HRW: Meta systematicky potlačuje informace z palestinských zdrojů

22. 12. 2023

Přepracujte chybné strategie; zvyšte transparentnost



(New York) - Strategie a systémy moderování obsahu na serverech společnosti Meta v souvislosti s nepřátelskými akcemi mezi izraelskými silami a palestinskými ozbrojenými skupinami stále více umlčují hlasy na podporu Palestiny na sociálních sítích Instagram a Facebook, uvádí se v dnes zveřejněné zprávě organizace Human Rights Watch.





Zpráva o 51 stranách s názvem "Porušené sliby firmy Meta: Systemická cenzura palestinského obsahu na Instagramu a Facebooku", dokumentuje způsoby neoprávněného odstraňování a potlačování chráněných projevů, včetně pokojných projevů na podporu Palestiny a veřejné debaty o lidských právech Palestinců. Organizace Human Rights Watch zjistila, že problém pramení z chybných zásad společnosti Meta a jejich nedůsledné a chybné realizace, přílišného spoléhání se na automatické nástroje pro moderování obsahu a nepatřičného vlivu vlády na odstraňování obsahu.

V roce 2022 se společnost Meta v reakci na doporučení vyšetřování i na pokyny Rady pro dohled nad společností Meta zavázala provést řadu změn ve svých zásadách a jejich prosazování při moderování obsahu. Téměř o dva roky později však Meta své závazky nesplnila a společnost nedodržela své povinnosti v oblasti lidských práv, zjistila organizace Human Rights Watch. Porušené sliby společnosti Meta zopakovaly a posílily minulé vzorce nesprávného jednání.





"Cenzura obsahu na podporu Palestiny ze strany společnosti Meta je nesmírně urážlivá pravě v době nevýslovných zvěrstev a represí, které již potlačují projevy Palestinců," uvedla Deborah Brownová, zastupující zástupkyně ředitele pro technologie a lidská práva ve společnosti Human Rights Watch. "Sociální média jsou pro lidi zásadní platformou, která jim umožňuje podávat svědectví a vystupovat proti týrání, zatímco cenzura ze strany společnosti Meta dále přispívá k vymazávání utrpení Palestinců."Organizace Human Rights Watch přezkoumala 1 050 případů cenzury online z více než 60 zemí. Ačkoli nemusí jít nutně o reprezentativní analýzu cenzury, tyto případy jsou v souladu s mnohaletými zprávami a aktivitami palestinských, regionálních a mezinárodních organizací na ochranu lidských práv, které podrobně popisují cenzuru obsahu podporujícího Palestince ze strany společnosti Meta.Po útoku vedeném Hamásem v Izraeli 7. října 2023, při němž podle izraelských představitelů zahynulo 1 200 lidí, většinou civilistů, zabily izraelské útoky v Gaze podle údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze přibližně 20 000 Palestinců. Protiprávní izraelská omezení humanitární pomoci přispěla k pokračující humanitární katastrofě pro 2,2 milionu obyvatel Gazy, z nichž téměř polovinu tvoří děti.Organizace Human Rights Watch identifikovala šest klíčových vzorců cenzury, z nichž každý se opakuje nejméně ve 100 případech: odstraňování obsahu, pozastavení nebo smazání účtů, nemožnost zapojit se do obsahu, nemožnost sledovat nebo označovat účty, omezení používání funkcí, jako je Instagram/Facebook Live, a "stínový zákaz", což je termín označující výrazné snížení viditelnosti příspěvků, příběhů nebo účtu jednotlivce bez oznámení. Ve více než 300 případech se uživatelé nemohli odvolat proti odstranění obsahu nebo účtu, protože odvolací mechanismus nefungoval správně, takže neměli účinný přístup k nápravě.Ve stovkách zdokumentovaných případů se Meta odvolávala na svou politiku "nebezpečných organizací a jednotlivců" (DOI), která plně zahrnuje seznamy "teroristických organizací" určené Spojenými státy. Meta se na tyto seznamy odvolávala a plošně je uplatňovala při omezování legitimních projevů týkajících se nepřátelských akcí mezi Izraelem a palestinskými ozbrojenými skupinami.Společnost Meta rovněž nesprávně uplatňovala své zásady týkající se násilného a drastického obsahu, násilí a podněcování, nenávistných projevů a nahoty a sexuální aktivity. Nedůsledně uplatňovala svou politiku "příspěvků hodných zpravodajství" a odstranila desítky příspěvků dokumentujících zranění a úmrtí Palestinců, které mají zpravodajskou hodnotu, konstatuje organizace Human Rights Watch.Společnost Meta si je vědoma, že její prosazování těchto zásad je chybné. Ve zprávě z roku 2021 organizace Human Rights Watch zdokumentovala cenzuru diskuzí o otázkách práv týkajících se Izraele a Palestiny ze strany Facebooku a upozornila, že Meta "umlčuje mnoho lidí svévolně a bez vysvětlení".Nezávislé vyšetřování, které provedla organizace Business for Social Responsibility a které zadala společnost Meta, zjistilo, že moderování obsahu společností v roce 2021 "mělo zřejmě nepříznivý dopad na lidská práva palestinských uživatelů", což negativně ovlivnilo "možnost Palestinců sdílet informace a poznatky o svých zkušenostech, jak k nim došlo".Organizace Human Rights Watch sdělila svá zjištění společnosti Meta a požádala ji o vyjádření. V odpovědi společnost Meta uvedla, že se od 7. října řídí svou odpovědností za lidská práva a základními zásadami lidských práv, kterými se řídí její "okamžitá opatření v reakci na krizi".Aby společnost Meta dostála svým povinnostem v oblasti náležité péče v oblasti lidských práv, měla by sladit své zásady a postupy moderování obsahu s mezinárodními standardy v oblasti lidských práv a zajistit, aby rozhodnutí o stažení obsahu byla transparentní, konzistentní a nebyla příliš široká nebo neobjektivní.Společnost Meta by měla na svých platformách povolit chráněné vyjadřování, včetně vyjadřování o porušování lidských práv a politických hnutích, uvedla organizace Human Rights Watch. Měla by začít tím, že přepracuje svou politiku "nebezpečných organizací a jednotlivců" tak, aby byla v souladu s mezinárodními normami v oblasti lidských práv. Meta by měla provést audit své politiky "příspěvků hodných pozornosti", aby zajistila, že nebude odstraňovat obsah, který je ve veřejném zájmu, a měla by zajistit její spravedlivé a nediskriminační uplatňování. Měla by také provést řádnou kontrolu dopadu dočasných změn svých doporučujících algoritmů, které zavedla v reakci na nedávné válečné události, na lidská práva.