Ne naším jménem! - odložení páteční demonstrace

V rámci solidarity s oběťmi čtvrteční střelby na FF UK v Praze iniciativa Ne naším jménem! - Za spravedlivý mír na Blízkém východě ruší páteční plánovanou akci na podporu hesla "From the River to the Sea, Palestine will be free".





Původně plánovaná demonstrace stanovená na pátek 22. prosince ve 13:00 před ministerstvem vnitra bude přesunuta na pozdější termín, o kterém budeme včas informovat.



Vyjadřujeme hlubokou soustrast všem, které tato tragická událost zasáhla.