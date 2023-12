Hamás a Izrael se vzájemně přiživují na své krutosti

Sémiotika útoků Hamásu v ČR pracuje proti němu. Pouze ti, kteří si již vybudovali pevný názor na to, kdo jsou skutečné oběti v tragické historii palestinsko-izraelského konfliktu, se od neospravedlnitelných hrůz páchaných Hamásem na izraelských i neizraelských civilistech, dětech, starých lidech, přesunuli k pochopení, že ať už jsou tyto vraždy a znásilnění jakkoli nespravedlivé, nepřišly z ničeho nic, byly důsledkem desetiletí izraelského útlaku a obtěžování. Nic z toho nemůže omluvit činy Hamásu. A Hamás je ten problém.

Skutečnost, že lidé jsou od přírody líní a mozek šetří energii na to, co identifikuje jako potřebné nebo příjemné, ztěžuje vstřebávání složitých otázek. Lidé si dělají úsudky během několika vteřin a na základě těch nejpovrchnějších významů dané problematiky. Jak mi jednou vysvětlil Václav Havel poté, co jsem se ho zeptal, proč má na sobě make-up (na setkání se světovými lídry, během oslav 10. výročí konce komunistického režimu), veřejnost vnímá jakýkoli jeho čin během dvou vteřin a na základě obrazů, nikoli slov. Aby tedy snímky jeho a hostujících vůdců vypadaly dobře, musel se tvářit jako herec. Dokonce žertoval, že je dramatik, který se stal hercem.

Svým způsobem mohu vysledovat srovnání se situací brazilských favel, zejména v Riu de Janeiru. I když většina jejich obyvatel bydlí daleko od středních vrstev, nacházejí se favely i na kopcích nad nejznámějšími částmi města, Copacabanou a Ipanemou. S mnoha jejich obyvateli jsem se spřátelil a měl jsem vzácnou příležitost, pro "bílého" člověka, který nepochází z nižších vrstev, vidět z bezprostřední blízkosti jejich každodenní život, jejich životní perspektivy. Mnohokrát jsem byl svědkem situace, kdy byli obtěžováni policií jen proto, že se snažili vstoupit na pláže Copacabana nebo Ipanema. Zde je paralela mezi nimi a Palestinci, kteří se snaží dostat do izraelských oblastí své země.

Jednou jsem šel s jedním černochem z favely směrem k pláži, když nás zastavila skupina sedmi vojenských policistů a začala ho prohledávat, chtěla po něm občanský průkaz, kontrolovala jeho jméno v systému, agresivně se ho ptala, proč chce jít na pláž (jestli už není moc černý na to, aby chtěl jít na slunce...) Celou dobu jsem čekal, až na mě přijde řada. Pustili ho s tím, že se má vrátit do favely, a mě ignorovali. Tak jsem se zeptal, jestli se nechystají prohledat i mě. Tvářili se překvapeně. "Ale vy přece nejste 'favelado'..." Otevřeně sociální apartheid.

Pro ty, kteří nejsou obeznámeni s tím, jak to funguje, favely jsou jako paralelní stát uvnitř Brazílie. Policie do nich nevstupuje, pokud se nejedná o válečnou operaci, při níž zabije každého, kdo se jí připlete do cesty, a služby poskytované státem, jako je elektřina a voda, se tam neposkytují. Takže místním občanům poskytují elektřinu, vodu, plyn, úklidové služby, bezpečnostní služby, zdravotní služby, prostě všechno možné, drogoví bossové, i když mnohem chudším a improvizovanějším způsobem. Zajímavé je, že většina lidí z favel nekonzumuje nelegální drogy. Většina z nich považuje aktivity spojené s obchodem s drogami, které se odehrávají uvnitř favel, za službu středním vrstvám.

Co se týče chlapců, kteří kapsářili na pobřeží pláže, jeden z nich byl příkladem pro ostatní. Přišel ke mně ke stolu v restauraci a snažil se mi prodat nějaké sladkosti. Číšník ho vyštval z podniku a já jsem šel za ním, řekl jsem mu, ať počká, že už dojídám a že si od něj koupím bonbony. Takových chlapců prodávajících cukrovinky jsou na ulicích tisíce. Část našeho rozhovoru jsme si nahráli ( https://www.youtube.com/watch?v=91aawhn3OOg&t=107s ) Řekl mi, že když mu bylo osm let, jeho matka se prostě nevrátila domů. Nikdo nepřišel říct jemu ani jeho třem mladším sourozencům, co se stalo. Nyní je mu 21 let a stále nic netuší. Otce nikdy neměl, což je u nejnižších vrstev velmi časté, protože muž buď utekl, byl zatčen, nebo zabit.

Problémem je, že jde o nebezpečnou práci, protože většina mladých lidí, kterým drogoví magnáti za prodej drog platí (vybírají si nezletilé, aby je nemohli dlouho zatknout), je nakonec zabita policií nebo konkurenčními frakcemi. Ti, které jsem potkal, měli to štěstí, že tuto "práci" opustili poté, co získali určitou částku peněz, která jim umožnila je investovat do nějakého malého podniku.

Co tento chlapec udělal? Po několika dnech bez jídla poté, co se jeho matka nevrátila domů, se vydal z kopce z favely do Copacabany, kde pak začal shánět jídlo. Netuší, co se stalo s jeho mladšími bratry a sestrou. Po nějaké době začal krást. Vypráví, že žebral, ale jen velmi zřídka mu někdo dal jídlo nebo peníze. Těchto chlapců je okolo pláži tolik, že je těžké vybrat, komu pomoci, a stávají se svým způsobem neviditelnými, protože je jich tolik. Stávají se číslem, ne člověkem. Stejně jako situace v Gaze.

Když se stal teenagerem, začal šetřit skromné mince, které dostal, dokud si nemohl koupit nějaké sladkosti, které pak prodával lidem na pláži. Začíná v sedm hodin ráno a chodí tam a zpátky až do deseti hodin večer. Přespává na ulici. Až do svých 18 let říkal, že když se k němu člověk, kterému chtěl prodat bonbony, choval jako k odpadu, tak mu sebral zlatý řetízek, hodinky nebo mobil a utekl. Ale jen tehdy, když se k němu chovali příliš špatně. Vysvětlil však, že s tím v osmnácti přestal, protože jako nezletilého by ho na policejní stanici drželi pár hodin a pustili by ho, zatímco teď by mohl strávit několik let ve vězení a to on nechce.





Věcnost, s jakou mi svůj příběh vyprávěl, mi dokazoval, že není jako jeden z těch zločinců, které si představujeme, kteří vědomě porušují zákon, aby získali něco, co jim nepatří. Z jeho pohledu neudělal nic pro to, aby se dostal do své mizerné situace, a usilovně se snaží získat peníze legální cestou. Poté, co denně trpí ponižováním jen kvůli tomu, jak vypadá, je přirozené, že necítí žádnou empatii k nepříteli, člověku ze střední třídy.