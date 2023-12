Lotyšský prezident se Putinovou hrozbou nenechal vyvést z míry

8. 12. 2023

Vladimir Putin v pondělí obvinil Lotyšsko ze "svinského" zacházení s ruskou menšinou. Na lotyšského prezidenta Edgarse Rinkevicse to neudělalo dojem a hovořil o "politice zastrašování". Vladimir Putin v pondělí obvinil Lotyšsko ze "svinského" zacházení s ruskou menšinou. Na lotyšského prezidenta Edgarse Rinkevicse to neudělalo dojem a hovořil o "politice zastrašování".

Edgars Rinkevics reagoval na ruskou hlavu státu Vladimira Putina, který výhružnými slovy kritizoval zacházení s částí ruského obyvatelstva v této zemi, aniž by to na něj udělalo dojem. "Je to politika zastrašování," řekl Rinkevics novinám "Neatkariga Rita Avize". "V poslední době je běžným narativem ruské propagandy, že se všemi jeho občany nebo příslušníky 'ruského světa' je brutálně zacházeno. Ve skutečnosti je to pokus zakrýt všechna zvěrstva, která Rusko páchá na Ukrajině."

Putin v pondělí obvinil Lotyšsko ze "svinského" zacházení s ruskou menšinou a oznámil, že Moskva bude podle toho formovat své vztahy. "Nemyslím si, že by štěstí přálo těm, kteří prosazují takovou politiku," řekl Putin ruské Radě pro lidská práva, kterou kontroluje Kreml.

Důvodem jsou změny, které Lotyšsko provedlo ve svém cizineckém zákoně. V pobaltském sousedství Ruska tvoří etnická ruská menšina asi čtvrtinu z 1,9 milionu obyvatel země. Z nich většina imigrovala během sovětské éry, nebo jde o jejich potomky. Mnozí z nich nejsou lotyšskými občany, ale takzvanými neobčany, jiní mají ruský pas.

V reakci na útočnou válku Ruska proti Ukrajině parlament v Rize rozhodl, že ruští občané musí požádat o povolení k trvalému pobytu a předložit doklad o znalosti lotyšského jazyka vhodné pro každodenní použití. Postiženo je až 20 000 lidí. Ti, kteří zkoušku nesložili do 1. září, mohli požádat o povolení k pobytu na dva roky a zkoušku opakovat. Všichni, kteří se testu nezúčastnili, obdrželi dopis s výzvou, aby opustili zemi.

Zdroj v němčině: ZDE

