Co znamená vymazat národ, kulturu, identitu? Gaza nás o tom začíná informovat

18. 12. 2023

Umělci zabíjeni, novináři umlčováni, knihovny a mešity ničeny. Co zůstane, aby to spojovalo ty, kteří přežilí?



Začnu otázkou pro tebe, milý čtenáři, píše Nesrine Malik. Co tě spojuje s tvou zemí a dává ti pocit, že je tvoje? Co ti dává pocit identity a sounáležitosti? Jsou to samozřejmě hmotné věci - kde žijete, kde jste se narodili, kde bydlí vaše rodina a přátelé. Ale předpokládám, že v pozadí těchto praktických aspektů jsou všechny ostatní věci, o kterých nepřemýšlíte, které považujete za samozřejmé. Hudba, literatura, humor, umění, film a televize - všechny ty abstraktní kameny identity, které tvoří pojítko mezi tebou a tvou zemí.



Vypadá to takto. Začátkem tohoto měsíce byla izraelskými nálety zničena nejstarší mešita v Gaze. Mešita Omari byla původně byzantským kostelem z pátého století a byla ikonou Gazy: 44 000 čtverečních stop historie, architektury a kulturního dědictví. Byla však také živým místem současné praxe a bohoslužeb. Pětačtyřicetiletý Gazan agentuře Reuters řekl, že se tam "celé dětství modlil a hrál si kolem ní". Izrael se podle něj "snaží vymazat naše vzpomínky".



Kostel svatého Porfyria, nejstarší v Gaze, který rovněž pochází z pátého století a je považován za třetí nejstarší kostel na světě, byl poškozen při jiném úderu v říjnu. Ukrýval vysídlené osoby, mezi nimiž byli i členové nejstarší křesťanské komunity na světě, která se datuje do prvního století. Dosud bylo v Gaze poškozeno nebo srovnáno se zemí více než 100 památek. Mezi nimi je i 2000 let starý římský hřbitov a muzeum v Rafáhu, které bylo věnováno dlouhému a smíšenému náboženskému a architektonickému dědictví regionu.



Stejně jako je likvidována minulost, je omezována i budoucnost. Islámská univerzita v Gaze, první vysokoškolská instituce založená v pásmu Gazy v roce 1978, která mimo jiné školí lékaře a inženýry v Gaze, byla zničena, stejně jako více než 200 škol. Sufian Tayeh, rektor univerzity, byl spolu se svou rodinou zabit při leteckém útoku. Byl vedoucím katedry fyzikálních, astrofyzikálních a kosmických věd UNESCO v Palestině. Mezi dalšími vysoce postavenými akademickými pracovníky, kteří byli zabiti, je mikrobiolog Dr. Muhammad Eid Šabir a významný básník a spisovatel Dr. Refaat Alareer, jehož báseň If I must die byla po jeho smrti široce sdílena.



"Pokud musím zemřít," napsal, "ať je to příběh." Ale i tento příběh, příběh svědčící o pravdě, který má být vetknut do gazanského a palestinského národního vědomí a dějin, bude bojovat o to, aby byl vyprávěn přesně. Protože novináři jsou také zabíjeni. Od minulého týdne jich bylo zabito více než 60. Někteří z těch, kteří přežili, jako Wael al-Dahdouh z Al-Džazíry, pokračují v práci i přes vyvraždění svých rodin. Minulý týden byl Dahdouh sám zraněn při leteckém útoku na školu. Jeho kameraman nepřežil. Americká nezisková organizace Výbor na ochranu novinářů uvedla, že těm, kteří informují o válce, hrozí nejen smrt nebo zranění, ale i "četná napadení, výhrůžky, kybernetické útoky, cenzura a zabíjení rodinných příslušníků".



S tím, jak je napadána možnost vyprávět tyto příběhy veřejně, dochází i k soukromým rituálům truchlení a vzpomínání. Podle vyšetřování deníku New York Times izraelské pozemní síly při svém postupu na pásmo Gazy likvidují hřbitovy buldozery a zničily jich nejméně šest. Ahmed Masúd, britský palestinský spisovatel z Gazy, zveřejnil fotografii, na níž navštívil hrob svého otce, spolu s videem jeho ruin. "Toto je hřbitov v táboře Džabalia," napsal, kde byl jeho otec pohřben. "Byl jsem ho navštívit v květnu. Izraelské tanky ho nyní zničily a hrob mého otce zmizel. Už ho nebudu moci navštívit ani s ním mluvit."



Vzniká paměťová propast. Knihovny a muzea jsou srovnávány se zemí a to, co se ztratilo v dokumentech, které shořely, se připojuje k většímu množství záznamů. Rozsah vražd je mezitím tak velký, že mizí celé rozvětvené rodiny. Výsledek je jako vytrhávání stránek z knihy. Dina Matar, profesorka na londýnské univerzitě SOAS, řekla listu Financial Times, že "taková ztráta má za následek vymazání společných vzpomínek a identit těch, kteří přežili. Na vzpomínkách záleží. To jsou důležité prvky, když chcete dát dohromady historii a příběhy obyčejných životů."







Takto vypadá vymazávání lidí. Stručně řečeno, zrušit architekturu sounáležitosti, kterou všichni považujeme za tak samozřejmou, takže bez ohledu na to, kolik Gazanů přežije, bude jich postupem času stále méně a méně, co by je spojovalo v platný celek. Tak to vypadá, když je připravíte omožnost vyprávět svůj příběh, vytvářet své umění, sdílet hudbu, písně a poezii a o základní historii, která žije v jejich památkách, mešitách, kostelech, a dokonce i v jejich hrobech.





Na paměti záleží a mezi scénami smrti a ničení, které se odehrávají od října, je snadné zapomenout, že pásmo Gazy je skutečné místo, které, i když existovalo za plotem a za přísných omezení, nebylo jen "vězením pod širým nebem". Má středomořská města s bulváry lemovanými stromy a bugenvilejemi a pobřeží, které poskytovalo úlevu od veder a výpadků proudu. Většina z toho je nyní zničena nebo srovnána se zemí.Je to také místo, kde se dařilo umělcům, hudebníkům, básníkům a spisovatelům, což je přirozené u každého národa, který má možnost se projevit, ať už jsou okolnosti jakkoli složité. I ti však nyní mizí. Heba Zagoutová, malířka svatých míst a palestinských žen v jejich tradičních vyšívaných oděvech, byla v říjnu zabita jen několik dní poté, co na internetu zveřejnila video, na němž říká: "Umění považuji za poselství, které předávám okolnímu světu prostřednictvím svého vyjádření palestinské věci a palestinské identity."Mohammed Sami Qariqa, další umělec, se ukrýval v nemocnici a na Facebooku napsal, že dokumentuje své zážitky, "aby zprostředkoval zprávy a události, které se odehrávají uvnitř nemocnice, zachytil soubor bolestných detailů pomocí fotoaparátu svého telefonu, včetně fotografií, videa, hlasu, psaní a kreslení atd... Sbírám mnoho těchto příběhů různými technikami." O tři dny později zahynul, když nemocnici zasáhla raketa.