Co dodat k střelci z filozofické fakulty?

22. 12. 2023 / Jan Čulík

Snad jen to, že se mě to docela osobně dotýká, protože v této budově každoročně pět týdnů vyučuju studenty a mám mezi učiteli filozofické fakulty přátele a blízké kolegy, píše Jan Čulík. Dosud nevíme, kdo přišel o život, neboť policie potřebuje čas k identifikaci obětí.



Vraždění na filozofické fakultě na pražském Starém městě se mě dotýká ještě z jiného důvodu - žil jsem tam asi tři sta metrů ve vzdálenosti od té fakulty od útlého dětství, do základní školy jsem chodil v Křižovnické ulici, dodnes mám v blízkosti filozofické fakulty (naproti vandalsky zlikvidovanému knihkupectví pana Fišera) byt. Tohle je moje území. Nyní zničené vražděním.



Mladík vrah studoval historii - byl prý sice tichý, ale dobrý student. Dostal jakési vyznamenání za dobře napsanou seminární práci.



Dovídáme se, že údajně "nenáviděl svět a chtěl způsobit co největší množství bolesti".

Nerad to říkám, ale mladíci kolem dvaceti bývají někdy docela podivní a nebezpeční. Studujeme-li masové vraždy často páchané ve Spojených státech, většinou jsou právě pachateli mladíci kolem dvaceti. Něco může být na nich divného. Ano, tohoto mladíka prý inspirovala ruská čtrnáctiletá vražedkyně, ale to bude spíš výjimka.





Primátor Svoboda se diví, že v Praze došlo k masakru. Že to "jsme vždycky spojovali se Spojenými státy".

No jo, jenže zbrojní legislativou se Česko pomalu, ale jistě Spojeným státům přibližuje. V současnosti je v ČR v soukromém vlastnictví (legálně registrováno) více než 900 000 zbraní. (O nelegálně vlastněných zbraních nemá nikdo ponětí.) Počet držitelů zbrojních průkazů rapidně roste. Nyní je jich v ČR asi 314 000.





Rakušan tvrdí, že prý je český zbrojní zákon "přísný". No teda. Proč pachateli umožnil nahromadit úplný sklad zbraní?





Za posledních osm let je to v Česku už třetí hromadný masakr. Ten vrah s dvěma střelnými zbraněmi v Uherském Brodě r. 2015 vlastnil také obě zbraně legálně. V roce 2019 došlo k masakru v Ostravě.



Jen si s tím zahrávejte, milí politikové. Chcete nyní zavádět bezpečnostní opatření ve veřejných budovách. Nebylo by podstatně jednodušší zlikvidovat to vlastnictví zbraní?V Británii, kde naštěstí nesmí zbraně vlastnit nikdo, by mohl vraždící mladík své oběti jen pobodat. Ne, že se to v Británii neděje, ale těch obětí je tedy samozřejmě podstatné méně. Čtrnáct lidí neubodáte.