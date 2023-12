Emmanuel Macron popírá, že by kontroverzní návrh zákona o imigraci byl vítězstvím krajní pravice, Petr Pavel se s ním bratří...

21. 12. 2023

čas čtení 7 minut



Francouzský prezident hájí zákon v hlavním vysílacím čase a tvrdí, že po rezignaci ministra zdravotnictví nevyvolal politickou krizi

Čeští politikové se přátelí vždycky s těmi nejvíce fašizujícími politiky:



Bonjour, Monsieur le Président 🇫🇷



Francie je jedním z našich nejdůležitějších partnerů v EU i v Severoatlantické alianci. Jsem rád, že jsem ji stihl navštívit v prvním roce mého prezidentství.



S Francií nás v poslední době sbližuje naše vytrvalá pomoc Ukrajině, ale také… pic.twitter.com/FRl0JDg3yy — Petr Pavel (@prezidentpavel) December 20, 2023



Francouzský prezident vystoupil v diskusním pořadu v hlavním vysílacím čase, aby odpověděl na otázky týkající se kontroverzního zákona o imigraci, a popřel, že by zákon, který v úterý schválili poslanci, vyvolal politickou krizi v jeho centristické vládě, a to navzdory rezignaci vysoce postaveného ministra. Bojovný Emmanuel Macron hájil svůj kontroverzní návrh zákona o přistěhovalectví, včetně opatření podporovaných krajní pravicí.Francouzský prezident vystoupil v diskusním pořadu v hlavním vysílacím čase, aby odpověděl na otázky týkající se kontroverzního zákona o imigraci, a popřel, že by zákon, který v úterý schválili poslanci, vyvolal politickou krizi v jeho centristické vládě, a to navzdory rezignaci vysoce postaveného ministra.





Macron hovořil tuto středu v pořadu C dans l'air na stanici France 5 a do Elysejského paláce byl pozván obvyklý tým, který se pořadu účastní. Bylo to neformálnější než obvyklé prezidentské rozhovory a Macron se také věnoval širokému spektru témat.



Macron v rozhovoru řekl, že respektuje rozhodnutí ministra zdravotnictví Auréliena Rousseaua odstoupit, ale zdůraznil, že nikdo není nenahraditelný, on "především".





Odmítl obvinění, že legislativa nahrává krajně pravicovému Národnímu shromáždění (RN), které ji označilo za ideologické vítězství, a obvinil stranu Marine Le Penové z "hrubého manévrování".

Macron dodal: "Boj proti nelegálnímu přistěhovalectví není tématem jen pro [politickou] pravici. Pokud žijete v dělnické oblasti, které se to týká, jste pro tento zákon. Pokud žijete v hezkých oblastech, kde se vás tyto problémy netýkají, můžete říci: 'aha, to není dobré', ale mnoho lidí v citlivých oblastech tento zákon podporuje."





(Pozn. JČ: Přistěhovalectví není "nelegální". Každý má právo překročit jakékoliv hranice a zažádat o asyl. Je to v Ženevských úmluvách, schválených po druhé světové válce. Od této války je však už dlouho, lidé začínají zapomínat na její nepředstavitelné hrůzy a přestávají dodržovat zákony, které byly po válce vytvořeny, aby k tém hrůzám znovu nikdy nedošlo.)



"Naším prvním cílem je boj proti nelegálnímu přistěhovalectví a druhým je podpora lepší integrace prostřednictvím jazyka a práce. To jsou dva cíle tohoto textu."







Emmanuel Macron a jeho centristická vláda se potýkají s rostoucí politickou krizí ve Francii poté, co jeden z ministrů rezignoval na protest proti kontroverznímu zákonu o přistěhovalectví, který podporuje krajní pravice.





Aurélien Rousseau, který byl jmenován ministrem zdravotnictví před pěti měsíci, nabídl svou rezignaci ihned poté, co poslanci v úterý večer zákon schválili. Krátce po středečním poledni mluvčí vlády Olivier Véran uvedl, že byla přijata.





Několik dalších ministrů, včetně Clémenta Beaunea, který má na starosti dopravu, kteří vyjádřili nesouhlas s přepracovanou legislativou, bylo údajně po hlasování předvoláno k premiérce Élisabeth Borneové ve snaze zabránit dalším dezercím ve vládě.



Původní návrh zákona o přistěhovalectví, který se připravoval 18 měsíců, byl tento měsíc zrušen, když jej opoziční poslanci nechali vyhodit z Národního shromáždění ještě před jeho projednáváním. V důsledku toho jej vláda, která nemá v dolní komoře většinu, předala úkol společnému výboru sedmi poslanců a sedmi senátorů z horní komory, kterou ovládá pravice, aby nalezli kompromis.



Když se již tak kontroverzní text vrátil do sněmovny, zavedli senátoři tolik tvrdých opatření - včetně imigračních "kvót" a omezení sociálních dávek pro některé nepracující migranty - že vůdkyně krajní pravice Marine Le Penová prohlásila, že jde o "ideologické vítězství" protiimigrační politiky její strany.



Borneová popřela, že by ve vládě došlo k nějaké krizi. Trvala na tom, že "zajistila, aby tento zákon respektoval naše hodnoty" a že legislativa obsahuje "užitečná a účinná opatření, na která naši spoluobčané čekali".



Poslanci Macronovy vládní strany Renesance byli v otázce zákona rozděleni: 27 poslanců hlasovalo proti a 32 se zdrželo hlasování, ale Borneová trvala na tom, že zákon by prošel i bez podpory 88 poslanců krajně pravicového Národního sjezdu (RN). Analýza hlasování ukázala, že pokud by RN hlasoval proti, návrh zákona by padl.



Text byl zaslán Ústavní radě země, která má měsíc na to, aby prozkoumala, zda některé klauzule nejsou protiústavní a musí být odstraněny, než vstoupí do zákonů.



Rada bude zejména zkoumat, zda imigrační "kvóty" omezující počet osob přijatých do Francie v příštích třech letech a omezení přístupu osob bez dokladů k sociálním dávkám nejsou diskriminační, a tudíž nezákonné. Vláda počítá s tím, že obojí bude považovat za odporující ústavě.





ZDE

Podrobnosti v angličtině ZDE

0

206

Původní návrh zákona předložený vládou byl před deseti dny vyřazen z národního shromáždění poté, co návrh na jeho zamítnutí předložený stranou Zelených podpořila tvrdá levice a krajní pravice.Vláda, která od loňských parlamentních voleb nemá ve sněmovně absolutní většinu, poté předala návrh zákona parlamentnímu výboru složenému z poslanců a senátorů napříč stranami, aby napsal nové znění. Poslanci senátu, ovládaného pravicí, přidali řadu tvrdých opatření, která v původním textu nebyla.Macron připustil, že se všemi změnami nesouhlasí, ale uvedl, že to není dostatečný důvod k opuštění legislativy, jejíž příprava a přijetí trvaly více než rok.Řekl: "Je pochopitelné, že to některé lidi rozrušilo, a já to respektuji. Můžete mluvit o hodnotách, ale mluvíme o realitě. Text napsala vláda, ale je výsledkem kompromisu. Je to to, co lidé chtěli, když hlasovali a dali nám relativní většinu."Jakou jsme měli možnost volby. Měli jsme říci, že s tím přestaneme - že bojovat proti nelegální imigraci je špatný nápad? Ne, vytvořili jsme výbor, který měl přijít s kompromisem. Tento text je výsledkem tohoto kompromisu."Skáču z něj radostí? Ne. Jsou v něm věci, které se mi nelíbí... Otázka pro vládu zněla: máme ho zablokovat, protože se nám nelíbí jeho části? Ne. Když vládnete, musíte dělat obtížná rozhodnutí. Řekneme, že musíme udělat něco užitečného pro zemi, nebo neuděláme nic, protože to není přesně to, co jsme chtěli? Země na tento zákon čekala."To, co dnes živí RN, je někdy pocit lidí, že opatření nejsou účinná... pomůže to účinněji bojovat proti tajné imigraci a pašerákům lidí. Jsme zemí, která vždy přijímala lidi, a budeme v tom pokračovat. Musíme však bojovat proti proudu tajného přistěhovalectví a naše procesy jsou na to příliš dlouhé a složité, a to je ztráta kontroly.