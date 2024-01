Borisův únik

9. 1. 2024

čas čtení 2 minuty

Londýnský komerční rozhlas LBC přišrouboval k podlaze židli pro hosty, aby zabránil bývalému premiérovi Borisi Johnsonovi vyhýbat se kameře



Židle pro hosty ve studiu rozhlasu LBC byla přišroubována k podlaze poté, co Boris Johnson, když dostal při interview tvrdé otázky během svého působení ve funkci londýnského primátora, neustále unikal mimo záběr webové kamery, prozradil moderátor





Židle pro hosty ve studiu LBC Nicka Ferrariho byla přišroubována k podlaze poté, co Boris Johnson během svého působení ve funkci londýnského starosty neustále unikal mimo záběr kamery, prozradil moderátor.



V rozhovoru pro Radio Times Ferrari uvedl, že křeslo je nyní pevně připevněno k desce v podlaze studia, aby respondenti zůstali v záběru webové kamery a vyhnuli se tomu, čemu zaměstnanci LBC říkají "Boris bolt", tedy "Borisův únik".



Bývalý premiér v době, kdy byl v letech 2008-2016 starostou Londýna, pravidelně poskytoval rozhovory v segmentu Ferrariho pořadu nazvaném Ask Boris (Zeptejte se Borise), kde se běžně dostával na titulní strany novin svými drzými výroky.



Kdykoliv dostal otázku na tělo, začal mumlat a odsunoval se na židli ze záběru webové kamery, což podle moderátora vedlo k jejímu zafixování na místě.



"Tohle je to Borisovo přišroubování," řekl Ferrari. "[Když jsme] dělali pořady Ptejte se Borise a on byl primátorem, a někdo se ho zeptal, proč ruší autobus 63, on se prostě odsunul od kamery."



Dodal: "[Bývalá komisařka metropolitní policie] Cressida Dicková si chtěla taky posunout židli, když byla ve studiu, ale nešlo jí to. Řekl jsem jí mimo vysílání, proč je přišroubovaná, a ona na to: "Děláme to taky tak v našich výslechových místnostech, aby s nimi naši policisté nedostávali rány do hlavy.""



Ferrari, který dříve prohlásil, že je Johnsonovým fanouškem, a přiznal také, že má rád šéfa labouristů Keira Starmera, byl dotázán, zda nynější britská konzervativní vláda dostává v jeho pořadu volnou ruku.



"Vůbec ne ... je to v současné době hrozné, trapné," řekl. "Konzervativní strana vypadá naprosto vyčerpaně. Buďme upřímní, její zdroj talentů se už pořádně vyčerpal."









Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

0