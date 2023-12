Umění žít podle Mijazakiho

29. 12. 2023

čas čtení 5 minut

Osmdesátník a zakladatel Studia Ghibli ve svých animovaných filmech skrývá zářivé klíče k naší existenci. Shromáždili jsme sedm z těchto lekcí, píše Francesc Miralles. Osmdesátník a zakladatel Studia Ghibli ve svých animovaných filmech skrývá zářivé klíče k naší existenci. Shromáždili jsme sedm z těchto lekcí,

Po dlouhém čekání, které začalo v roce 2016, kdy vešlo ve známost, že Hajao Mijazaki připravuje svůj rozlučkový film, mohli letos na podzim diváci konečně vidět film Chlapec a volavka.

Jeho původní název v Japonsku, How Do You Live?, odkazuje na román z roku 1937, který výrazně ovlivnil tvůrce tak zásadních animovaných filmů, jako je Můj soused Totoro a oscarový Spirited Away. Genzaburóova kniha má však s posledním Mijazakiho filmem jen málo společného, i když Mijazakiho chlapecký hrdina najde román ve svém pokoji v domě, do kterého se nastěhuje po smrti matky. Klasická kniha, kterou četly všechny japonské děti v polovině 20. století, vypráví příběh zásadních lekcí chlapce o skutečném významu odvahy, nespravedlnostech světa a podstatě vlastní existence. To jsou také opakující se témata ve vesmíru Studia Ghibli, které Mijazaki založil. Zde jsou některá ponaučení z jeho filmografie, která nám mohou pomoci v obtížném umění žít.

Magie se skrývá v každodenním životě

Někdy k tomu dojde náhodou nebo synchronicitou, jako se to stalo dospívajícímu protagonistovi Šepotu srdce. Ve filmu Šizuku zjistí, že stejné knihy, které si přinesla domů z knihovny, dříve četl někdo jménem Seidži Amasawa, což bude mít dopad na Šizučin život. Kolik významných náhod nás míjí, když nevěnujeme pozornost svému okolí?

Vaše síla leží mimo vaši komfortní zónu

Postavy Ghibli najdou svůj skutečný rozměr, když opustí svůj známý svět a vydají se za dobrodružstvím do neznáma. V případě Chlapce a volavky se hlavní hrdina díky své lehkomyslnosti rozhodne vstoupit do prokletého domu své rodiny, překonat bolest způsobenou smrtí matky a začít léčit vztah s nevlastní matkou.

Přírodu potřebujeme pro emoční rovnováhu

Jádrem eko-úzkosti je oddělení lidských bytostí od přirozeného domova, který nám dává život. Mnoho lidí hledá uzdravení v návratu na venkov, stejně jako otec Sacuki, jednoho z dětí v Mém sousedovi Totorovi, který se jí přiznává: "Stromy a lidé bývali dobrými přáteli. Viděl jsem ten strom a rozhodl jsem se, že ten dům koupím."

Každý si stanoví své vlastní limity

Ještě předtím, než si realita stanoví svůj vlastní strop toho, co je možné, se často sami rozhodneme, čeho můžeme nebo nemůžeme dosáhnout. Vzhledem k této skutečnosti je šíře našeho životního horizontu podmíněna našimi vlastními přesvědčeními. V jednu chvíli se Čihiro z Spirited Away ptá draka Hakua na limity a on odpovídá, že jediné limity leží na obloze, v představivosti a v nás samotných.

Vše se skrývá v detailech

Mijazakiho filmy se vyznačují smyslem pro detail. Diváci sledují cestu kočky, která se prochází obytnou čtvrtí, nebo let zrnka prachu. William Blake to v jedné ze svých slavných básní vyjádřil takto: "Svět v zrníčku písku rozeznat, / a nebe v divoké květině. / Nekonečno do vlastních dlaní brát, / a věčnost prožít si v hodině.." Zázrakům života se můžeme věnovat jen tehdy, když otevřeme své smysly tomu, co se zdá být bezvýznamné.

Přinášíme s sebou naši historii

Spirited Away nám připomíná: "Nic z toho, co se stane, není nikdy zapomenuto, i když si to nepamatujete." Na všem záleží a má to svou hodnotu. Jsme produktem všeho, co jsme udělali, viděli a cítili, i když se velká část z toho nachází v hlubokých vodách našeho nevědomí.

"Realita je pro lidi, kterým chybí představivost"

Tato věta pochází od samotného Mijazakiho, jenž zasvětil svůj život vytváření mimořádných světů, které poskytují odpočinek od tlachání skutečného života. Když je pro nás těžké vypořádat se se špatnými zprávami nebo agresí kolem nás, fantazie nás inspiruje a může nám dokonce umožnit pochopit některé neznámé části naší vlastní osobnosti. Psychoanalytik Bruno Bettelheim, autor knihy The Uses of Enchantment: The Meaning and Importance of Fairy Tales, říká, že "každá pohádka je kouzelným zrcadlem, které odráží některé aspekty našeho vnitřního světa a kroků, které vyžaduje náš vývoj od nezralosti ke zralosti".

Sledování filmů tohoto skvělého vypravěče nám může pomoci nastartovat naši vlastní cestu ke zmírnění každodenního stresu a zároveň rozvíjet naši představivost a poznání sebe sama.

Zdroj v angličtině: ZDE

0