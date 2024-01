Průzkum veřejného mínění: Brexit pro Spojené království zcela selhal. To je názor drtivé většiny Britů

31. 12. 2023

Pouze jeden z deseti respondentů v dnešní Británii má pocit, že odchod z EU pomohl jejich financím, zatímco jen 9 % tvrdí, že prospěl britskému zdravotnictví, přestože brexitéři tvrdili, že odchod z EU zajistí britskému zdravotnictví částku 350 milionů liber týdně, kterou prý Británie platila do EU. Byla to lež, nikdo se to nestalo, britské zdravotnictví kolabuje a na vyšetření čeká osm milionů lidí.



Podle průzkumu společnosti Opinium, který byl proveden u příležitosti třetího výročí odchodu Spojeného království z jednotného trhu a celní unie, nyní jasná většina britské veřejnosti zastává názor, že brexit byl pro britskou ekonomiku katastrofou, zvýšil ceny v obchodech a ztížil vládní pokusy o kontrolu imigrace.



Průzkum, kterého se zúčastnilo více než 2 000 britských voličů, také zjistil, že nápadně málo lidí zastává názor, že brexit prospěl jim nebo jejich zemi.



Pouze jeden z deseti respondentů se domnívá, že odchod z EU pomohl jejich osobní finanční situaci, oproti 35 %, kteří tvrdí, že pro jejich finance byl špatný, zatímco jen 9 % tvrdí, že byl dobrý pro britské státní zdravotnictví, oproti 47 %, kteří tvrdí, že měl negativní dopad.



Zlověstná pro premiéra Rishiho Sunaka, který brexit podpořil a tvrdil, že bude ekonomicky přínosný, je, slutečnost, že pouze 7 % lidí si myslí, že brexit pomohl udržet nízké ceny v britských obchodech, oproti 63 %, kteří si myslí, že brexit byl faktorem, který podpořil inflaci a krizi životních nákladů.



Průzkum naznačuje, že sedm a půl roku po referendu nyní britská veřejnost považuje brexit za neúspěch. Pouze 22 % voličů se domnívá, že byl pro Spojené království obecně prospěšný.



Lživá probrexitová kampaň Vote Leave vedená Borisem Johnsonem a Michaelem Govem slibovala, že brexit podpoří ekonomiku a obchod a také přinese zpět 350 milionů liber týdně do státního zdravotnictví a umožní vládě převzít zpět kontrolu nad hranicemi Spojeného království.



James Crouch, vedoucí oddělení politiky a veřejných záležitostí ve společnosti Opinium, uvedl, že sílí názor, že brexit byl zvládnut špatně a měl negativní dopady na různé aspekty života ve Spojeném království: "Nespokojenost veřejnosti s tím, jak se vláda vypořádala s brexitem, pokračuje, přičemž nedostatky jsou vnímány i v oblastech, které byly dříve považovány za potenciální přínos odchodu z EU.



"Více než polovina (53 %) voličů odchodu se nyní domnívá, že brexit byl špatný pro schopnost Spojeného království kontrolovat imigraci, což ještě více zvyšuje tlak na otázku, v níž je vláda zranitelná. Navzdory tomu bude brexit v příštích volbách pravděpodobně druhořadým tématem ve srovnání se stavem ekonomiky a NHS, které jsou pro voliče jasnou prioritou."



Robert Ford, profesor politologie na Manchesterské univerzitě, uvedl, že i když nyní existují důkazy, že negativní vnímání brexitu, zejména pokud jde o ekonomiku, může mít vliv na hlasy voličů v parlamentních volbách, je velmi nepravděpodobné, že by brexit hrál takovou přímou roli jako v posledních dvou parlamentních volbách.



Ford uvedl: "Pozornost voličů se rozhodujícím způsobem přesunula jinam, jak voliči odcházejících, tak voliči zůstávajících se soustředili na domácí agendu v podobě rostoucích nákladů na živobytí, problémů ve veřejných službách a slabého hospodářského růstu.



"Výzva 'Get Brexit Done' se netýkala pouze dokončení dlouhého procesu brexitu, ale také odblokování politického systému a řešení dalších dlouho zanedbávaných otázek. Brexit se podařilo "dokončit", ale politický systém to neodblokovalo a problémy se jen prohloubily. Mnozí z voličů, kteří podpořili konzervativce, nyní zastávají názor že dosažení změny vyžaduje vyhození konzervativců od válu.



"Tento posun v náladách může být obzvláště výrazný mezi voliči "v severní Anglii, kteří se před čtyřmi lety nejhorlivěji shromáždili pod Johnsonovým praporem, ale od té doby jsou nejvíce vystaveni rostoucím nákladům a kolabujícím veřejným službám."





Jedním z klíčových tvrzení zastánců brexitu bylo, že odchod z jednotného trhu EU a celní unie zahájí pro Spojené království novou éru globálního obchodu založeného na obchodních dohodách s ostatními částmi světa. Mnoho voličů nyní zřejmě dospělo k závěru, že brexit byl ve skutečnosti pro obchod špatný. Přibližně 49 % si myslí, že byl špatný pro schopnost britských firem dovážet zboží ze zemí mimo EU, zatímco 15 % si myslí, že pomohl.





V minulých dnech Joe Biden odmítl uzavřít s Británii dohodu o volné obchodní výměně: brexitéři doufali, že taková dohoda nahradí obchodní výměnu Británie s EU. Brexit způsobil obrovské byrokratické problémy při obchodní výměně s EU. Například nyní je v podstatě nemožné cokoliv poslat poštou z Británie do České republiky.







Šéf Labouristické strany Keir Starmer se strašně bojí, aby neproplýtval před nadcházejícími všeobecnými volbami velký volební náskok jeho strany před konzervativci, a tak není ochoten se veřejně přihlásit k jakékoliv politice, natož odsoudit brexit a navrhnout jeho zrušení. Navzdory tomu, že Britové jsou nyní drtivou většinou proti brexitu, program zrušení brexitu a návratu do EU nemá žádná anglická politická strana, jen ve Skotsku skotští nacionalisté, Skotsko ovšem nikdy pro brexit nehlasovalo a bylo vyrváno z EU Londýnem proti své vůli.







