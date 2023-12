Rusko-ukrajinská válka: Zelenskyj se setká s Bidenem ve snaze ho přesvědčit, aby USA dál poskytovaly Ukrajině finanční podporu

12. 12. 2023

čas čtení 6 minut

, zatímco Velká Británie naznačila, že by mohla zvýšit hodnotu zbraní, munice a výcviku, které Kyjevu věnuje.Zelenskyj se má v úterý setkat s americkým prezidentem Joem Bidenem, americkými senátory a republikánským předsedou Sněmovny reprezentantů Mikem Johnsonem, a to v době, kdy Kongres brzdí budoucí americkou finanční podporu kyjevskému válečnému úsilí.Krátce po příjezdu do hlavního města USA Zelenskyj prohlásil, že Ukrajina s USA počítá a že odklady budoucích kol vojenské pomoci jsou pro ruského prezidenta Vladimira Putina "splněným snem". "Putin musí prohrát," řekl Zelenskyj v projevu na Národní univerzitě obrany. "Na Ukrajinu se můžete spolehnout a my stejně tak doufáme, že se budeme moci spolehnout na vás."Ministr obrany Lloyd Austin, který ukrajinského prezidenta představil, prohlásil, že americký závazek vůči Ukrajině je neotřesitelný a podpora války je rozhodující pro zajištění bezpečnosti USA a jejich spojenců.