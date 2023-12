Nepřekvapivě, v brutálně Izraelci bombardované Gaze stoupla podpora hnutí Hamás

14. 12. 2023

čas čtení 8 minut

Podle průzkumu veřejného mínění se v pásmu Gazy, jež je tvrdě zasaženo izraelskými útoky, podpora Hamásu mezi Palestinci během konfliktu zvýšila.



Podle zjištění Palestinského centra pro výzkum politiky a průzkum veřejného mínění většina lidí na Západním břehu Jordánu a v Gaze podporovala zahájení útoků 7. října, ale v pásmu Gazy byl počet těch, kteří tak činí, výrazně nižší.



Práce byla provedena společně s německou Nadací Konráda Adanaeura, nadací německé politické strany, která sama sebe popisuje jako "zastánce míru, svobody a spravedlnosti na národní i mezinárodní úrovni prostřednictvím politického vzdělávání". PCPSR je financována EU a Fordovou nadací.



Průzkum také uvedl, že prezident Mahmúd Abbás by měl odstoupit, neboť 60 % z 1 231 dotázaných dospělých uvedlo, že by Palestinská samospráva měla být rozpuštěna, což je nejvyšší míra, kterou kdy výzkumné centrum zjistilo. Marván Barghútí, další člen Abbásovy strany Fatah, který je od roku 2002 vězněn za roli v násilných povstáních, byl shledán populárnějším než kandidáti spojení s Hamásem.



Průzkum byl proveden během příměří a účastníci byli dotazováni osobně na Západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy.



Ve zprávě, která byla zveřejněna ve středu pozdě večer, se uvádí: "Podpora Hamásu se na Západním břehu Jordánu ve srovnání se situací před třemi měsíci více než ztrojnásobila. V pásmu Gazy podpora Hamásu vzrostla, ale ne výrazně.



Navzdory nárůstu jeho popularity většina obyvatel Západního břehu i pásma Gazy Hamás nepodporuje. Podpora Hamásu obvykle dočasně vzroste během války nebo bezprostředně po ní a pak se několik měsíců po skončení války vrátí na předchozí úroveň."







Podle zjištění Palestinského centra pro výzkum politiky a průzkum veřejného mínění většina lidí na Západním břehu Jordánu a v Gaze podporovala zahájení útoků 7. října, ale v pásmu Gazy byl počet těch, kteří tak činí, výrazně nižší.Práce byla provedena společně s německou Nadací Konráda Adanaeura, nadací německé politické strany, která sama sebe popisuje jako "zastánce míru, svobody a spravedlnosti na národní i mezinárodní úrovni prostřednictvím politického vzdělávání". PCPSR je financována EU a Fordovou nadací.Průzkum také uvedl, že prezident Mahmúd Abbás by měl odstoupit, neboť 60 % z 1 231 dotázaných dospělých uvedlo, že by Palestinská samospráva měla být rozpuštěna, což je nejvyšší míra, kterou kdy výzkumné centrum zjistilo. Marván Barghútí, další člen Abbásovy strany Fatah, který je od roku 2002 vězněn za roli v násilných povstáních, byl shledán populárnějším než kandidáti spojení s Hamásem.Průzkum byl proveden během příměří a účastníci byli dotazováni osobně na Západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy.Ve zprávě, která byla zveřejněna ve středu pozdě večer, se uvádí: "Podpora Hamásu se na Západním břehu Jordánu ve srovnání se situací před třemi měsíci více než ztrojnásobila. V pásmu Gazy podpora Hamásu vzrostla, ale ne výrazně.Navzdory nárůstu jeho popularity většina obyvatel Západního břehu i pásma Gazy Hamás nepodporuje. Podpora Hamásu obvykle dočasně vzroste během války nebo bezprostředně po ní a pak se několik měsíců po skončení války vrátí na předchozí úroveň."



- Téměř polovina munice vzduch-země, kterou Izrael použil v Gaze ve válce s Hamásem od 7. října, byla neřízená, jinak známá jako "hloupé bomby", uvádí nové hodnocení amerických zpravodajských služeb podle zprávy CNN.



Ve zprávě stanice se uvádí:



V hodnocení, které vypracoval úřad ředitele národních zpravodajských služeb a které CNN popsaly tři zdroje, jež se s ním seznámily, se uvádí, že přibližně 40-45 % z 29 000 kusů munice vzduch-země, kterou Izrael použil, bylo neřízených. Zbytek byla přesně naváděná munice, uvádí se v hodnocení.



Neřízená munice je obvykle méně přesná a představuje větší hrozbu pro civilisty, zejména v tak hustě obydlené oblasti, jako je Gaza. Množství hloupých bomb užívaných Izraelem může přispívat k prudkému nárůstu počtu mrtvých civilistů.





V úterý prezident Joe Biden prohlásil, že Izrael provádí v Gaze "nevybíravé bombardování".

- Poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan, který je na návštěvě regionu a ve čtvrtek a v pátek bude v Izraeli, bude s Izraelci diskutovat o potřebě přesnějších úderů proti cílům Hamásu, řekl novinářům mluvčí John Kirby.









Tři Palestinci zahynuli při izraelském náletu na Dženin na Západním břehu Jordánu, uvedlo ministerstvo zdravotnictví

1

331

Mluvčí izraelské armády major Keren Hajioff ve středu uvedl, že "jako armáda, která se zavázala dodržovat mezinárodní právo a morální kodex chování, věnujeme obrovské prostředky na minimalizaci škod civilistům, které Hamás donutil hrát roli lidských štítů. Naše válka je vedena proti Hamásu, nikoli proti obyvatelům Gazy."Odborníci však pro CNN uvedli, že pokud Izrael používá neřízenou munici v míře, v jaké se USA domnívají, že ji používá, zpochybňuje to izraelské tvrzení, že se snaží minimalizovat civilní oběti.Izrael ve čtvrtek pokračoval v ostřelování pásma Gazy navzdory sílícím mezinárodním výzvám ke snížení počtu civilních obětí a řešení narůstající humanitární katastrofy.Agentura Reuters uvádí, že v centru Rafáhu na jihu země bylo podle médií Hamásu ve čtvrtek brzy ráno při izraelském úderu, který zasáhl dva domy, zabito 24 lidí.Sullivan se ve středu setkal s představiteli Saúdské Arábie a jednal s nimi o "širším diplomatickém úsilí o udržení stability v celém regionu a zabránění rozšíření konfliktu mezi Izraelem a Hamásem", uvedl další americký představitel.Konflikt byl vyvolán, když bojovníci Hamásu vtrhli 7. října do jižního Izraele, kde zabili 1 200 Izraelců a zajali 240 rukojmích. Od té doby izraelské údery na Gazu zabily nejméně 18 608 lidí a 50 594 jich zranily, uvádí ministerstvo zdravotnictví Gazy, které je řízeno Hamásem.Lynn Hastingsová, humanitární koordinátorka OSN pro palestinské území, uvedla:"Máme tu učebnicový recept na epidemii a katastrofu v oblasti veřejného zdraví."Během středeční bitvy v jižní části Gazy byl zabit příslušník izraelské tankové brigády, uvedly IDF.Znamená to, že počet izraelských vojáků zabitých v Gaze během konfliktu dosáhl 166, jak spočítala CNN.Podle ministerstva zdravotnictví v pásmu Gazy, které kontroluje Hamás, bylo od 7. října při izraelských útocích v Gaze zabito již více než 18 600 lidí.- Ministr britské vlády podpořil dvoustátní řešení mezi Izraelem a Palestinou, přestože vysoce postavená izraelská diplomatka prohlásila, že ho Izrael po skončení války nepřijme.Damian Hinds uvedl, že dohoda je potřebná "v konečném důsledku pro trvalý mír na Blízkém východě".Ve středu večer izraelská velvyslankyně ve Velké Británii Cipi Hotovelyová dlouho navrhovaný plán odmítla. Když na ni naléhal novinář Mark Austin, řekla: "Rozhodně ne. Izrael dnes ví a svět by měl vědět, že Palestinci nikdy nechtěli mít stát vedle Izraele."Skupina, která si říká Anonymous Jo, zanechala na domovské stránce webu vzkaz varující před dalšími útoky proti izraelským silám.Stálo v něm, že "arogance a nespravedlnost armády vůči našemu lidu v Gaze vás poškodí terorem, zabíjením a válkou, ať už pozemní, leteckou nebo elektronickou". Dále vyzývala k "osvobození Palestiny".O Anonymous Jo toho není mnoho známo - naznačil, že je jordánského původu, uvedla Sky News."Od vašich bratrů v Jordánsku našemu lidu v Gaze a Palestině," zněl jeden z řádků.Jordánsko, které sousedí s okupovaným Západním břehem Jordánu, má početné palestinské obyvatelstvo a mnozí z nich s těžkou situací Palestinců soucítí.Músa abú Marzúk v katarském Dauhá řekl internetové stránce Al-Monitor: Oficiální postoj je takový, že OOP uznala stát Izrael." Mušamit v rozhovoru pro deník Hamas řekl: "Měli byste se řídit oficiálním postojem.OOP je oficiálně uznávanou zastřešující skupinou pro většinu palestinských frakcí, kromě Hamásu a Islámského džihádu.Při izraelském náletu na Dženin na Západním břehu Jordánu byli zabiti tři Palestinci, informovalo ministerstvo zdravotnictví vedené Hamásem.Dva z nich byli zabiti v noci na dnešek při zásahu izraelských sil ve městě, kde se nachází uprchlický tábor, v okupované oblasti.Znamená to, že od úterý, kdy izraelská operace začala, bylo zabito již 11 lidí.Izraelská armáda uvedla, že její jednotky operovaly "s cílem odhalit výbušná zařízení nastražená pod silnicemi k útokům na bezpečnostní síly".Před nejnovější operací palestinské ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že od 7. října, kdy ozbrojenci islamistického hnutí Hamás zaútočili na jih Izraele, bylo na okupovaném Západním břehu Jordánu zabito 275 Palestinců.Podrobnosti v angličtině ZDE