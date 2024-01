Naléhavá výzva Syndikátu palestinských novinářů novinářům na celém světě: Ukončete neobjektivní zpravodajství a vyjádřete solidaritu se zabitými kolegy v Gaze

Al Jazeera journalist, Wael Dahdouh, bidding farewell to his son Hamza, who has been killed along with journalist Mustafa Thurayya in an Israeli strike, which targeted a journalists’ car. pic.twitter.com/2h0zEizoKo



Novinář Anas Al Najjar se vzdává novinářské práce. Píše : "Končím. Vyhledávat bezpečí pro svou rodinu je tisíckrát lepší než vyhledávat zpravodajství pro svět, který nezná význam empatie či lidskosti. Nechť má Bůh slitování nad mými kolegy novináři a já vyhlašuji, že končím se svou novinářskou prací v této zuřivé válce."

Journalist Anas Al Najjar just wrote:



"My journalistic coverage ends here.



Seeking safety with family is a thousand times better than SEARCHING FOR NEWS TO CONVEY TO A WORLD THAT DOESN’T KNOW THE MEANING OF EMPATHY OR HUMANITY. May God have mercy on journalist colleagues, and… pic.twitter.com/sU8Z3xIbTh