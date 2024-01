Mezinárodní soudní dvůr bude pořádat slyšení o obvinění Izraele z genocidy v Gaze příští čtvrtek a pátek

4. 1. 2024

TISKOVÁ ZPRÁVA: Ve čtvrtek 11. a v pátek 12. ledna 2024 se uskuteční veřejné slyšení #ICJ k žádosti #Jižní Afriky o vydání předběžných opatření ve věci #Jižní Afrika v. #Izrael. Sledujte v přímém přenosu ZDE: @UNWebTVhttps://t.co/kHMCQklbfQ

PRESS RELEASE: the #ICJ will hold public hearings on the request for the indication of provisional measures submitted by #SouthAfrica in the case #SouthAfrica v. #Israel on Thursday 11 and Friday 12 January 2024. Watch live on @UNWebTV https://t.co/kHMCQklbfQ



Podrobná dokumentace k obvinění Izraele z genocidy v Gaze, sestavená Jihoafrickou republikou. Celá řada zemí její žádost podanou k Mezinárodnímu soudnímu dvoru podpořila.

Žalobu Jihoafrické republiky podpořila Organizace islámské spolupráce. Má 57 členských zemí a je druhou největší mezivládní organizací v OSN.



BREAKING: The Organizational of Islamic Cooperation just endorsed South Africa’s case of genocide against Israel in the International Court of Justice.



The OIC has 57 member states and is the 2nd largest inter-governmental organisation after the UN. pic.twitter.com/LYA3oU1bOf