Páchá Izrael v Gaze genocidu Palestinců? Řada židovských vědců argumentuje, že ano

4. 12. 2023

čas čtení 9 minut

Kdyby Rusové dělali na Ukrajině totéž, co Izrael dělá v Gaze, byly by od USA terčem ostré kritiky



Zahraničněpolitický mluvčí Bílého domu John Kirby hájí Izrael. Začíná však být jeho postoj neúnosný, ptá se ve své analýze z Washingtonu Robert Tait.



Šedesátiletý Kirby - nyní veřejná tvář zahraniční politiky Bílého domu v roli koordinátora komunikace Rady pro národní bezpečnost - se zabýval pojmem genocida.



Tento termín, který je definován v mezinárodní smlouvě přijaté Organizací spojených národů v roce 1948, je kritiky používán k charakteristice izraelské vojenské ofenzívy v Gaze, zahájené v reakci na útok Hamásu ze 7. října, při němž zahynulo více než 1 200 Izraelců.



Izraelské bombardování a pozemní invaze dosud zabily přibližně 15 000 Palestinců a vyhnaly z domovů více než 1,7 milionu lidí, které nutí žít ve stále horších podmínkách.

Když byl na brífinku v Bílém domě některými protestujícími vyzván, aby se postavil k termínu "genocidní Joe", kterým Bidena charakterizovalI, pustil se Kirby, který již dříve vyloučil "vytyčení červených linií" pro izraelské akce v Gaze, do živého exhibování.



"Lidé si mohou na chodníku říkat, co chtějí, a my to respektujeme. O tom je první dodatek americké ústavy," řekl. "Ale tohle slovo genocida se tu objevuje dost nevhodným způsobem od mnoha různých lidí. Genocidu chce Hamás. Chtějí vymazat Izrael z mapy.



"Ano, v Gaze je příliš mnoho civilních obětí... A ano, nadále vyzýváme Izraelce, aby byli co nejopatrnější. Ale Izrael se nesnaží vymazat palestinský lid z mapy."



Pro levicově orientované demokraty, kteří již kritizovali Bidenův bezvýhradně proizraelský postoj, jsou Kirbyho výroky ztělesněním toho, co považují za výmluvný rozdíl mezi postojem administrativy k civilistům zabitým při ruské invazi na Ukrajinu a Palestincům zabitým při izraelském vojenském útoku.



Kirbyho poslední výpad vyvolal značnou odezvu.



Komentátor stanice MSNBC Mehdi Hasan napsal na Twitteru, že mezi těmi, které Kirby obviňuje z nevhodného používání tohoto slova, jsou i renomovaní židovští vědci zabývající se holocaustem.



" ... několik židovských a izraelských vědců zabývajících se holocaustem vzneslo otázku genocidy," napsal Hasan na Twitteru. "Nejsem si jistý, že Kirby je větší odborník než Omer Bartov nebo Raz Segal."





Bartov i Segal, oba izraelští občané, argumentovali případy, které jsou v příkrém rozporu s Kirbyho chápáním toho, co páchá Izrael v Gaze.





"Kdyby tyto věci řekl Vladimir Putin, určitě by tomu věřili."







Podrobnosti v angličtině ZDE

1

386

Segal, docent holocaustu a studií o genocidě na Stocktonské univerzitě v New Jersey, obvinil Izrael ze "zcela jasného, otevřeného a nestydatého" genocidního útoku na Gazu. V článku v časopiseněkolik dní poté, co Izrael zahájil vojenskou odvetu na útok Hamásu, Segal uvedl, že země se již dopustila tří z pěti činů stanovených v úmluvě OSN o genocidě.Definoval je jako: "1. Zabíjení členů skupiny. 2. Způsobení vážné tělesné nebo duševní újmy členům skupiny. 3. Úmyslné způsobení skupině takových životních podmínek, které vedou k jejímu úplnému nebo částečnému fyzickému zničení."Bartov, profesor studií o holocaustu a genocidě na Brownově univerzitě na Rhode Islandu, uvedl, že několik izraelských ministrů a vysokých představitelů, včetně premiéra Benjamina Netanjahua, učinilo "genocidní prohlášení" a "děsivé výroky", které nebyly nikdy odvolány. Netanjahu se opakovaně odvolával na starozákonní osud Amáleka, jehož stoupenci byli odsouzeni k vyhlazení poté, co napadli starověké Hebrejce během jejich exodu z Egypta.V komentáři pro Radu pro globální spolupráci Bartov vyzdvihl výroky generálmajora Giory Eilanda, bývalého šéfa izraelské národní bezpečnostní rady. Eiland řekl 10. října izraelským novinám, že "Gaza se stane místem, kde nemůže existovat žádná lidská bytost", a poté toto téma rozvedl v článku pro stejnou publikaci z 19. listopadu."Způsob, jak tuto válku vyhrát rychleji a s nižšími náklady pro nás, vyžaduje zhroucení systémů na druhé straně, nikoli zabíjení dalších bojovníků Hamásu," napsal Eiland, který rozšířil definici nepřítele i na obyvatele Gazy, kteří podle něj zvěrstvům Hamásu fandí.Závěrem Bartov napsal: "Izraelská rétorika a činy připravují půdu pro to, co se může stát masovým zabíjením, etnickými čistkami a genocidou, po nichž bude následovat anexe a osídlení území."Kirbyho přijetí opačného výkladu přichází uprostřed zpráv o neshodách v Bílém domě mezi Bidenovými vlastními zaměstnanci, z nichž mnozí jsou v rozpacích nad prezidentovou jednoznačnou podporou Izraele bezprostředně po 7. říjnu.Kirbyho výroky jsou také ozvěnou Bidenovy vlastní rétoriky, která se odvolává na historickou židovskou zkušenost s vražedným antisemitismem a zdůrazňuje, že útok Hamásu byl pro židy nejsmrtelnějším dnem od holocaustu. Biden se od té doby snažil svá dřívější veřejná prohlášení upřesnit, setkal se s arabsko-americkými a muslimskými představiteli a vyjádřil lítost nad výroky zpochybňujícími počet palestinských obětí.James Zogby, prezident Arabsko-amerického institutu a zkušený průzkumník veřejného mínění, označil Kirbyho za součást "skupinového myšlení", které obklopuje Bidena a brání mu v politické potřebě "ustoupit" od svého původního postoje po 7. říjnu."V této otázce došlo v USA ke spontánní podpoře Palestiny [mezi obvykle demokratům nakloněnými voliči], která je zcela bezprecedentní, a vím, že ve straně jsou lidé, kteří se obávají ztráty této úrovně podpory," řekl Zogby. "Vím, že se prezident snaží couvnout, ale jsou kolem něj lidé, kteří to prostě nechápou.Myslím, že Kirby je přítěží, tečka. Před časem jsme měli schůzku s ministrem zahraničí [Antony Blinkenem] a Kirby tam byl. Ale druhý den na tiskovém brífinku pronesl výroky, které prostě nebyly v souladu s rozhovorem, který se vedl. Jako by měl nějakou agendu, která jde mimo agendu, která se vyvíjí."V posledních dnech se však zdá, že potřebu změnit směr konfliktu, jehož lidské náklady se drasticky zvyšují, americká vláda přijala, přičemž Kirby je zjevně na její straně.V telefonickém rozhovoru s Netanjahuem minulý víkend Biden vyjádřil nesouhlas s tím, aby Izrael po skončení nedávného příměří přesunul svůj nápor na jih Gazy, kde se podle odhadů shromáždily - na žádost Izraele - asi 2 miliony lidí. Prezident argumentoval, že Izrael nemůže opakovat rozsáhlou operaci, kterou provedl v severní části území, protože stísněné podmínky na jihu vytvářejí potenciál pro hlubší humanitární utrpení.Na úterním brífinku v Bílém domě Kirby novinářům řekl, že administrativa "nepodporuje jižní operace, pokud nebo dokud Izraelci neprokážou, že počítají se všemi vnitřně vysídlenými obyvateli Gazy".Bílý dům dal také Izraeli jasně najevo, že očekává, že zvýšená úroveň pomoci pro Gazu povolená během přestávek bude zachována i po obnovení nepřátelských akcí - což je politika, která by pravděpodobně alespoň zmírnila temnější důsledky cesty vytyčené Eilandem, bývalým šéfem izraelské Rady národní bezpečnosti, který se odvolával na přínos "těžkých epidemií".Mnohým prezidentovým odpůrcům to však přináší jen malou útěchu - Kirbyho zástupná role je symbolem toho, co kritici považují za projev pokrytectví:"Pro mě je Kirby mluvčím americké válečné mašinérie a těch, kteří se velmi selektivně rozhořčují nad tím, nad jakými životy civilistů truchlíme více než nad jinými," řekl Usamah Andrabi, ředitel komunikace progresivní skupiny Justice Democrats, jejíž osm členů Kongresu hlasitě podporuje práva Palestinců."Většina z nás nechápe, proč John Kirby, Joe Biden a Jake Sullivan [poradce pro národní bezpečnost] neberou izraelské představitele za slovo, když říkají, že chtějí vymazat Gazu z povrchu planety.