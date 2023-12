Ruský rapper uvězněn za účast na "téměř nahé" párty v moskevském nočním klubu

28. 12. 2023

čas čtení 5 minut

Foto: Organizátorka mejdanu Nasťa Ivlejeva

Večírek vyvolal pobouření konzervativních politiků a stoupenců války na Ukrajině



Rozpustilý večírek celebrit v Moskvě vyvolal pobouření ruských politiků a orgánů činných v trestním řízení. Je to jeden z dosud nejostřejších příkladů toho, jak Vladimir Putin posouvá zemi konzervativním a protiliberálním směrem.





Večírek, který se konal 20. prosince, byl plesem v kostýmech v moskevském nočním klubu na téma "téměř nahý", pořádala ho populární influencerka na Instagramu Anastasia Ivlejevová a zúčastnila se ho řada známých osobností, které zůstaly v zemi od Putinovy invaze na Ukrajinu v únoru 2022.

Rozpustilý večírek celebrit v Moskvě vyvolal pobouření ruských politiků a orgánů činných v trestním řízení. Je to jeden z dosud nejostřejších příkladů toho, jak Vladimir Putin posouvá zemi konzervativním a protiliberálním směrem.Večírek, který se konal 20. prosince, byl plesem v kostýmech v moskevském nočním klubu na téma "téměř nahý", pořádala ho populární influencerka na Instagramu Anastasia Ivlejevová a zúčastnila se ho řada známých osobností, které zůstaly v zemi od Putinovy invaze na Ukrajinu v únoru 2022.







Spoře oděné hvězdy měly na sobě síťovinu v tělové barvě, krajky a spodní prádlo, přičemž jeden rapper se zúčastnil tak, že měl na sobě pouze ponožku, což vypadalo jako pocta slavnému obalu alba Red Hot Chili Peppers z roku 1987.

Záběry z večírku se rychle rozšířily po ruských sociálních sítích a vyvolaly pobouření mezi pro-válečnými komentátory a nacionalistickými politiky.





"Totalitní režim se od autoritářského liší tím, že nežije někde na ulici, ale ve vaší kuchyni, spí ve vaší posteli, poslouchá vaše rozhovory s přáteli a příbuznými," řekl Rodňanskij. "Je čas pochopit, že vás nikdo nenechá žít jako dřív výměnou za tichý souhlas s politikou režimu. Musíte se aktivně podílet na všech nechutných akcích a aktivitách této vlády."







Podrobnosti v angličtině ZDE

1

590

"Všichni se dobře bavili, nikdo si nedokázal představit, jaký se z toho stane průšvih," řekl jeden z účastníků večírku, který si nepřál být jmenován."V zemi probíhá válka, ale tohle všechno organizují tyhle bestie, zmetci, kterým je jedno, co se děje," uvedl v příspěvku na Telegramu Vladimir Solovjov, nejvýznamnější ruský televizní propagandista.Dva dny po večírku byl raper Vacio - celým jménem Nikolaj Vasiljev -, který měl na sobě jen tu ponožku, předvolán k soudu. Byl odsouzen na 15 dní na základě obvinění z notoricky známého zákona o "homosexuální propagandě".Od té doby byly mnoha celebritám, které se večírku zúčastnily, zrušeny koncerty a vypovězeny reklamní smlouvy. Je to největší "rušení" hvězd od začátku války.V obavě z ohrožení své kariéry a dokonce i svobody se celebrity pustily do série veřejných omluv.Filipp Kirkorov, ruský král popu, v úterý požádal národ o odpuštění: "V životě každého člověka jsou chvíle, kdy projde špatnými dveřmi."A dodal: "V této těžké době, v době hrdinství, umělec mého kalibru, lidový umělec, nemůže a neměl by být tak nezodpovědný při účasti na různých akcích."Ksenia Sobčaková, významná mediální osobnost a údajná Putinova kmotřenka, uvedla, že si "uvědomila", že účast a sdílení snímků z večírku Ivlejevové bylo nevhodné v době, kdy ruská vojska bojují na Ukrajině."Pokud někoho moje vystoupení urazilo, omlouvám se za to," uvedla Sobčaková. "Nechci kvůli této hloupé nehodě vyvolávat nenávist a hněv vůči sobě a dalším umělcům."Zatímco ruský veterán Eurovize Dima Bilan řekl, že "nemohl dopředu vědět, co budou mít ostatní hosté na sobě".Organizátorce večírku Ivlejevové nyní hrozí trest odnětí svobody. Úřady zahájily proti influencerce kontrolu daňových úniků, a více než dvacet lidí podepsalo hromadnou žalobu, v níž požadují, aby zaplatila miliardu rublů prodělečné charitě."Říká se, že Rusko umí odpouštět. Pokud je to tak, ráda bych vás, lidi, požádala o druhou šanci," uvedla ve středu ve své video omluvě. "Pokud bude odpověď záporná, pak jsem připravena na svou veřejnou popravu. Nebudu se tomu vyhýbat. Jsem připravena na jakýkoli výsledek.Tento skandál je součástí sílícího hnutí, které Kreml zahájil ve snaze prosazovat takzvané "tradiční hodnoty", přičemž Putin zavedl řadu represivních protiliberálních zákonů, jejichž cílem je posílit jeho nacionalistickou agendu.Někteří přirovnávají sérii veřejných omluvných videí k nechvalně známé praxi, kterou v Čečensku poprvé zpopularizoval nelítostný vůdce tohoto regionu Ramzan Kadyrov, jenž dlouhodobě nutí své kritiky k ponižujícím omluvám před kamerou."Moskva se začala podobat Čečensku: veřejné omluvy účastníků strany třesoucí se strachy, daňové kontroly, vyhlídka na trestní řízení," napsal na Instagramu ukrajinský producent Alexander Rodňanskij.Skandál je také výrazným odklonem od atmosféry normálnosti, kterou se úřady snažily propagovat v prvních měsících po ruské invazi. Kreml po určitou dobu zdůrazňoval, že válka nezmění každodenní život lidí, protože mnozí v zemi přijali formu eskapismu a rozhodli se na boje na Ukrajině nemyslet.Zatímco dříve se od většiny běžných Rusů očekávalo, že se zdrží aktivního odporu vůči politice státu, v současném Rusku už pouhé mlčení zřejmě nestačí, řekl Rodňanskij o dopadech strany.