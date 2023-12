"Grafen změní svět": britská firma se snaží konkurovat Číně v globální válce mikročipů

20. 12. 2023

Simon Thomas znal periodickou tabulku prvků zpaměti už v šesti letech. Nyní tento spoluzakladatel cambridgeské firmy zapojuje svůj vědecký mozek do práce s grafenem, aby nám pomohl konkurovat Číně.





První, co návštěvníci laboratoře Paragraf ve vesnici Somersham v hrabství Cambridgeshire uvidí, je tenký kotouč ze syntetického safíru s nalepeným kouskem grafenu. To byl první grafenový výrobek, který společnost vyrobila, a rychle se vyvinul v malou destičku se 64 malými grafenovými zařízeními uspořádanými do mřížky. V současné době společnost vyrábí šestipalcové destičky, které obsahují 9 000 čipů.



Evropa by měla udělat vše pro to, aby v závodě o tuto technologii neprohrálo s Čínou a USA. Společnost Paragraf založil Simon Thomas v roce 2017 spolu s profesorem Sirem Colinem Humphreysem a technickým ředitelem Ivorem Guineyem, kteří společně působili na univerzitě v Cambridge, jako univerzitní spinout.



Grafen, označovaný za "supermateriál", se získává z grafitu, krystalické formy uhlíku, která se používá k výrobě tužek, a vzniká jako mřížkovaný list o tloušťce pouhého jednoho atomu. Thomas je přesvědčen, že "zásadně změní svět" a změní způsob výroby všeho od mobilních telefonů a počítačů až po elektromobily, zdravotnictví a vojenské vybavení.



Podle univerzity v Manchesteru, kde byl grafen v roce 2004 poprvé vyroben, by se chytré telefony vyrobené z tohoto materiálu mohly nosit na zápěstí a grafenové tablety by se daly srolovat jako noviny.



Thomas říká: "Grafen a další 2D materiály změní status quo a poskytnou technologie, které jsme nikdy předtím neviděli, a úrovně výkonu, které jsme nikdy předtím neviděli. V elektronice bude mít obrovský vliv na snížení spotřeby energie a vytvoření rychlejších polovodičů."



Potenciální využití zahrnuje kvantové počítače, magnetické senzory v nové generaci skenerů magnetické rezonance a spotřebitelské technologie, jako jsou doručovací drony.



Grafen je jedním z nejpevnějších a nejtenčích existujících materiálů, je mnohem pevnější než ocel, ale lehčí než papír, tvrdší než diamant, ale pružnější než guma. Je také velmi účinný při vedení tepla a elektřiny.





Společnost Paragraf se vrhla na biosenzory, které dokáží odhalit rozdíl mezi virovou a bakteriální infekcí a určit, zda člověk potřebuje antibiotika.





O více než deset let později se připojil k Humphreysovu výzkumnému týmu na univerzitě v Cambridge a později spolu založili společnost Paragraf: název je zkratkou pro Paradigm Graphene.

Čína se snaží trh s grafenem plně ovládnout. Na grafenových výrobcích tam nyní pracuje odhadem 5 000 společností, říká Ron Mertens, majitel webové stránky Graphene-Info.















Paragraf patří mezi první společnosti na světě, které masově vyrábějí zařízení na bázi grafenu, včetně senzorů pro elektromobily.Ve své laboratoři v Somershamu vyrábí ve dvou reaktorech - velkých krabicích, jejichž hlavní část má tvar pece na pizzu - dostatek grafenu na výrobu 150 000 senzorů denně. Společnost Paragraf používá tento materiál dvěma způsoby: k měření magnetických polí a k převodu mikroorganismů, jako jsou bakterie a viry, na elektrické signály kombinací grafenu s mokrou vrstvou chemie jako biosenzoru.řístroje se budou vyrábět v novém závodě v Huntingdonu vzdáleném několik kilometrů.Thomas pracoval 11 let na polovodičích a směsných materiálech pro německou strojírenskou společnost Aixtron. Když se v roce 2015 vrátil do Velké Británie, Humphreys ho požádal, zda by mohli spolupracovat a vytvořit grafen ve větším měřítku.Před několika měsíci Čína dokonce prohlásila, že bude masově vyrábět mikročipy s využitím grafenu místo křemíku a do roku 2025 na něj plně přejde, ačkoli se toto tvrzení na Západě setkalo se skepsí.Thomase ambice asijské země povzbuzují: "Už prozřeli. Viděli, že tento materiál bude v budoucnu významným materiálem, a jsou odhodláni."Mnoho grafenových společností však má potíže s generováním příjmů a získáváním finančních prostředků a některé z nich zanikly.Jeden z prvních specialistů, Applied Graphene Materials v Durhamu, prodal svou hlavní činnost kanadské firmě a zbytek zlikvidoval. Společnost Versarien v Gloucestershire snížila počet svých výzkumných pracovníků, aby snížila náklady.V květnu oznámila britská vláda, že v příštím desetiletí investuje do polovodičového průmyslu ve Spojeném království 1 miliardu liber, což je částka, která je nižší než 52 miliard dolarů vydávaných v USA."Pokud chceme být na špičce, musíme mít podporu," říká Thomas. "Hotovost je vždycky dobrá, ale znamená to závazky od vlády, které nám pomohou v Británii vzkvétat. Závazky, jak nám pomohou získat talenty, jak nám pomohou vybudovat infrastrukturu a jak nám pomohou obchodovat s ostatními zeměmi."