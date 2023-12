Nárokové Vánoce a zdražený nový rok

23. 12. 2023 / Petr Haraším

čas čtení 6 minut

Svatý boj Nejprve byl Šafrův projekt Fórum 24 fanaticky posedlý estébáckou koblihou Babišem. Ok, Babiš si nic jiného ani nezaslouží a nezasloužil. S postupem času přidala Šafrova partička na seznam témat nelítostný boj proti Pirátské straně, a naopak zcela nekritickou obhajobu projektu kmotří strany ODS. Nejprve byl Šafrův projekt Fórum 24 fanaticky posedlý estébáckou koblihou Babišem. Ok, Babiš si nic jiného ani nezaslouží a nezasloužil. S postupem času přidala Šafrova partička na seznam témat nelítostný boj proti Pirátské straně, a naopak zcela nekritickou obhajobu projektu kmotří strany ODS.

Trojka kmotrů Blažek, Stanjura a politicky zcela neschopný premiér Fiala (Nečasovo trio pohrobků) za dva roky vlády dokázalo, že to dokáže, a poslalo Česko na trestnou lavici. Co škodí republice a občanům, v tom jsou nejlepší, co prospívá občanům a republice, v tom jsou nejhorší.





Proto se musel Šafrův bleší cirkus okamžitě přeorientovat na popírání chudoby, bídy a na ostrakizaci sociálně vyloučených. Po kolektivním neoliberálním bádání a hloubání vymysleli konzervativci milí termín nároková mentalita české společnosti. A vůbec se nebojí termín užívat víc a ještě. Nároková mentalita pak může za kolektivní neúspěch neoliberálního projektu oné nesvaté trojice Nečasových hochů. Sečteno, podtrženo, dokázáno a hotovo.







Adventní zhýralost





V pátek 16. prosince plně nastartovali na neoliberálním fóru nahnědlou koledu. Textu se ujal Pánik, doprovod a přizvukování obstarali Šafr a Hovorková.





„Benzín za stovku trápí Česko, zoufalé matky nemají za co vozit děti na předražené obědy. Akorát, že vůbec.“ Takto uboze zněl nadpis článku, který s hrdostí šlape na prsty lidem, co se z posledních sil taktak drží nad propastí sociálního kolapsu. Veškerá fakta a statistiky o stálém zdražování se povinně s potěšením bagatelizují. Z článků hovořící o chudých občanech, co musí šetřit na stravě, nebo o finanční těžkostech zaplatit školní obědy si dělají nemístnou srandu. Nabízí ihned cynický konstrukt, že pokud by takto ano, pak už by musely být ony miliony mrtví hlady a zmrzlí zimou.





Aby se dál vysmívali osudu téměř třech milionů Čechů tančících unylé tance na okraji pádu do chudoby, tak se již posté vrací k loňskému varování před velmi drahými pohonnými hmotami. Tím, že nebyly až tak drahé, se dnes snaží dokázat neexistenci fialové drahoty a české chudoby.





I přes loňské zklamání i letos populističtí štváči štvou cenu pohonných hmot velmi vysoko a víří strach. Na důkaz poskytl Pánik důkaz. Jeden důkaz byl z roku 2022, kde imperialističtí američtí analytici věští velké zdražení ropy. Druhý důkaz byl ještě stupidnější. Trh s pohonnými hmotami zde rozebírá ekonomický poradce premiéra Fialy a vysmívaný ekonom Křeček.





Odborník na nákupy v Polsku dozná stoupající ceny na světových trzích, ale my máme oproti cizině levné ceny, neboť bereme levnou ropu z Ruska.





Jako vrchol idiocie uroní komentátor slzu, protože o levných cenách, které vláda pracně pro občany zařídila, tlač ani tisk dobře neinformují.





Ke vší té smůle se vláda, ODS a premiér Fiala už nemohou vysmívat Orbánovi a Maďarsku za nejhorší možnou cestu krizí.





Ne poté, co fialová drahota po dvouletém nelítostném boji nekompromisně zválcovala vše a zasedla na inflační trůn celé EU.





Ta média nedají pokoj





Ta média publikují dojemné příběhy chudých babiček a zoufalých matek. Údajně nemají na obědy pro své ratolesti. Akorát že prý vůbec, odfrkne si Pánik, přičemž neochvějně pokračuje v cenové hatmatilce. Ceny za obědy jsou tak nízké, že jsou nejnižší na světě. Doma za to neuvaří ani suchý chleba. Jedině kdyby děti doma okusovaly omítku, bylo by to lacinější.





Když už se komentátor dostal do správné ráže, tak je potřeba krom hladových dětí, chudých babiček a zoufalých matek nakopnout i důchodce. Ti stále neví, jak se za Fialy a ODS mají fanfárově. Vždyť jim jeden důchod bohatě stačí na nájem, tak co by ještě chtěli?





Důchodcům rostou důchody, pracujícím platy. Poté je ještě potřeba hodit do hry trumf. A už se tahá věčná tabulka o nejslabším ohrožení českých důchodců chudobou. Nadšeně se důrazně slabikuje o důchodcích v Rakousku, Německu i Francii. Že je to nesmysl? A komu to vadí?





Když se tak máme, tak proč nezdražit?





Zdražuje se hodně položek. Svoz odpadu, nemocenská, vodné, stočné, potraviny, elektřina, teplo, nájem, služby, řesti i neřesti. Ale jen trochu, to přeci nikoho nemůže ohrozit, to dá přeci rozum. Ovšem, pokud se malé zdražení velkého množství položek přičte k permanentnímu dvouletému zdražování, tak co asi nastane? Ano, na Fóru tradičně nevědí, ale vědí, že lidé málo makají a vůbec se nesnaží. Nesnaží se, proto si nárokují nárokový nárok.





Hnědneme?





Neodpovědná média, která pravdivě informují o strastech a strázních občanů, totiž záměrně nahrávají opozici. K Babišovi se tak přiklání rozežraná část veřejnosti. Očekávají od státu, že je bude živit, šatit, obouvat. Chtějí mít vše zdarma. Vláda je tady přeci od toho, aby živila jejich děti, platila jim zábavu, platila jim neřesti, vysedávání po hospodách, dovolené. Dokonce je má vytáhnout z dluhů a exekucí. Nikdy nezavadili o práci. Jsou přisátí na sociální dávky, jejich přínos společnosti je nulový.





Na Šafra, Hovorkovou a Pánika dýchl zatuchlý fašismus a oni se v tom páchnoucím nahnědlém exkrementu radostně rochní, Vánoce, ne Vánoce i celý nový rok. Rozhodně si nemají co vyčítat s ultrapravicovými pravičáky Babišem, Okamurou i Rajchlem a Trikolorou.





My jim můžeme poděkovat, že se snaží ultrapravicovou dehonestací sociálně slabých, důchodců, rodin s dětmi a zdravotně postižených antisystémovým stranám a pravicovým populistům nahnat další miliony voličů. Už jednou neoliberální pravice vysadila na trůn Santa Babiše, a proč to nezkusit tedy znovu a lépe?





Haraším Petr Orlau

