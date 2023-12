Gaza: Další zraněné děti v nemocnicích

5. 12. 2023

Moderátor, Channel 4 News, pondělí 4. 12. 2023, 19 hodin: Izraelské síly pronikly hlouběji do jižní části Gazy, tedy do oblasti, kde mají lidé mít útočiště.

Izrael vydal nový příkaz k evakuaci pro přibližně 20 zón v jižní Gaze, zatímco humanitární skupiny varovaly, že obyvatelům Gazy dochází místa, odkud mohou utéct. V okolí města Chán Júnis došlo v noci k těžkým útokům, místní média informovala o izraelských tancích na okraji města.



Reportér: Malému Adnanovi jsou pouhé dva měsíce a nepoznal nic jiného než válku. Jeho rodiče ani nestihli zaregistrovat jeho narození. Nyní je v nemocnici, zraněn izraelským úderem. Narodil se den po začátku války, říká jeho otec. Kéž by mohl poznat jiný život než tenhle. Řekli nám, abychom utekli ze severu, ale tohle nás tady potkalo.



Izrael se nyní soustředí na jih Gazy. Pozemní jednotky se blíží k městu Chán Júnis, které je bombardováno leteckými údery. Izrael tvrdí, že je zde vedení Hamásu. A stejně tak i statisíce Palestinců, kteří již byli nuceni opustit své domovy a vydat se do oblastí, které měly být bezpečnější.





Izraelská armáda je nyní varuje, aby se znovu stěhovali.





V Izraeli uspořádaly rodiny rukojmích zajatých Hamásem tiskovou konferenci, na které vyzvaly vládu, aby s nimi promluvila a sdělila jim, co obnovení bojů znamená pro jejich blízké. Minulý týden se objevily záblesky naděje. Devítiletý chlapec objímá svého otce. On a jeho matka patří mezi více než 100 rukojmích, které Hamás propustil. Jeho teta mu ukázala videa natočená k jeho narozeninám v době, kdy byl v zajetí. Jeho dědeček je stále v Gaze.





"Nedostávají dostatek jídla. Nedostávají odpovídající léky, lékařskou péči. Spí na podlaze, nemají světlo, nevycházejí ven. Nechodí, sami se nepohybují. Moje sestřenice mi říkala, že když chtěla jít na záchod, musela zaklepat na dveře a teprve po hodině a půl nebo dvou hodinách ji pustili."





Jak jste se cítila, když příměří skončilo?





"Velmi zklamaně, protože jsme viděli, že lidé mohou být propuštěni. A to nejsem politik ani armádní důstojník. Neznám podrobnosti a nevím, jak se rozhoduje, ale viděla jsem, že to jde."









"Byli jsme si tak jistí, že v pátek ji pustí, a bylo zničující probudit se v půl páté a pak, víte, sledovat zprávy a pak vidět, že žádný seznam není."





Stejně jako na Hamás se zlobíte na svou vlastní vládu?





"Jsem máma. Nerozumím vojenské strategii ani tomu, jak se řídí země. To je v pořádku, ale já jsem ta země, víte. My jsme lidé této země, a pokud se něco při vyjednávání nepovedlo, něco nefungovalo podle vašich představ. Je první povinnost vlády mluvit s občany, mluvit s lidmi."







Reportér: Dnes v noci se v Gaze ozývají výbuchy, když izraelský útok pokračuje, viz tento pohled přes hlavní nemocnici v Chán Unis. Zběsilý příjezd dalších zraněných pacientů a prozření, že utrpení nemá konce. Dnes v noci se objevily zprávy o výpadku komunikací v Gaze a o dalších těžkých náletech, zejména na jihu, včetně okolí Rafáhu u hranic s Egyptem. To je jedno z míst, kam izraelská armáda Palestincům pomocí poměrně komplikované online mapy radila, aby utíkali. Dochází tam k neustálým střetům. I na severu Gazy se odehrávají určité územní boje mezi izraelskými vojáky a bojovníky Hamásu, ale zdejší představitelé dávají najevo, že se chystají na jih Gazy vyrazit s plnou silou, přestože je tam husté osídlení.





Dokonce i některé podpůrné západní vlády v této souvislosti vyjadřují obavy. Nezdá se však, že by za těmito obavami stál dostatečně hmatatelný tlak na to, aby Izrael svůj přístup přehodnotil.









Moderátor: Hovořili jsme s Mansoorem Schumannem, kanadským Palestincem, který se rozhodl zůstat v Gaze a dokumentovat válku. Pracuje také jako dobrovolník v tamních nemocnicích. Požádal jsem ho, zda by mi mohl vysvětlit, co se v současné době děje v nemocnici v Khan Unis.





Mansoor Schumann: Právě teď se děje to, že letadla přilétají ve velmi malé výšce a odpalují své rakety nad námi tady v Severní nemocnici, na různé budovy. Takže můžete slyšet ozvěnu, jako by tady těsně vedle vás vybuchla bomba. Takže pro mnoho lidí tady to byl v poslední hodině děsivý zážitek, který mi vrací vzpomínky na dobu, kdy jsem byl v nemocnici al Šifa.





Moderátor: A můžete nám přiblížit počet obětí, které jste zaznamenali?





Mansoor Schumann: No, právě teď se sanitky a civilní auta nepřestávají vracet z různých míst. To je navíc ke stovkám pacientů, kteří jsou už tady v nemocnici kvůli jejímu onemocnění nebo těm, které jsme přijali ze severu okresu a z města. Právě teď se všude zavádějí stenty. Mám tady čtyři lidi ve stentu, kteří jsou zranění. Sedm se jich také právě teď léčí u mě.





Moderátor: A můžete nám přiblížit, s jakými zraněními lidé přicházejí?





Mansoor Schumann: Tohle je zatím největší počet zraněných, který jsem viděl. Víte, lidé, kteří přišli o ruce, nohy, oči, lidé, kteří jsou nyní invalidní, potřebují invalidní vozíky.





Moderátor: Bylo lidem v okolí řečeno, aby se evakuovali, a jak snadné je tyto příkazy plnit, aniž by to







Mansoor Schumann: Pro lidi je nemožné se pohybovat, je tady jedna hlavní silnice, která se jmenuje Salahudeen Highway, a to je silnice, která spojuje Rafah a Unis, obytnou oblast města. A tato dálnice byla za posledních 72 hodin několikrát bombardována, takže lidé jsou v pasti a nemají kam jít.



"Přísahám, že nevím, kam jdu. Chci být jen na egyptské hranici, abych mohl projít jako první. Až zeď spadne, nebo nás to prostě vezme do hrobu. A mít to za sebou."Takto vypadala dnešní scéna na Salahuddin Rd. Novináři a rodiny utíkající do úkrytu přicházející, jak říkají, pod izraelskou palbu. Silnice vede od severu k jihu a byla hlavní evakuační trasou pro ty, kteří se stále nacházejí v okolí města Gazy. Izraelská armáda uvedla, že je nyní bojovou zónou, a vyzvala obyvatele, aby místo ní používali jiné silnice. Izraelští vojáci postupují napříč pásmem Gazy, ale mezinárodní hněv kvůli úmrtím civilistů sílí. Z domovů bylo vysídleno již 1,8 milionu Palestinců. Kam mohou jít, aby unikli bojům?Matka třiadvacetileté Rommie, která byla unesena z hudebního festivalu, doufala, že její dcera bude mezi propuštěnými minulý týden.