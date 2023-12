Gaza: Další ztraumatizované a neúprosně zraňované děti

21. 12. 2023

Co v českých televizích neuvidíte:





Reportérka, Channel 4 News, středa 20. prosince 2023, 19 hodin: S příchodem tmy začíná noční chaotický příchod nových pacientů. Chán Unis na jihu země je novým bojištěm izraelské armády. Hlavní městská nemocnice, aréna utrpení.





Žena, která trpí takovými bolestmi, že jen s námahou opouští sanitku.





Dále malá holčička v šoku. Žádné jméno, žádná rodina.





Následuje vyděšený malý chlapec, kterého přivezli s matkou. Zpočátku se zdá, že nereaguje. Přitiskne se k jejímu boku a snaží se ji probudit, než je opatrně odveden pryč.





Nakonec se však její ruce natáhnou a ona najde sílu ho utěšit.





Ve středu izraelská armáda uvádí, že za posledních 24 hodin zasáhla více než 450 cílů, a tvrdí, že její operace na jihu země potrvá měsíce. Izraeli je jasné, že svých cílů zatím nedosáhl.





Netanjahu: "Budeme pokračovat ve válce až do konce. Bude pokračovat, dokud nebude Hamás zlikvidován až do vítězství. Ti, kdo si myslí, že přestaneme, s námi nejsou spojeni. Ve skutečnosti nepřestaneme bojovat, dokud nedosáhneme všech cílů, které jsme si stanovili. Eliminace Hamásu, propuštění našich rukojmích a odstranění hrozby z Gazy."





Hlasování Rady bezpečnosti OSN o rezoluci o Gaze bylo dnes opět odloženo. Její znění stále není přijatelné pro USA, které nejsou nakloněny trvalejšímu příměří, ale jejich podpora Izraeli přichází s dalšími výhradami.





Blinken: "Myslím, že je jasné, že konflikt se posune a musí se posunout do fáze nižší intenzity. Očekáváme a chceme vidět. posun k cílenějším. operacím s menším počtem sil.





Hamás chce trvalé příměří. Jejich vůdce, kterého vidíte zde vpravo, vede intenzivní jednání v Egyptě. Jeho přítomnost je považována za znamení, že dohoda je blízko. Pravděpodobně to bude znamenat propuštění dalších rukojmích, ale v Izraeli je jen malá ochota k ukončení války.





Novinář, Jerusalem Post: Nemyslím si, že by Izraelci právě teď chtěli trvalé příměří, pokud by nebyla šance, že se vrátí všichni rukojmí. Ale i v takovém případě, pokud se vrátí všichni rukojmí, bude stále existovat značná část Izraelců, kteří by podle mého názoru tvrdili, že je proti zájmu Izraele přijmout trvalé. Příměří, protože Hamás zůstane s nedotčeným vedením, s mnoha svými bojovníky a s mnoha svými klíčovými aktivy a infrastrukturou.





Na izraelskou vládu je vyvíjen obrovský tlak, aby dostala ven další rukojmí. Dnes se propuštění rukojmí vrátili do kibucu, odkud byli uneseni, a měli jedinou otázku.





"Proč já mohu být doma a oni ne? Všichni se teď musí vrátit domů."









Třicet minut jízdy vzdálený Rafáh na jihu Gazy byl celý den ostřelován leteckými údery. Zdá se, že nikdo neví, který směr je bezpečný. Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo v této válce zabito už přes 20 000 lidí.





