti zcela zničené, stejně jako na jihu a zejména v okolí přístavní oblasti.





Moderátorka: Jste schopni vidět, kde IDF kontrolují, kde jsou jejich vojáci?











A co se týče vašeho života teď, když to bylo tak těžké, jste schopni najít jídlo a vodu? Mluvíte o potížích s přežitím při změně. Je to snadnější?Ano, jsme schopni vidět, že IDF musí v podstatě vybudovat novou silnici, která je dokonce vidět z vesmíru, protože odklízejí všechny sutiny a protíná v podstatě od východu na západ na jihu města Gazy. V této oblasti také převzali kontrolu nad různými budovami, takže můžeme vidět některé malé komplexy, ale také v vyklidili obrovskou plochu zemědělské půdy, aby mohli zřídit svá velitelská centra, na severu je to samé, co můžeme vidět, zejména kolem oblasti pláže a pak také přístavu a kolem nemocnice Shifa. To jsou oblasti, kde můžeme vidět, kolik vozidel IDFje tam. To je jen příklad všech nápadných pozic, které jsou v podstatě po celém městě Gaza a kontrolují vše, co přichází do města a z města.