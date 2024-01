Trumpův právník řekl soudcům, že prezidentská imunita se vztahuje i na vraždy rivalů a prodej milostí

10. 1. 2024

Právník Donalda Trumpa, který prosazuje extenzivní interpretaci exekutivní imunity, řekl v úterý federálnímu odvolacímu soudu, že američtí prezidenti nemohou být stíháni za prodej milostí nebo vraždy politických rivalů prostřednictvím SEAL Team Six.

John Sauer argumentoval, že pouze prezident, který byl obžalován a zbaven úřadu v senátním procesu, by mohl být potenciálně stíhán za tento druh údajných zločinů.

Tříčlenná porota se zdála být extrémně skeptická k Trumpově vizi absolutní imunity, ostře zpochybňovala a přerušovala Sauera během úvodních minut ústní debaty, přičemž sám bývalý prezident seděl opodál.

"Mohl by prezident nařídit jednotce SEAL Team Six, aby zavraždila svého politického rivala? To je oficiální akt – rozkaz k zapečetění šestého týmu," zeptala se Sauera americká obvodní soudkyně Florence Panová.

"Musel by být, a to by byl rychle, víte, obžalován a odsouzen před trestním stíháním," odpověděl Sauer, čímž stanovil podmínku pro takové stíhání v hypotetické situaci.

Ačkoliv byl Trump dvakrát obžalován Sněmovnou reprezentantů, kterou tehdy ovládali demokraté, byl dvakrát zproštěn viny během senátních procesů, přičemž komora byla tehdy pod kontrolou jeho politické strany. Trump byl od té doby čtyřikrát obviněn v New Yorku, na Floridě, ve Washingtonu, D.C. a v Georgii.

Asistent zvláštního vyšetřovatele Jacka Smithe James Pearce poznamenal, že Trumpem navrhované pravidlo by prezidentovi umožnilo získat imunitu za zločiny tím, že by rezignoval před případným odsouzením Senátem.

"To je mimořádně děsivá budoucnost," řekl Pearce.

Sauer trval na tom, že vize, kterou formuloval, existuje již téměř 250 let.

"To není děsivá budoucnost," řekl Sauer. "To je naše republika."

Americký odvolací soud pro District of Columbia zvažuje odvolání v případu Trumpových volebních obstrukcí v hlavním městě USA, kde soudce již zamítl jeho argumenty o imunitě.

"Bez ohledu na to, jaké imunitě se úřadující prezident může těšit, Spojené státy mají vždy jen jednoho šéfa exekutivy a tato pozice nezaručuje doživotní 'propuštění z vězení'," napsala v prosinci americká okresní soudkyně Tanya Chutkanová v rozhodném rozhodnutí.

Toto rozhodnutí přezkoumávají obvodní soudci Karen Hendersonová, J. Michelle Childsová a Florence Panová. Hendersonová byla jmenována bývalým prezidentem Georgem H. W. Bushem, zatímco Childsová a Panová byli jmenováni prezidentem Joem Bidenem.

Jakmile slyšení začalo, Childsová vyjádřila skepsi ohledně příslušnosti soudu k projednání odvolání v této věci před soudem. Odvolání před soudním procesem je známé jako předběžné odvolání a Childsová – jmenovaná Joem Bidenem – poznamenala, že precedens Nejvyššího soudu v případu Midland Asphalt Corp. vs. Spojené státy rozhodl, že není k dispozici, pokud "nespočívá na výslovné zákonné nebo ústavní záruce, že k soudu nedojde".

Prokurátoři zvláštního vyšetřovatele Jacka Smithe i Trump jsou proti tomu, aby soud odvolání zamítl z jurisdikčních důvodů, což by byl výsledek, který by zaručil, že odvolání nebude zasahovat do kalendáře soudu – ale ponechá podstatu otázky imunity nevyřešenou.

Trumpovo odvolání se soustředí na příkaz americké okresní soudkyně Tanyi Chutkanové z 1. prosince, který zamítl Trumpův návrh na zamítnutí obvinění s odůvodněním, že nemůže být obviněn za činy, které podnikl v rámci "vnějšího perimetru" svých oficiálních prezidentských povinností. Text, struktura a historie ústavy, napsala Chutkanová ve svém příkazu, "toto tvrzení nepodporují".

Ve stejném příkazu z 1. prosince Chutkanová popřela argument bývalého prezidenta, že obžaloba porušuje klauzuli pátého dodatku Ústavy o "dvojím ohrožení", protože Trump byl ve svém druhém procesu impeachmentu zproštěn viny.

Trumpův právní tým reagoval na odmítnutí podáním odvolání k obvodnímu odvolacímu soudu ve Washingtonu, kde se domáhal opětovného projednání návrhu na zamítnutí obvinění, a návrhu na "přerušení" nebo pozastavení řízení v případu až do konečného vyřešení jeho odvolání. Minulý měsíc Chutkanová vyhověla Trumpově žádosti o zastavení soudního řízení v případu, dokud nebude vyřešeno jeho odvolání.

Trump je obviněn ze čtyř federálních trestných činů v případu, kdy údajně bránil prezidentským volbám v roce 2020 a ve všech bodech obžaloby prohlásil, že je nevinný.

Jeho soudní proces ve Washingtonu, D.C. je naplánován na 4. března – den před superúterým, kdy bude hlasovat 14 států včetně Kalifornie, Colorada, Severní Karolíny, Texasu a Virginie – ale všeobecně se očekává, že toto datum se změní kvůli zpožděním vyplývajícím z odvolacího procesu.

