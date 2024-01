Od Húsiů po Hizballáh. Pohled na skupiny spojené s Íránem, které haraší zbraněmi na Blízkém východě

8. 1. 2024

Rakety, střely s plochou dráhou letu a bezpilotní letouny zasáhly cíle po celém Blízkém východě, když se Spojené státy, Izrael a další střetly s militantními skupinami spojenými s Íránem – s útoky na životně důležitých námořních trasách v Rudém moři, podél izraelsko-libanonských hranic vyprázdněných prchajícími obyvateli a kolem přeplněných hlavních měst regionu a amerických vojenských zařízení, upozorňuje Ellen Knickmeyer. Rakety, střely s plochou dráhou letu a bezpilotní letouny zasáhly cíle po celém Blízkém východě, když se Spojené státy, Izrael a další střetly s militantními skupinami spojenými s Íránem – s útoky na životně důležitých námořních trasách v Rudém moři, podél izraelsko-libanonských hranic vyprázdněných prchajícími obyvateli a kolem přeplněných hlavních měst regionu a amerických vojenských zařízení,

Izrael a jeho američtí spojenci společně čelili dvěma skutečnostem, které před vstupem do války v Gaze až příliš dobře znali: Militantní skupina Hamás se sídlem v Gaze není zdaleka sama, když bojuje o své přežití. A zahájením totálního tažení s cílem zlikvidovat Hamás jako bojovou sílu čelí izraelští a američtí lídři také souběžným útokům ze strany sílící obranné aliance dalších ozbrojených militantních skupin napojených na Hamás a Írán.

Minulý týden se vynořilo riziko, že budeme zataženi do širšího, chaotičtějšího a smrtelnějšího konfliktu s řadou regionálních nepřátel. Ministr zahraničí Antony Blinken a další vysocí vyslanci Bidenovy administrativy v pátek cestovali do hlavních měst Blízkého východu, aby uklidnili napětí a odradili od dalších útoků.

Zde je soupis ozbrojených skupin, kterým čelí Spojené státy a Izrael na Blízkém východě, pohled na to, co některé z nich spojuje a co je na každé z nich odlišné.

Situace

Spojené státy se usilovně snaží potlačit útoky řady ozbrojených skupin, které jsou spojenci Íránu i sebe navzájem. Jsou to:

– Hamás v Gaze;

– mocný Hizballáh, dominantní síla v Libanonu;

– menší milice v Iráku a Sýrii;

- Húsiové v chudé zemi Jemenu na Arabském poloostrově, kteří jsou někdy považováni spíše za neřízené střely aliance.

Všechny skupiny od 7. října, kdy Izrael zahájil válku v Gaze po smrtících přeshraničních nájezdech Hamásu, vystupňovaly útoky na americké, izraelské nebo globální cíle ve svém dosahu. Cílem Íránu a ozbrojených skupin obecně je pomoci Hamásu s útoky, které odvádějí pozornost Izraele a Spojených států a které činí vojenské, ekonomické a politické náklady na pokračování války proti Hamásu pro Izrael a Spojené státy příliš velkými.

Experti říkají, že tyto skupiny samy nutně nechtějí další eskalaci, vzhledem k jejich šancím na totální konfrontaci se dvěma nejsilnějšími armádami světa. Ale pod vedením zesnulého íránského generála Kásima Sulejmáního, který byl zabit USA v roce 2020, se rozsáhlá řada milicí spojených s Íránem spojila do soudržnější sítě.

Dospěly také ke společnému porozumění, říká Randa Slimová, regionální analytička z Institutu pro Blízký východ se sídlem ve Washingtonu: Když je ohroženo přežití kohokoliv, všichni se sjednotí.

Hráči

Hamás

Se sídlem v Gaze. Byl založen v roce 1987 v době rozsáhlých protestů Palestinců proti izraelské okupaci. Má rané vazby na jednu z nejvýznamnějších skupin sunnitského světa, Muslimské bratrstvo, založené v Egyptě ve 20. letech 20. století. Slíbil zničit Izrael a prováděl sebevražedné atentáty a další smrtící útoky na civilisty a izraelské vojáky.

Hamás se v roce 2007, rok poté, co vyhrál parlamentní volby se 44 % hlasů, zmocnil kontroly nad Gazou silou. Izrael od té doby drží Gazu pod zničující blokádou a omezuje pohyb lidí a zboží na území a z něj. Hamás dostává podporu od arabských a muslimských zemí, včetně Kataru a Turecka. Ačkoliv se jedná o sunnitskou muslimskou skupinu, vůdci Hamásu se v průběhu let sblížili se šíitským muslimským Íránem a jeho spojenci. Útoky Hamásu v Izraeli ze 7. října byly mnohými vnímány jako snaha Hamásu získat zpět význam na světové scéně. Izraelská krajně pravicová vláda odsunula na vedlejší kolej jakýkoli pokus o vyjednání izraelsko-palestinské politické dohody a světová pozornost se vytratila.

Hizballáh

Vznikl v roce 1982 v reakci na izraelskou invazi do Libanonu, kde sídlí. Jeden z nejsilnějších členů spojenecké aliance s Íránem, vojensky i organizačně. Šíitská muslimská skupina. V polovině 90. let se účastnil opakovaných útoků proti Spojeným státům, včetně smrtícího bombového útoku na kasárna americké námořní pěchoty v libanonském hlavním městě Bejrútu v roce 1983. Od roku 1992 se podílí na činnosti libanonské vlády. Vojenské křídlo je silnější než ozbrojené síly země.

Válka s Izraelem v roce 2006 vyprovokovaná únosem izraelských vojáků Hizballáhem zdevastovala jižní Libanon a Bejrút. Mnoho obyčejných Libanonců se hluboce obává nové války s Izraelem v důsledku bojů v Gaze. Hizballáh, který se obává opakování samotné války, od začátku války v Gaze odpaluje rakety a střely přes jižní hranici do Izraele a denně ztrácí bojovníky v opětované palbě, ale drží se zpátky od další dramatické eskalace. To se možná změnilo po předpokládaném izraelském útoku z minulého týdne, který zabil vůdce Hamásu ukrývajícího se v Libanonu. Vůdce Hizballáhu Hasan Nasralláh v pátek řekl, že jeho skupina musí provést odvetu, jinak bude celý Libanon zranitelný vůči izraelskému útoku.

Húsiové

Sídlí v Jemenu a dohlíží na jednu z nejdůležitějších přepravních tras pro ropu a další obchod na světě. Odpalovali rakety, rakety a bezpilotní letouny na obchodní plavidla během války v Gaze. To donutilo některé velké přepravce změnit trasu a hrozí potenciálně velkou daní pro světovou ekonomiku. Formálně známí jako Ansar Alláh. Začínali jako jedna z několika ozbrojených skupin, které vnitřně soupeřily o moc v roztříštěném a zbídačeném Jemenu. I když jde o šíitské muslimy, patří k jiné větvi než Írán. Motto skupiny volá po zničení Izraele a Spojených států, i když se z velké části soustředí na záležitosti v Jemenu.

Húsiové, kteří se dostali do sporu s jemenskou vládou, se v roce 2014 zmocnili kontroly nad hlavním městem Jemenu a brzy ovládli většinu severu. Poté, co Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty zahájily v roce 2015 útok v neúspěšném pokusu o porážku Húsiů, se Húsiové stále více přibližovali Íránu jako zdroji materiální podpory.

Saúdské a americké pokusy formálně ukončit Saúdy vedenou válku v Jemenu nedokázaly ukončit jemenskou válku, ale podařilo se jim zastavit to, co bylo sporadickými raketovými a bezpilotními útoky Húsiů proti jejich bohatším sousedům v Perském zálivu. Húsiové, kteří mají v Jemenu omezenou lidovou podporu mimo svou bezprostřední základnu, jsou ve svých akcích považováni za nezávislejší na Íránu než některé jiné skupiny v alianci. Útoky na lodní dopravu od doby, kdy Izrael zahájil taýení v Gaze, jsou jedny z prvních útoků Húsiů namířených ven, kromě útoků na nepřátele v Perském zálivu.

Milice spojené s Íránem v Sýrii a Iráku

Řada menších militantních skupin podporovaných Íránem, které léta bojovaly s americkými a koaličními silami v Iráku a Sýrii. Podnikají sporadické útoky proti základnám v regionu, kde jsou rozmístěny americké jednotky v boji proti povstalcům ze skupiny Islámský stát.

Od vypuknutí války mezi Izraelem a Hamásem došlo v těchto dvou zemích k dramatickému nárůstu útoků íránských proxies. Irák tvrdí, že spolupracuje s USA na zadržování tamních milicí. Ve čtvrtek USA zahájily nálet na velitelství Íránem podporovaných milicí v centru Bagdádu a zabily vysoce postaveného velitele milice. Byl to pokus odradit od dalších útoků.

Islámský stát, al-Kájda a další ozbrojené sunnitské skupiny

Izraelské tažení v Gaze a jeho podpora ze strany Spojených států vyvolávají výzvy k akci ze strany násilných extremistických skupin, které již dlouho bojují se Západem a dalšími nepřáteli.

Ve čtvrtek mluvčí Islámského státu vyzval muslimy po celém světě, aby páchali zabíjení v rámci toho, co označil za pomstu lidí v Gaze. "Ó lvi islámu, lovte svou kořist – židy, křesťany a jejich spojence – v ulicích a uličkách Ameriky, Evropy a světa," řekl Abu Hudhajfa al-Ansar v projevu přepsaném zpravodajskou skupinou SITE. "Vloupejte se do jejich domovů, zabijte je a trapte je všemi možnými způsoby."

Zdroj v angličtině: ZDE

