Emise skleníkových plynů prudce rostou - největší vinu na tom nesou Čína, USA a Indie

3. 12. 2023

Údaje ze satelitního sledování dokazují, že mnoho zemí a firem neposkytuje přesné údaje



Výroba elektřiny v Číně a Indii a těžba ropy a zemního plynu v USA způsobily největší nárůst celosvětových emisí skleníkových plynů od roku 2015, kdy byla podepsána Pařížská dohoda o klimatu, ukázaly nové údaje. Výroba elektřiny v Číně a Indii a těžba ropy a zemního plynu v USA způsobily největší nárůst celosvětových emisí skleníkových plynů od roku 2015, kdy byla podepsána Pařížská dohoda o klimatu, ukázaly nové údaje.



Podle údajů, které v neděli zveřejnil projekt Climate Trace, vzrostly také emise metanu, skleníkového plynu, který je 80krát silnější než oxid uhličitý, a to i přesto, že se více než 100 zemí zavázalo ke snížení emisí tohoto plynu.



Z údajů vyplývá, že země a společnosti neinformují o svých emisích přesně, přestože jim to ukládá Pařížská dohoda. Více než 190 zemí se od čtvrtka schází v Dubaji ve snaze přiblížit svět k naplnění pařížského cíle omezit nárůst globální teploty na 1,5 °C oproti předindustriální úrovni.



Jádrem klimatického summitu OSN, který se koná v Dubaji v roce Cop28, je proces známý jako "globální inventura" - hodnocení pokroku při dosahování snížení emisí, které je nutné k udržení limitu 1,5 °C. Mnoho zemí však neprovedlo aktualizace.



Al Gore, zakladatel iniciativy Climate Trace, řekl: "Climate Trace vyplňuje vakuum, které v současné době prakticky postrádá přesné informace. Umíme přesně rozebrat, odkud emise pocházejí, zařízení po zařízení. Pokud jsou problémem emise skleníkových plynů, má smysl zjistit to, odkud pocházejí."



Uvedl, že údaje může využít jak OSN, tak společnosti, které se snaží o přesné hlášení vlastních emisí. Společnost Climate Trace využívá satelitní snímky a software umělé inteligence k tomu, aby s vysokou přesností určila zdroje emisí po celém světě, a odhalila nesrovnalosti mezi hlášeními zemí a společností o emisích a jejich skutečným chováním.





Nové údaje ukázaly, že za nárůst emisí metanu v letech 2021 až 2022 jsou z velké části zodpovědné uhelné doly z Číny. Čína podepsala nový závazek, že poprvé zahrne metan do svých národních klimatických plánů, a spolupracuje s USA na způsobech snižování emisí metanu.







Podle vědců je razantní snížení emisí metanu nejlepší šancí, jak v krátkodobém horizontu odvrátit nejhorší dopady globálního oteplování. Podle odhadů by snížení metanu a dalších znečišťujících látek s krátkou životností mohlo snížit nárůst globální teploty až o 0,3 °C.Durwood Zaelke, prezident Institutu pro správu věcí veřejných a udržitelný rozvoj, uvítal spolupráci v oblasti metanu na summitu Cop28. "[To] může právě umožnit udržet 1,5C při životě," řekl. "Metan je hořák, který vaří planetu. Když ho vypnete, okamžitě snížíte teplotu."Spalování metanu při těžbě ropy a zemního plynu je také "významným a rozsáhlým zdrojem emisí", zjistil projekt Climate Trace. Omezení spalování by představovalo rychlý způsob, jak výrazně snížit množství metanu.Více než 50 ropných a plynárenských společností na konferenci Cop28 podepsalo "urychlovač dekarbonizace", kterým sníží dopad svých činností na klima, ačkoli se nezavázaly ke snížení své produkce. Bojovníci za klima uvedli, že dohoda nejde dostatečně daleko a že její dobrovolný charakter znamená, že bude obtížné hnát společnosti k odpovědnosti.David Tong, vedoucí globální průmyslové kampaně v nátlakové skupině Oil Change International, řekl: "[Globální urychlení dekarbonizace] je nebezpečným odváděním pozornosti od Cop28. Potřebujeme právní dohody, ne dobrovolné závazky. Vědecké poznatky jsou jasné: udržení globálního oteplování pod 1,5 °C vyžaduje úplné, rychlé, spravedlivé a financované ukončení využívání fosilních paliv, a to hned."Údaje Climate Trace rovněž odhalily, že emise z letecké dopravy se od výluk během covidové pandemie silně vzrostly: emise uhlíku z mezinárodních letů vzrostly mezi lety 2021 a 2022 o 74 % a z vnitrostátních letů za stejné období o 18 %. Emise ze silniční dopravy rovněž vzrostly, a to o 3,5 % - pravděpodobně v důsledku nárůstu prodeje SUV.Objevily se však i dobré zprávy. V klíčových regionech klesá odlesňování, přičemž emise z degradace a ničení lesů v povodí Konga se v roce 2022 snížily až o 19 % ve srovnání s předchozím rokem.Gavin McCormick, spoluzakladatel organizace Climate Trace a výkonný ředitel ekologické neziskové organizace WattTime, řekl: "Díky využití síly umělé inteligence a strojového učení ve spojení s těmi správnými daty ze satelitů a dalších zdrojů nám naše modely poskytují obraz světa, který jsme dosud neviděli. A to nám umožňuje dosáhnout pokroku v oblasti klimatu způsobem, o kterém někteří nikdy nevěřili, že je možný."